Para alegría de todas las familias que aman el chocolate, llega “Wonka” al catálogo de las opciones a demanda que podemos disfrutar en casa.

La plataforma streaming HBO Max, cambiará su nombre a “Max" a partir del 27 de febrero, ampliando su catálogo de propuestas para todos los gustos.

Basada en el extraordinario personaje principal del clásico libro infantil de Roald Dahl, "Charlie y la Fábrica de Chocolate", ‘Wonka" narra la historia del joven Willy Wonka hasta convertirse en el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo.



Esta deliciosa aventura estará disponible en Max sin costo adicional a partir del 8 de marzo.

Protagonizada por Timothée Chalamet en el papel principal, ‘Wonka" presenta al público a un joven Willy Wonka, lleno de ideas y decidido a cambiar el mundo con cada bocado, uno tras otro, demostrando que las mejores cosas de la vida siempre empiezan con un sueño y que todo puede ser posible.

Además de Chalamet, el film está protagonizada por Calah Lane ("El día llegará"); el ganador del Emmy y del Peabody, Keegan-Michael Key ("The Prom” , "Schmigadoon"); Paterson Joseph ("Vigil", "El color del poder"); Matt Lucas ("Las aventuras de Paddington" y "Little Britain"); Mathew Baynton ("The Wrong Mans", "Ghosts"); Sally Hawkins ("La Forma Del Agua", " Paddington" y "Spencer"), nominada al Oscar; Rowan Atkinson ("Johnny English" y "Mr. Bean", " Love Actually"); Jim Carter ("Downton Abbey"); y la ganadora del Oscar, Olivia Colman ("La favorita" y "La hija oscura").

Escrita y dirigida por Paul King ("Paddington"), la película cuenta con la producción de David Heyman ("Harry Potter", "Gravedad", "Animales Fantásticos" y "Paddington"), Alexandra Derbyshire ("Paddington" y "Jurassic World: Dominion") y Luke Kelly ("Las brujas").



Sobre la plataforma Max



Max es una plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery que ofrece contenido de calidad inigualable para todos los miembros de la familia.



Cuenta con una experiencia de usuario personalizada que trae historias únicas que van desde el mejor catálogo de no ficción hasta la más alta calidad de contenidos de ficción, Max es el destino para los contenidos originales de HBO, las películas de Warner Bros., los Max Originals, el universo de DC, el mundo mágico de Harry Potter, una amplia oferta de contenido infantil y familiar con marcas como Cartoon Network y Discovery Kids, animación para adultos de Adult Swim, y la mejor programación de gastronomía, hogar, realities, estilo de vida y documentales de marcas líderes como Discovery Channel, Discovery Home & Health, ID y más, todo en un solo lugar.



La plataforma se lanzó en Estados Unidos en mayo de 2023 y su lanzamiento en 39 territorios de América Latina y el Caribe está planeado para el 27 de febrero.