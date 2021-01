La agenda cultural por streaming no se toma vacaciones y llegan más propuestas para seguir disfrutando en casa. Es la invitación de la Agencia Córdoba Cultura que se puede ver a través del canal oficial de YouTube Cultura Cba y su cuenta de Facebook.



Lunes 4

A las 21. Bajo el lente de… Amo CBA

@amocba es un proyecto independiente de difusión fotográfica, turística y de emprendedores de Córdoba, desarrollado por la comunicadora y fotógrafa Marcela Canducci. La propuesta digital utiliza como medio principal la plataforma Instagram. La identidad se la da el ícono de @revelli_ arte cuyas esculturas en la ciudad son patrimonio cultural que la gente ama y elige cada vez que las ve. El arquitecto y creador de este símbolo la proyectó desde la base del amor y la naturaleza, con la forma de un triángulo mágico y verde.

Martes 5

A las 21. Músicos produciendo. Breve encuentro con Fabi Carrizo

Fabi Carrizo es bajista e integrante de numerosas bandas locales, como Pasaporte y Los Nuevos Coleccionistas de Pasillos, e internacionales como Arlequín Quartet (Sevilla, España) e Hilario Camacho (Madrid, España). Participa, además, como invitado en proyectos y discos de bandas y artistas solistas en Venezuela, Miami, México y España. En la actualidad, trabaja en un proyecto de música propia y forma parte del Córdoba Bass Club, programa dedicado a bajistas y músicos en general.

Miércoles 6



A las 21. Alejandra Oliver: Diverticuento

Narración oral a cargo de Alejandra Oliver (directora de la Escuela de cuentería NaRRaCueNToS, directora del Festival Internacional de Narradores orales NARRAPALABRA, y representante de Argentina en festivales en distintos países de América Latina). Alejandra contará un cuento que comienza con una tijera y un papel y, mientras lo hace, armará la silueta del personaje del cuento y, por arte de magia, aparecerá el personaje.



Jueves 7



A las 21. Teatro en primera persona: Fresca Viruta

De la mano de Almendra, un personaje muy particular, los títeres de Fresca Viruta Espacio de Córdoba, quieren compartir un momento especial y único, para sentirse más cerca, llenar este tiempo con sonrisas y abrazarse con las palabras. Junto a la Abuela Azucena y al viejo Porfirio invitan a sumergirse en el mundo mágico de los títeres. Con las anécdotas de Mr. Red, los chistes del Señor de los Chascarrillos y los disparates del Conejito de la mala suerte, la diversión está garantizada.



Viernes 8



A las 21. Cultura en el Patio: Damián Torres Quinteto

La agrupación de tango contemporáneo Damián Torres Quinteto, integrado por Leandro Liuzzi (violín), Christian Esquivel (contrabajo), Jorge Martínez (piano), Dante Ascaíno (guitarra) y Damián Torres (bandoneón), se presenta junto a los artistas invitados Mery Murúa y Gustavo Visentín. Esta agrupación dedicada a la interpretación de composiciones originales basadas en la tradición estilística del tango, le da un enfoque moderno y atractivo no solo para el público especializado sino para cualquier tipo de audiencia interesada en propuestas originales. Su director cuenta con una dilatada experiencia como músico y director. Desde el año 2010 es Director Artístico de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana (Córdoba), organismo de una alta reputación en el circuito tanguero nacional, y con el que se ha presentado junto a los más grandes referentes del género en escenarios de todo el país y del exterior.



Sábado 9



A las 21. Visita al taller Briznas (Santa Rosa de Calamuchita)

Marcelo Corsini sostiene que la identidad de su producción es una búsqueda constante y particular: lograr calidad y variedad de piezas tejidas en telar sin perder la calidez de lo artesanal. Para esto, desde su misma concepción, lo tradicional tiene absoluto protagonismo. Protagonismo presente en carreteles y bastidores. En hilos. En hebras. En manos con memoria propia de un pasado fiel a sus raíces.

FB: @briznas.tejidos

IG: @briznas.tejidos

Domingo 10

A las 21. Visita al taller Bohemia. Todo Macramé (Villa María)

Andrea Funes combina, en su taller, el diseño, la creatividad y la pasión en cada nudo que realizan dedicándole paciencia y amor. El macramé es un arte muy antiguo en el que sólo se utilizan las manos para ejecutarlo. Es una técnica en la que se crean diferentes nudos decorativos. Los materiales que utilizan para hacer con hilo de algodón puro, yute, seda y otras fibras naturales.

FB: bohemiatodomacrame