El 12 de Septiembre de 1929 nace Carlos Carabajal, en la Ciudad de La Banda, Santiago del Estero. Cantor, músico guitarrista, autor y compositor.

Quinto de doce hermanos varones . Padre de: Graciela - Peteco (Carlos Oscar) - Enriqueta - Demi (Raúl). Graciela le dio una nieta: Roxana Carabajal.

Obras: A Don Ponciano Luna (con Peteco Carabajal) - A la sombra de mi mama (con Cristóforo Juárez) - A mi jetita (con Coco Díaz) - Alma Chullera (con Cristóforo Juárez) - Alma de rezabaile (con Agustín Carabajal) - Canción para un niño hachero (con Horacio Guarany) - Chacarera del bombisto (con Andrés, Antonio y Pedro Ríos) - Chacarera del patio, entre otras. Murió en agosto de 2006.

Día de la Industria Naval. El 12 de septiembre de 1961, el presidente de la Argentina, Arturo Frondizi, firmó el decreto 7992, que dio impulso a un ambicioso plan de renovación de buques mercantes (37 unidades en 10 años).

12 de Septiembre de 1972 se registra la “Canción de Las simples cosas”. Letra: Armando Tejada Gómez y Música: César Isella.

1972: en Catamarca (Argentina) se funda la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa). Video de cuando cumplió 45 años...

El 12 de septiembre de 1944 nació el cantante y compositor estadounidense Barry White. Su mayor éxito vino en la década del 70 como solista, editando 26 álbumes y estando tres veces en el número 1 de las listas de su país. Canciones como Love’s Theme, Can’t Get Enough of Your Love, Babe y You’re the First, the Last, My Everything lo hicieron famoso mundialmente. Falleció el 4 de julio de 2003

El 12 de Septiembre de 2008 fallece Rolando “Chivo” Valladares, en la Ciudad de San Miguel de Tucumán. Cantor, compositor y músico guitarrista de origen tucumano.

Integró conjuntos con Miguel Ángel Trejo, Luis Alberto Peralta Luna y otros. Formó parte de un trío durante unos años con Fernando Portal y Octavio Corvalán. Hermano de Leda Valladares.

Obras: Amaicha - Arpa ciega (con Manuel J. Castilla) – Ay mi amor (con Eduardo Falú) – Canción de las cantinas (con Manuel J. Castilla) – Canto a La Telesita (con José Augusto Moreno) – Coplas para la luna (con José Moreno) – Debajo del sauce solo , etc.

Hoy cumpliría años Paul Walker, actor estadounidense conocido por su papel de Brian O’Conner en la película de acción de carreras “Rápido y Furioso”. Falleció el 30 de noviembre de 2013.

2005: Hong Kong abre el parque temático Hong Kong Disneyland. Un paseo virtual...

Cumple 72 años: Luis Lima nació en Córdoba, Argentina el 12 de septiembre de 1948. Es el cantante lírico argentino de mayor trascendencia internacional de su generación.

Entre sus más destacadas actuaciones se citan Don Carlo, Fedora, Los Cuentos de Hoffmann.

Además del Requiem de Giuseppe Verdi con Seiji Ozawa; Carmen con Teresa Berganza en Madrid; Adriana Lecouvreur con Mirella Freni y James Levine en el Metropolitan Opera donde cantó 77 representaciones entre 1977 y 2001.

Otras importantes funciones fueron La Boheme junto a Ileana Cotrubas; Anna Bolena con Montserrat Caballé y Carmen en el Covent Garden de Londres bajo la dirección de Zubin Mehta.

Además interpretó: Cavalleria Rusticana junto a Agnes Baltsa, La Boheme junto a Mirella Freni.

Aún joven anunció su retiro de las tablas en el año 2001. Vive en Alta Gracia.

Cumple 51 años: Mariana Carbajal nació el 12 de septiembre de 1969, es una periodista argentina, referente en el país en temáticas de género. Ha sido impulsora del movimiento Ni Una Menos y fue parte de ese colectivo. Ha sido fundadora y pertenece a PAR-Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista. Dicta talleres y seminarios sobre comunicación y género. Es docente en Flacso y la Maestría de Periodismo de la UNTD y el diario La Nación. Periodista de Página 12.

Cumple 50 años: Lizy Tagliani nació en Resistencia, Chaco el 12 de septiembre de 1970, es una peluquera, actriz, humorista y conductora transgénero.

Trabajó con figuras como Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Santiago del Moro o Verónica Lozano. Ha desarrollado también una carrera como actriz de comedia en teatro y televisión.

Cumple 39 años: Jennifer Kate Hudson nació en Chicago el 12 de septiembre de 1981, es una actriz, cantante y portavoz estadounidense.​ Saltó a la fama en 2004 como finalista de la tercera temporada de American Idol. Ha aparecido en Sex and the City (2008), The Secret Life of Bees (2008) y Winnie Mandela (2013). En 2006 ganó el Oscar por su rol en la película "Soñadoras", recordamos algunas escenas de dicho filme y su canción principal.

El 12 de septiembre de 2003 murió Johnny Cash, cantante y compositor estadounidense.

Su vida inspiró en 2005 la película Walk the line (Johnny and June, pasión y locura) la historia de Johnny Cash, quien forma una unión estable con June Carter y lucha contra su adicción a las drogas camino al estrellato, protagonizada por Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon.

Aquí uno de sus últimos videos...

Cumple 28 años: Alessandro Mahmoud nació el12 de septiembre de 1992, conocido profesionalmente como Mahmood, es un cantautor italiano de Milán. Llegó a la fama por primera vez después de competir en la sexta temporada de la versión italiana de The X Factor. En 2019, ganó el San Remo Music Festival con la canción «Soldi», y pasó a representar a Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2019,​ llegando al segundo lugar. Su álbum debut, Gioventù bruciata, fue lanzado en febrero de 2019 y debutó en el número uno en la lista de álbumes italianos.

