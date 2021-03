Serj Tankian, líder y vocalista de System of a Down, lanzó “Elasticity", su nuevo proyecto solista en formato EP.



El EP “Elasticity” de Serj Tankian, es el primer lanzamiento solista del cantante de System of a Down desde “Orca Symphony No. 1” de 2013, ya disponible aquí.



El músico ha presentado simultáneamente su segundo single y videoclip “Electric Yerevan” que es parte de su nuevo EP de cinco canciones.

Serj Tankian - Electric Yerevan (Official Video)

Tankian cuenta acerca del single que “La canción se inspiró en las exitosas protestas de Electric Yerevan en Armenia en el verano de 2015, donde la gente protestó contra los aumentos propuestos en los precios de los servicios públicos. Mis pensamientos de aquella época están plasmados palabra por palabra en la canción".



El videoclip proporciona una línea de tiempo visual de los eventos que llevaron a las protestas de “Electric Yerevan” de 2015 y la subsiguiente Revolución de Terciopelo de 2018, acompañado de imágenes de todo el mundo que representan el poder de las manifestaciones pacíficas.



Recientemente el músico publicó el documental “Truth to Power", donde la capital armenia, Ereván, ocupa un lugar destacado dentro de la película, con entrevistas exclusivas, aventuras y algunas imágenes originales filmadas por el mismísimo Serj, permitiendo al público acceder, entre bastidores, a una estrella de rock internacional cuya fe en la música no solo revolucionó el heavy metal, sino también los eventos mundiales. A lo largo de su vida, el músico ha luchado por la justicia social, aprovechando el poder de sus canciones y su fama para lograr un cambio político real.



“Elasticity” es un conjunto diverso de canciones que abarca desde himnos intensos y electrizantes como su canción principal "Elasticity", "Electric Yerevan" (el grito de guerra antes mencionado por su amada Armenia), "Your Mom" (la mezcolanza política irónica), el piano cargado de "How Many Times?" a “Rumi”, una canción que Serj escribió sobre su hijo Rumi y el poeta sufí también llamado Rumi. El EP ya está disponible en formato digital y en CD, al igual que una colección de merchandising temática “Elasticity”.



Los pedidos anticipados de vinilos también están disponibles, incluyendo una variante de vinilo morado independiente de edición limitada y una exclusiva web de vinilo de galaxia. La colección completa se puede encontrar aquí.



Sobre Serj Tankian



Cantante, poeta, compositor, artista visual, productor de cine, activista y compositor: Serj Tankian siempre ha creado la música como una salida para expresar sus pensamientos y sentimientos con un nivel de pasión y conciencia que pocos en el mundo actual de la música pueden rivalizar.



Serj Tankian es armenio nacido en el Líbano y está asentado en Los Ángeles. Desde muy joven conoció la información sobre culturas, ideas e ideales. Los principios aprendidos de esta integración y adaptación le han llevado a comprender el conjunto de todas las cosas y desde entonces ha transfigurado en la música y el arte que vive a través de la creación.

Como cantante principal y compositor de System of a Down, Serj ha lanzado cinco álbumes de estudio, ganando un premio Grammy en 2006 por "B.Y.O.B." y vendiendo más de 40 millones de álbumes en todo el mundo.

Dentro de su material en solitario, comenzó con el álbum de hard rock “Elect The Dead”, que encabezó las listas de éxitos en 2007. Su segundo álbum, “Imperfect Harmonies”, fue lanzado en 2010, seguido de “Harakiri” en 2012. El año 2013 vio dos lanzamientos muy distintos de Serj, el primero fue la aclamada “Orca Symphony No. 1”, lanzado en junio de ese año, y le siguió el álbum “Jazz-Iz Christ” un mes después.