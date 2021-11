Una escuela de elite, conflictos y romances de secundaria en clave musical. De eso va Rebelde, la nueva producción latina de Netflix que es una especie de remake de Rebelde Way y su versión mexicana, Rebelde.

Ahora, una nueva generación de estudiantes vuelve a probar suerte en la pantalla chica con una trama que ha funcionado desde décadas, pero que a los tiempos de hoy -si es que hemos madurado como sociedad- tiene algunas modificaciones.

En el avance oficial leemos: "El evento musical más esperado del año para la prestigiosa EWS, ahora dirigida por la destacada ex-alumna Celina Ferrer (Estefanía Villarreal), está por comenzar y los aspirantes a la batalla de las bandas tendrán que dejar todo en el escenario si quieren ser parte de la competencia. En las voces de Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Masini, Gigi Grigio y Jerónimo Cantillo, clásicos musicales como Oops!… I Did It Again, Rebelde y Este sentimiento tendrán un nuevo toque y estilo”.

Tendremos que esperar hasta el 5 de diciembre para ver de qué va esta nueva etapa.