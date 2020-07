La plataforma on demand todos los meses anuncia qué títulos estarán disponibles en su menú.

Algunos de los filmes que son un clásico son "Metegol" de Juan José Campanella, "Top Gun" de Tony Scott, "La lista de Schindler" de Steven Spielberg, "El crimen del padre Amaro" de Carlos Carrera, "Billie Elliot" de Stephen Daldry y "Un detective suelto en Hollywood I y II".

Entre los estrenos se pueden ver "La vieja guardia", la temporada final de "Las chicas del cable", "Vis a vis: El oasis", "Warrior Nun" y "Maldita", entre otras.

Mirá todos los lanzamientos hasta el 31 de julio:

La celestina de la India (Llega el 16)

La casamentera Sima Taparia ayuda a clientes de EE. UU. y la India en el proceso del matrimonio arreglado y da una mirada exclusiva y moderna de la costumbre en la actualidad.

Maldita (Llega el 17)

Trata el relato de la Leyenda del Rey Arturo de manera re-versionada. Después de la dramática muerte de su madre, Nimue conoce a Arturo, y ve en él un compañero que poco esperaba. Un joven mercenario que trata de encontrar a Merlin para entregar una antigua espada.

El reto del beso (Llega el 17)

Situada en las humildas afueras de Brasil, narra la historia de unos adolescentes que entran en pánico con la aparición de una epidemia: una infección que se contagia a través de los besos. Ahora, los jóvenes tendrán que averiguar cómo parar la epidemia evitando contagiarse.

The Blacklist: Temporada 7 (Llega el 18)

Reddington decide huir a Paris, donde se encuentra con una vieja conocida, Katarina Rostova, quien lo termina hiriendo de gravedad después de una acalorada discusión.

How to Sell Drugs Online (Fast): Temporada 2 (Llega el 21)

Después de un comienzo accidentado, Moritz y el equipo de MyDrugs ponen manos a la obra. Pero, a medida que el éxito de la tienda online de drogas aumenta, también lo hace el peligro.

Símbolos (Llega el 22)

El asesinato de una joven revive un caso sin resolver de hace diez años. Ahora, el nuevo comandante de la policía deberá romper el silencio que envuelve a todo un pueblo.

¡A cantar! España (Llega el 24)

En esta dinámica competencia de karaoke, participantes de todo tipo cantan para ganar hasta 30 mil euros.

Chicas buenas: Temporada 3 (Llega el 26)

Las mamás delincuentes Beth, Ruby y Annie regresan para afrontar las consecuencias de sus locuras de la temporada pasada.

Inside the World’s Toughest Prisons: Temporada 4 (Llega el 29)

El periodista Raphael Rowe vive la experiencia de un recluso en sus investigaciones de prisiones peligrosas en Paraguay, Alemania, Mauricio y Lesoto.

Get Even (Llega el 31)

Un grupo compuesto por cuatro mujeres adolescentes forman una sociedad secreta bajo las siglas DGM (Don't get mad, get even), dentro de su escuela privada: Bannerman Independent School; para luchar contra los acosadores y las injusticias que ocurren dentro.

Películas

Spider-Man: De regreso a casa (Llega el 16)

Peter Parker asume su nueva identidad como Spider-Man y regresa a vivir con su tía después de su aventura con los Vengadores. Al volver, mientras sigue bajo la tutela de Tony Stark, descubre que ha surgido un nuevo y despiadado enemigo que pretende destruir todo lo que ama: el Buitre.

Encuentro fatal (Llega el 16)

Una abogada queda atrapada en una red de engaño y pesadillas luego de que una copa con un viejo amigo se vuelve una peligrosa obsesión. Su error podría costarle muy caro.

El stand de los besos 2 (Llega el 24)

El punto central es la relación a distancia de Elle Evans y Noah Flynn, después de que este último se fuera a estudiar a la universidad. El romance a distancia no será algo sencillo.

Galletas de animalitos (Llega el 24)

Una familia debe usar una mágica caja de Animal Crackers para salvar a un circo en ruinas, de ser tomado por el malvado tío Horatio P.

Ofrenda a la tormenta (Llega el 24)

La inspectora Amaia Salazar confronta los orígenes de sus pesadillas mientras revela los secretos más oscuros del valle de Baztan.

Pitch Perfect 3: La última nota (Llega el 27)

Ya dejaron atrás la universidad, pero las Bellas se vuelven a reunir para un concurso en el extranjero que pondrá a prueba su capacidad y su amistad.

Hater (Llega el 29)

Un joven estudiante de Leyes triunfa en el trubio mundo de la difamación en redes sociales, pero su odio virtual pronto le trae consecuencias en el mundo real.

Harry Potter y la cámara secreta (Llega el 30)

Harry Potter y los estudiantes de segundo año investigan una malévola amenaza para sus compañeros de clases de Hogwarts.

Extraordinario (Llega el 31)

Luego de estudiar en casa toda su vida, un chico con diferencias faciales asiste a una escuela tradicional, donde debe encontrar amigos entre sus acosadores.

Documentales y especiales

Street Food: Latinoamérica (Llega el 21)

Para viajar a seis países con esta serie documental y explorar vibrantes escenas culinarias en lugares como Oaxaca, México, y Buenos Aires, Argentina.

Jack Whitehall: I'm Only Joking (Llega el 21)

El comediante británico Jack Whitehall brinda un especial de Stand up.

Ciudad del Miedo: Nueva York vs. La mafia: Miniserie (Llega el 22)

Narra la caída de las cinco familias de la mafia en Nueva York por obra de las agencias federales en los años 80.

Last Chance U: Laney (Llega el 28)

La serie documental sobre fútbol americano universitario llega a Oakland, California para seguir a los Laney College Eagles, entrenados por John Beam.

Niños y familia

Ashley Garcia: Genius in Love (Llega el 20)

Después del baile de la escuela, Ashley continúa su aventura en California y navega la gloria y el horror de la vida romántica de una adolescente.

Isla Larva: La película (Llega el 23)

Las disparatadas aventuras de las larvas Yellow y Red en su isla tropical llegan a la pantalla grande, donde aumentan aún más el nivel de diversión.

Dragones: Equipo de rescate: Secretos de un Ala Musical (Llega el 24)

Cuando la hermosa voz de un Ala Musical hipnotiza a los dragones y a los habitantes de Huttsgalor, el Equipo de Rescate debe encontrar la forma de romper el hechizo

Gormiti (Llega el 30)

Cuatro amigos se convierten en los guardianes de una isla y deben aprovechar los poderes de los elementos para detener a un lord y su ejército de controlar el reino.