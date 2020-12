Llegan más entretenimientos para ver en casa. Se pueden ver a través del canal oficial de YouTube Cultura Cba y su cuenta de Facebook.



Lunes 14



A las 17. Relatos de bolsillo

Llega la sexta y última parte de episodios del ciclo Relatos de Bolsillo, videos que realizó el Ensamble Creativo del Museo Evita Palacio Ferreyra. Estos relatos abordan temas en torno a obras y artistas que integran la Colección Pública de la Provincia de Córdoba. En este video se presentan episodios que relatan el panorama y contexto de los inicios de las artes plásticas en Córdoba, referidos a los precursores de las artes plásticas en nuestra Ciudad. El episodio 14 es acerca de Herminio Malvino (1867 – 1932), el episodio 15 es una reseña de Genaro Pérez (Córdoba 1839-1900) y el episodio 16 está dedicado al artista Andrés Gregorio de las Mercedes Piñero, (Córdoba, 1854 – 1942).



A las 21. Ópera Gianni Schicchi

La Fundación Lírica Mediterránea presenta Gianni Schicchi, ópera de Giacomo Puccini sobre un libreto de Giovacchino Forzano. Está basada en una historia referida brevemente en la Divina Comedia de Dante. Es la tercera y más conocida y representada de las óperas que conforman Il Trittico (El tríptico). Se estrenó junto a las otras dos, en la ópera del Metropolitan de New York en el 14 de diciembre 1918. La presentación es un registro grabado en vivo en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 2018.



Martes 15



A las 17. Bajo el lente de Gonzalo Granja

Fotógrafo y productor audiovisual especializado en naturaleza y actividades al aire libre. Sus trabajos normalmente se ven inspirados por la experiencia de viajar y estar en contacto con el medio ambiente. Lleva recorriendo más de 15 países alrededor del globo, trabajando con marcas y empresas de diferentes ciudades. Ya sea caminando, patinando, nadando, o acampando en algún lugar, su trabajo se basa en la búsqueda constante de compartir momentos que inviten a la gente a salir y pasar más tiempo en contacto con la naturaleza tomando conciencia del valor que esta tiene.



A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Fabricio Aballay

Profesor de Educación Musical, Productor Musical de Estudio Antara y Director del Coro Municipal de Salsipuedes. Además, es cantante e instrumentista. Durante más de dos décadas se ha dedicado a la enseñanza de la música, la dirección coral y la producción musical de una gran cantidad de artistas y géneros en Córdoba y Argentina. Durante esta cuarentena, protagonizó y produjo distintos materiales audiovisuales que pudieron apreciar en una entrega especial realizada para el ciclo Un lindo momento para compartir en casa. Entre ellos, una luminosa y cuidada interpretación coral de Mama Africa de Chico César y una versión de Coplas sin luna de Raúl Carnota con arreglos de Aballay. Ambas interpretadas por el Coro Municipal de Salsipuedes.



Miércoles 16



A las 17. Bajo el lente de Guillermo Galliano

El fotógrafo cordobés presenta su proyecto Fotografía de aves. Observar y disfrutar de la naturaleza, es la actividad que lo apasiona desde muy pequeño. Lo que intenta transmitir a través de la fotografía de aves es justamente esto, su profunda admiración y respeto por la naturaleza, tan inmensa e indispensable. Su vínculo con la fotografía surge a los 19 años y desde ese momento su vida transcurrió siempre con una cámara, recorriendo diferentes países del mundo de los 5 continentes, incluida la Antártida y todas las provincias argentinas y sus áreas protegidas en busca de nuevas especies para registrar. A cada imagen pretende darle un valor documental y estético para concientizar sobre la importancia de cada uno de los seres que retrata.



A las 21. Ciclo de Humor Sanitizante

El ciclo tiene una nueva edición con la conducción de Marcos Ontivero. En este espacio para el humor y sus artistas, se propone una serie de capítulos en la que varios humoristas brindarán un pasaje a la felicidad con sus cuentos, chistes, canciones y peripecias. En esta entrega del ciclo se podrá disfrutar de las presentaciones de Jorge Mansilla, Chichilo Viale y Mariana Bonadero.



Jueves 17



A las 17. María Teresa Andruetto: un relato sobre Carlos Gorriarena & Germán Gargano

Al preso político Germán Gargano, Carlos Gorriarena le enseña pintura por correspondencia. María Teresa Andruetto relata con maestría esta historia tan curiosa en el marco de la etapa más oscura de Argentina.



A las 21. Cultura en el Patio: La Jam de Folklore

Este cuarteto formado por Diego Bravo, Julián Beaulieu, Jose Gómez y Chelko Pajón instaló la costumbre en Córdoba de subir a distintos escenarios e invitar a un artista a recorrer el cancionero folklórico y latinoamericano. En los primeros tres años de formación compartieron escenario con más de cincuenta artistas de Córdoba. Desde el año 2013 viene funcionando como espacio musical y creativo que nuclea y se expande en la posibilidad de recuperar y modificar patrones en torno a la música popular argentina, así como ocurre con el jazz y otras músicas.



Viernes 18



A las 17. Bordadoras en el museo – Proyecto artístico-comunitario inscripto en el Museo Evita- Palacio Ferreyra desde el año 2016, que en principio reúne mujeres de distintas edades y diferentes contextos socioculturales y etarios, mediante la excusa del bordado, como práctica cultural, con el objetivo de plasmar un intercambio en esos conocimientos específicos aunque enfocado en compartir experiencias más que en la destreza o la virtuosidad en torno al arte de bordar. En el marco del distanciamiento social preventivo y obligatorio, estos encuentros se transformaron y migraron a la virtualidad con transmisiones en vivo en las que proponen, por un lado, el instructivo de alguna técnica de bordado, en modo taller práctico, y, por el otro, una conversación o entrevista con artistas que recurren a la técnica del bordado como estrategia en su práctica artística.



A las 21. Cultura en el Patio: Silvia Lallana

La cantante cordobesa de folklore y tango revelación de los Festivales de Cosquín y Jesús María, presenta el espectáculo Voz al Piano con la participación del pianista Sebastián Tello.



Sábado 19



A las 17. Teatro: Las Piruchas, Des arreglos musicales

Tres payasas, músicas, cirqueras que por llamar la atención del público, se enredan en sus propias torpezas, pero el objetivo siempre queda cumplido, pudiendo realizar sus hazañas y destrezas y cautivando a las personas que llegan a verlas. Tres payasas dedicadas a transformar cualquier aburrimiento en diversión, cualquier lágrima en sonrisa. Tres payasas soñadoras que regalan todo aquello que es esencial, traspasando las barreras de lo meramente visual.



A las 21. Fiesta nacional del Sol y el Agro (Cruz del Eje)

Retransmisión del evento artístico musical realizado en la ciudad del sol. El festival cuenta con la participación artística de: Instituto de danzas árabes Bahir, academia de danzas Danzarte, parodia humorística Doña Solcito Metamorfosis 24 Años, presentación de reinas y embajadores, Karina Ruiz, Cristhian Valle, Pucho y El Alma Cuartetera.



Domingo 20



A las 17. Visita al taller de Alejandro Bonilla

Músico percusionista y luthier de instrumentos de percusión. Nació en Lima y está radicado en Argentina. Hace más de 30 años que se dedica a impartir clases privadas individuales y grupales de cajón. Fabrica instrumentos y forma parte de diferentes proyectos musicales como Ingamandinga, Un par de Leones, y Dúo junto a Gustavo Bustelo, entre otros.



A las 21. Teatro: La furia y el viento de Pacho O’ Donnel

La furia y el viento es una reflexión teatral sobre el verdadero poder. En el destierro, a punto de morir, Juan Manuel de Rosas repasa su vida pública y privada. Este unipersonal es una visita al pasado de unos de los personajes más controvertidos de la historia nacional. En la mente de un hombre exiliado y senil: Rosas está en Southampton, Gran Bretaña, esperando la muerte y la redención a través de su memoria. En cierta situación de agonía repasa a través de sus reflexiones la historia argentina. Los recuerdos y los fantasmas de su pasado lo invaden. Eso es lo interesante del conflicto, porque él tiene miedo de no recordar, porque si no recuerda ya no existe más. Él existe por su memoria.