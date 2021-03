Las opciones para ver vía streaming siguen multiplicandose. En Netflix hay tres cintas que son tendencia.



Loco por ella (2021)



Tras pasar juntos la mejor noche de sus vidas, Adri (Álvaro Cervantes) y Carla (Susana Abaitua) prometen no volver a verse. Pero él queda totalmente enganchado y decide que no puede dejar escapar a la chica de sus sueños. Adri finalmente la encuentra en el centro de salud mental donde vive y, locamente enamorado, decide hacerse pasar por un paciente más para ser ingresado y conquistarla. Pero, una vez dentro, descubre que su historia de amor no es como él esperaba y que, además, no va a ser tan fácil salir de ahí. Con dirección de Dani de la Orden.

Loco por ella | Tráiler Oficial | Netflix

Mira, la chica del tren (2021)



Mira (Parineeti Chopra) es una mujer devastada por su reciente divorcio que fantasea con la pareja aparentemente perfecta que vive en una casa por la que pasa su tren todos los días, justo en el mismo inmueble donde solía vivir con su exmarido. Un día, durante su cotidiano viaje, Mira se da cuenta de que hay algo diferente con los habitantes de la casa y sospecha que algo malo ha sucedido, por lo que decide investigar. Sin embargo, su reputación con la bebida hará que la información y los sucesos se vuelvan turbios para ella y pierdan importancia para los demás involucrados. Pronto, la protagonista se ve envuelta en un misterio de asesinato que revela verdades sobre su propia vida en esta cinta basada en el thriller más vendido de Paula Hawkins que conmocionó al mundo. Con dirección de Ribhu Dasgupta.

Mira la Chica del Tren Trailer Netflix #1 2021 En Español Netfliteando

Máximo (Eugenio Derbez) hizo una carrera como casanova y seductor de mujeres mayores y ricas, pero buscando estabilizarse y encontrando a una víctima millonaria, que le doblaba la edad, decidió casarse y relajarse. Veinticinco años después, Máximo se ha descuidado físicamente, es un hombre mimado y acostumbrado a los lujos aunque está aburrido de despertar con su esposa de 80 años. Pero su vida de comodidades termina cuando su esposa lo deja por un vendedor de autos más joven que él, por lo que debe abandonar la mansión.Sin un lugar donde quedarse, el protagonista le pide ayuda a Sara, su hermana viuda (Salma Hayek), quien le permite vivir con ella y su hijo Hugo (Raphael Alejandro). Así, cuando descubre que su sobrino está enamorado de una compañera de escuela, nieta de una millonaria, Máximo empieza a prepararlo en el arte de la seducción para que así él pueda acercarse a la señora. Con dirección de Ken Marino.

Cómo ser un Latin Lover - Tráiler Oficial 2

