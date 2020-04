El gigante de streaming continúa estrenando títulos en su plataforma on demand, para todos los gustos. Llegan películas, series y contenidos infantiles.

En abril llega la esperada cuarta parte de La casa de papel. Además, se lanza la cuarta temporada de The Last Kingdom. Otra serie que llega es la segunda temporada de After Life, el drama, con dosis de humor negro, sobre un hombre que atraviesa un duelo tras la muerte de su esposa.

Las películas que llegan, algunas son clásicos como Forrest Gump con Tom Hanks. También se presentará un filme sobre La casa de papel, con entrevistas al autor y los actores de la popular serie producida en España.

Mirá el listado para que no te pierdas de nada:

Series

La casa de papel. Llega la cuarta parte de la serie donde más de una vida corre peligro. El plan del Profesor comienza a desmoronarse y los ladrones se enfrentan a enemigos tanto dentro como fuera del Banco de España. Desde el 3 de abril.

The Walking Dead. Después de la guerra, Rick alberga esperanzas de que los sobrevivientes puedan superar sus diferencias. Pero los peligros que acechan amenazan la frágil paz conseguida por los sobrevivientes. Desde el 15 de abril.

Nailed It!. Un grupo de panaderos, con un pobre historial profesional, tienen la oportunidad de recrear obras maestras en un ámbito doméstico. Desde el 1 de abril.

​Community. Un estudiante universitario forma un grupo de estudio compuesto de excéntricos colegas. Juntos vivirán historias de todo tipo. Desde el 1 de abril.

Brews Brothers. Primera temporada de esta serie sobre dos hermanos que, si bien saben todo sobre la elaboración de cerveza artesanal, desconocen por completo cómo mantener una buena relación. Desde el 10 de abril.

Blindspot. En la cuarta temporada, el equipo del FBI se enfrenta a un nuevo enemigo mortal, a complots terroristas, a intrigas políticas y a conspiraciones internacionales. Desde el 11 de abril.

Outer Banks​. Un grupo de adolescentes descubren un antiguo secreto y desatan una serie de eventos ilícitos que los llevarán a vivir una aventura que nunca olvidarán. Desde el 15 de abril.

Fauda. Tercera temporada sobre un joven y decidido boxeador israelí que sigue a un líder de Hamas muy buscado. Desde el 16 de abril.

​After Life: más allá de mi mujer. Segunda temporada de la serie sobre un hombre, Tony, que enviudó, mantiene el luto y le cuesta dar vuelta la página, En los nuevos capítulos, el protagonista empieza a llevarse mejor con quienes lo rodean. Desde el 24 de abril.

The Last Kingdom. Mientras Eduardo y Aethelflaed discuten por el futuro de Mercia, y el sueño de su padre de una Inglaterra unida, Uhtred busca recuperar su derecho de nacimiento. Cuarta temporada. Desde el 26 de abril.

Películas

Forrest Gump. Tom Hanks interpreta a Forrest Gump, un hombre ingenuo que resulta estar en medio de casi todos los hechos más importantes de los sesenta y setenta en Estados Unidos​Desde el 1º de abril.

Guerra de los mundos. Un trabajador portuario divorciado se convierte en el padre protector que nunca fue cuando una flota de naves espaciales aterroriza a la Tierra. Con Tom Cruise y dirección de Steven Spielberg​. Desde el 1º de abril.

El club de los cinco. El atleta, el intelectual, el delincuente, la princesa y la rara rompen las barreras sociales del colegio secundario cuando pasan un sábado castigados. Un clásico de los ochenta dirigido por John Hughes. Desde el 10 de abril.

La vida escolar. En una de las zonas más pobres de París, una consejera se dedica a trabajar con estudiantes desfavorecidos, mientras afronta sus propios retos. Desde el 10 de abril.

¿​Conoces a Joe Black?. Cuando la muerte viene por un gran magnate, le hace una oferta: que lo hospede para que tenga unas "vacaciones" entre los vivos, a cambio de unos días más de existencia. Desde el 10 de abril.

Atómica. Tras el asesinato de un espía, la agente del MI6 Lorraine Broughton se embarca en una peligrosa misión: recuperar una lista de agentes dobles y descubrir al traidor. Desde el 12 de abril.

Focus: Maestros de la estafa. Tres años después de terminar un romance con su protegida, el estafador Nicky Spurgeon, la encuentra al otro lado de su nuevo y elaborado fraude. Protagonizada por Will Smith. Desde el 16 de abril.

Legado en los huesos. En esta secuela de El guardián invisible, la inspectora Amaia Salazar investiga un suicidio vinculado a un importante caso de asesinato que resolvió en el pasado. Desde el 17 de abril.

Misión de rescate​. La historia de Tyler Rake (Chris Hemsworth), un mercenario intrépido cuya próxima misión es rescatar al hijo de un criminal internacional que está tras las rejas. Desde el 24 de abril.

Mentiras peligrosas. Una cuidadora hereda la propiedad de su paciente, pero tanta riqueza trae una red de secretos que pronto la atrapará entre el peligro y la traición. Desde el 30 de abril.

Para disfrutar en familia

El show de Big Show. El ex luchador de la WWE, The Big Show está fuera del ring y listo para un desafío aún más difícil: criar a tres hijas con su esposa en la Florida. Desde el 6 de abril.

Barbie Dreamhouse Adventures: ¡Vamos, equipo Roberts!. Mientras la familia Roberts viaja a Costa Rica​ para investigar una leyenda de sirenas, Barbie toma un trabajo de verano en un parque acuático con una jefa exigente. Desde el 17 de abril.

Tadeo, el explorador perdido 2: El secreto del Rey Midas. Junto con su momificado compañero, un aspirante a explorador se esfuerza por rescatar al amor de su vida y descifrar el secreto que guarda el papiro del rey Midas. Desde el 11 de abril.

Stuart Little 2: La aventura continúa. El intrépido ratoncito Stuart, y su hermano humano George, consiguen llegar más alto en esta segunda parte de las historias del popular animalito. Desde el 15 de abril.

Hola Ninja. Segunda temporada de la serie basada en el libro ilustrado homónimo, donde los mejores amigos Wesley y Georgie vuelven para resolver problemas y salvar el día, cuando se transforman en pequeños ninjas. Desde el 24 de abril.