Llega el fin de semana largo a nivel nacional con un plus: Los festejos por el Día de las Infancias.



Mirá la programación de diferentes shows que se pueden disfrutar en Córdoba.



Casa Grote

En el espacio ubicado en Padre Grote 1080, se presentan diferentes obras. Reservas al 351688 5301. Este viernes a las 21.30 se verá el show “Voz de otros” de Susana Palomas. Un homenaje a Alfredo Zitarrosa con textos de Omar Heffling, interpretados por Toto López que recrean pasajes de la vida del cantor uruguayo a través de distintas canciones. Entradas a 500 pesos.



El sábado a las 21 se presenta la última función de la comedia “Mi novio tiene marido”, escrita por Gustavo Blázquez e interpretada por el Teatro Experimental de Córdoba, dirigida por Paula Oyarzabal. Cuenta la historia de dos hombres de 50 años que se enamoran. Esta propuesta plantea el gran interrogante: ¿Quién determina el modo en que se debe amar?. El musical cuenta con las actuaciones de Martin Brusadin y Fernando Moyano. Entradas a 400 pesos.

El sábado a las 22.30, se presenta “Memoria Itinerante”, dirigida por Susana Palomas, y protagonizada por López quien actúa hechos de su vida a través de la poesía de la directora. Entradas a 500 pesos.

El domingo a las 20.30 se puede asistir a “El Entrenamiento”, que invita al público a participar de un entrenamiento actoral y de la creación de una escena breve, bajo la coordinación de Paula Susperregui y Marxela Etchichury. Entradas a 500 pesos.

El domingo a las 22 estará la obra “La guerra de las canillas”, en la que habrá distintas disciplinas como: teatro, poesía, música, humor, improvisación, entre otras, bajo la dirección de López. Entrada libre y a la gorra.

El lunes a las 20, en el marco del ciclo “Intervenciones escénicas a cielo abierto”, iniciativa del Instituto Nacional de Teatro, estará la obra “Las esclusas de corazón”. Es un monólogo de asociaciones ilícitas que fue escrito y será interpretado por Toto López, bajo la dirección de Susana Palomas .



Teatro Real



Dirección: San Jerónimo 66. El domingo a las 16 hs. se presenta la obra "La Brujita de la escoba mecánica" en la Sala Carlos Giménez. Un grupo de animales del monte se encuentran una mañana asustados por una leyenda: “La brujita de la escoba mecánica”. Esta leyenda popular común entre los animales les da motivo para pasar el día narrando historias tradicionales. La fantasía de cada cuento que narran incide de algún modo en la realidad de los animales. De ese modo, la vida apacible de un día en el monte se irá tiñendo de un carácter fantástico del cual todos los personajes pasarán a formar parte. Entradas: menores 150 pesos, adultos 300. A través del sistema Autoentrada.

Teatro La Llave



En la sala ubicada en Av. Gauss 5730 habrá también espectáculos dedicados a la niñez. Las entradas se consiguen en www.teatrolallave.com



Este viernes a las 21 se podrá disfrutar de “Triángulo equilátero”, que narra “una situación trágica que desencadena una compleja trama de sentimientos y una particular triangulación en los vínculos de los protagonistas”, se difunde en la gacetilla. Entradas a 700 pesos.

El sábado a las 21 se presenta la comedia “Amelia”, dirigida e interpretada por Gonzalo Rojas junto con Dolores Sarmiento, Emilio Agüero, Rocío Álvarez, Julián Farah y Elena Ventura. La historia transcurre en el Hotel Chandelier, que recibe a la primera dama que causa sensación en todo el mundo. Su influencia es descomunal y su presencia desata los momentos más disparatados. Entradas a 700 pesos.

El domingo a las 17 se presenta “Las aventuras de Coco y Pepe”, dirigido y protagonizado por Franco Pozzobon, junto con las actuaciones de Alejandro Escobar y Paula Dirienzo. Entradas a 400 pesos.

Coco y Pepe son dos amigos que recorren los planetas en busca de nuevas aventuras. “En esta oportunidad deberán viajar al mundo de la imaginación, la misma que necesitarán para mantener activa la creatividad tanto en niños, niñas y adultos. Pero no están solos, su guía, Capitán Tiempo los ayudará a cumplir esta gran y divertida misión”, se describe en la sinopsis, y agrega: “Esta obra musical busca despertar y expandir la imaginación, ya que esta cualidad es aún más importante que el conocimiento. Así, el papel de la imaginación puede llenarse de infinitas posibilidades, pudiendo crear, hacer y deshacer todo aquello que nuestra mente desee con tan solo imaginar”.



Espacio Máscara



La dirección es Humberto Primo 877. Para reservar dejar mensaje al teléfono 4256678 o por facebook: Espacio Máscara Córdoba. WhatsApp para reservas 351-7055498.

Viernes 21.00 hs "Mi vagina te lo pide" de Encitados Producciones. Entrada gral. $ 500.

Sábados 21.00 hs "El conventillo de la paloma" del grupo Teatro Mascara. Entrada gral. $ 500.

Domingos 20.30 hs "La congregación" del grupo MG teatro. Entrada gral. $ 500.

Teatro La Brújula

La dirección de la sala es Bernardino Rivadavia 1452. Las entradas se consiguen en www.teatrolabrujula.com.ar o por WhatsApp al 3516683344.



Los días domingo y lunes a las 20, se presenta la obra "75 puñaladas”, de Malaquías Gómez Páez. Las entradas cuestan 500 pesos. Promo 4 tickets a 500 pesos se regala uno más.

En la obra “Un particular miembro de la policía londinense es convocado para resolver un misterioso asesinato. El denunciante, irónico y apocado, lo introduce en el crimen. ¿Pistas? Ninguna. El brutal asesinato no dejó ni una sola mancha de sangre. La impericia de uno y el sarcasmo de otro desatan un sin fin de ocurrencias, conjeturas e insólitas situaciones que no hacen más que desnudar la estupidez humana”, describe la sinopsis del show interpretado por Agustín Bazán y Victorio Cucinelli.

La Nave escénica



La dirección de la sala es Ovidio Lago 578, barrio Gral. Paz.

Viernes y sábado a las 21 se presenta “Llanto de perro”, de Agustín Bazán. Para asistir es necesario reservar las entradas a través de la cuenta de Instagram @llantodeperro o al 3516683344. Entradas a 500 pesos.

La propuesta es una tragicomedia argentina, protagonizada por Ger Dé, Natalia Grassi, Olga Noelia Mansilla y Nahuel Ramallo, que pone foco en la incapacidad humana de convivir en la diferencia. “Tres hermanos sobreviven lejos de la ciudad y perdidos en el tiempo. Mas info aquí.

María Castaña



La sala de Tucumán 260, presenta el sábado a las 21, la obra “Monjas, y líbranos del mal”, de Joaquín Chávez con las actuaciones del autor junto con Abel Bessone, Lucas Leiva y David Farías. Entradas a 500 pesos.

En un convento tres monjas intentan olvidar su pasado ocultándolo bajo toneladas de cemento. Una oportunidad para cumplir sus sueños se les presenta, y no quieren dejarla pasar, pero hay una sensación oscura que se percibe en este convento.

Teatro Ciudad de las Artes

Con doble función a las 20 y 22, vuelve a Córdoba el show de stand up “Cheto y Choto”, de Ezequiel Campa al Teatro Ciudad de las Artes. Las entradas cuestan 1200 pesos y se consiguen en la boletería de la sala o en www.autoentrada.com. Más info del show aquí.

Fresca Viruta



El espacio dedicado a los niños se ubica en Av. Patria 1526. El domingo a las 16, festeja el día del niño con “Lote-títeres con Almendra”. El encuentro consiste en pasar una tarde en familia jugando a la lotería con la simpática muñeca Almendra. Para asistir es necesario reservar las entradas que cuestan 300 pesos al: 351 2455430 o 351 3992003. Mas info del show aquí.



Suelta de canciones



MOMUSI invita a la “Primera Suelta de Canciones" el domingo desde las 15 horas, en las locaciones, plazas y espacios públicos que figuran en esta lista. Allí podrán encontrar los tesoros sorpresa en clave QR para descargar con el celular. Participan solistas y grupos de artistas del MOMUSI representantes de las diferentes sedes. Más info en www.momusi.org

Multiespacio Matilda



El domingo de 12 a 19 horas, habrá una propuesta de juegos y títeres en una casona ubicada en Villa Carlos Paz. Más info aquí.



(Fuente www.hoydia.com.ar)