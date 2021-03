Minino Garay y Hernán Jacinto presentan el espectáculo "Speaking Tango", el sábado 3 de abril a las 21 en Teatro Ciudad de las Artes (Av. Richieri 1995).



Los artistas presentan un adelanto del disco: Speaking Tango, este trabajo discográfico está dedicado al speaking tango, un movimiento musical y poético creado por Minino Garay hace ya unos años. En esta ocasión participa Flavio Romero en contrabajo y Esteban Ochoa como pianista invitado en la primera parte del espectáculo.

Entradas en venta por sistema Autoentrada a $650. Aforo limitado por protocolo Covid.



Minino Garay en primera persona



El artista describe su trayectoria: "Soy argentino y francés de corazón, percusionista, presente en la escena del jazz internacional desde hace 30 años. Participé en la grabación de más de 220 discos, 10 de ellos bajo mi nombre.

¿Conocen el slam? En 1999, cuando estaba grabando mi primer disco, "Minino Garay y los Tambores del Sur", conocí a la poetisa Dana Bryant que declamaba sus textos en el estilo «spoken word», las raíces del slam. Esta poesía en voz alta resonó mucho en mí y naturalmente fui creando un estilo propio que desde entonces llevo al escenario y fui introduciendo de a poco en mis discos: el speaking tango".



Y continúa: "Los textos son muy importantes en este estilo musical, ya que se trata de una poesía comprometida influenciada por el tango. Ese espíritu del tango es el de un sentimiento triste que se baila y que encarna la esperanza. Alimentado por mi experiencia como percusionista, influenciado por el jazz y la rítmica del tango, le puse música a esos textos. Para mi primer álbum elegí un tango muy profundo: "Uno". Saqué las palabras de su contexto, las sublimé con una música más contemporánea. Esa mezcla de declamación, entre tango y jazz, me permitió llegar a un público más joven.

Este estilo hablado estuvo presente en cada uno de mis discos a lo largo de los últimos veinte años. Hoy quiero dedicarle a ese speaking tango, un disco entero. Y quisiera compartir la creación de este mismo con un gran pianista argentino, Hernán Jacinto que estará a cargo de los arreglos de los temas instrumentales en particular y del disco en general.



Este disco es una adaptación de los estándares del tango con arreglos de Hernán Jacinto (Desencuentro, Volver, Yira Yira), incluye una de sus composiciones (Partir), versiones originales (Los chicos de mi barrio, Que lo parió, Adiós tierra mía, Boca con Boca) y nuevos temas de mi autoría (Speaking Tango, Solo con un beso, Qué carajo, Tus visceras). 13 temas que hablan de política, de belleza interior, de heridas, de amor…", finaliza el artista.



Sobre Hernán Jacinto



Jacinto, autodidacta desde los 6 años, obtuvo una beca en Berklee College of Music, Boston, y 3 años más tarde daba más de 25 conciertos en Austria, Suiza, Alemania y Croacia. Fue elegido en el 2009 como « Revelación Jazz » por el diario Clarín, y en el 2017 ganó su primer Latin Grammy. Ha grabado desde entonces 7 discos que lleva por el mundo.