Para conmemorar el Día del Libro en Argentina, proponemos historias de batallas, aventuras y crímenes que se adaptaron a producciones audiovisuales.



The Last Kingdom



Es una época entre los años 800 y 900, muchos reinos separados que ocupan el territorio que ahora conocemos como Inglaterra cayeron bajo el dominio de los Daneses, dejando al gran reino vikingo deteriorado bajo el control del Rey Alfred (David Dawson).



Nacido en una familia noble dentro de los vikingos, Uhtred (Alexander Dreymon) es capturado por los Daneses, por lo que tiene que criarse por sí mismo. Forzado a elegir entre la tierra que lo vio nacer y las personas que lo han acompañado en su desarrollo, sus lealtades son puestas a prueba. Ahora, Uhtred debe cruzar un difícil camino entre los dos lados, si es que quiere ser parte del nacimiento de una nueva nación y finalmente recapturar las tierras que una vez fueron de sus ancestros.

Anne with an E



Anne Shirley (Amybeth McNulty) es una pequeña niña huérfana que durante sus cortos 13 años de vida ha sido enviada a diversos hogares temporales y orfanatos. Un día, la mandan por error a Avonlea, un pequeño pueblo ubicado en la isla del Príncipe Eduardo. En su nuevo hogar tendrá que vivir con Marilla (Geraldine James) y Matthew Cuthbert (R. H. Thomson), dos hermanos solterones que están a punto de alcanzar su vejez y que necesitan ayuda para el trabajo de la granja.



No muy contentos con la ayuda que se les proporcionó, Anne tendrá que usar su fuerte personalidad, honestidad e imaginación para transformar su vida y la del pequeño pueblo si es que quiere lograr encontrar su lugar en el mundo. Este drama está basado en la serie de novelas Anne of Green Gables escritas por Lucy Maud Montgomery.

The Alienist



Esta serie basada en la novela homónima de Caleb Carr se ambienta en la Época Dorada de Estados Unidos, más precisamente en la Nueva York de ese tiempo, cuando se encuentra el cuerpo de un joven asesinado y mutilado, lo que el brillante médico e investigador Laszlo Kreizler (Daniel Bruhl) conecta a un asesinato anterior de dos niños pequeños.



Sabiendo que Kreizler es un "alienista", es decir que trata a pacientes con trastornos mentales que están "alienados" de su "verdadera naturaleza", el recién nombrado comisionado de policía Theodore Roosevelt (Brian Geraghty) recurre a él y a su amigo e ilustrador de periódicos, John Moore (Luke Evans), para investigar lo que teme que pueda ser un asesino reincidente loco. También se les une Sarah Howard (Dakota Fanning), la secretaria de Roosevelt, la cual prometió convertirse en la primera mujer detective de policía de NYC.



Utilizando técnicas policiales de vanguardia del momento, esta banda de forasteros se propone resolver un crimen que crece hasta involucrar a algunas de las figuras de poder más amenazantes de la ciudad mientras ven, escuchan y hacen cosas que nunca imaginaron.



Fuente www.indiehoy.com