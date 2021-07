La Agencia Córdoba Cultura propone nuevas actividades culturales para ver online.

Día por día, agenda tus espectáculos favorito:



Lunes 26

A las 17. Obras de la Colección: Playa de Vigo de Emilio Caraffa

Emilio Caraffa estudiaba en Galicia, más precisamente en Vigo, donde realizó una serie de paisajes con temas de playas. La obra de 1889, óleo sobre madera, muestra una escena cotidiana: un grupo de mujeres realiza labores mientras los niños juegan en el mar. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Bajo el lente de Andrés Riveras

El fotógrafo Andrés Riveras presenta en su trabajo algunas reflexiones sobre su tránsito por el oficio. Riveras estudió Cine en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, INCAA (Buenos Aires) y sus fotografías han sido publicadas en el diario The New York Times y en las revistas The Village Voice (Nueva York) y NEWSWEEK (Argentina), entre otros. En 2009 fue considerado uno de los mejores fotógrafos documentales más jóvenes del mundo y fundó, en el 2000, la Escuela de Fotografía El Germinador en la ciudad de Córdoba.

Martes 27

A las 17. Poesía con Victoria Revol

Victoria Revol se define como "emprendedora hasta la médula focalizada en desarrollar proyectos de triple impacto (económico-social-ambiental) para lograr una transformación comunitaria sustentable en el planeta". Está especializada en gestión de organizaciones sociales y empresas "B" locales e internacionales. Es productora y gestora cultural en Córdoba.

A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Nico Travaini

Nicolás Travaini estudió en la escuela de músicos La Colmena y obtuvo su título de Técnico Superior en Instrumentos Musicales con orientación en bajo eléctrico. Actualmente se desempeña como profesor de bajo y realizó participaciones como miembro e invitado con artistas y agrupaciones como: Fly fly Caroline, Swing 69, Botánica, La Coca Fernández, Lord Immigrant, Cesar Valdomir and the Blue Midnight y Martín Monguzzi, entre otros.

Miércoles 28

A las 17. Poesía con Claudia Tejeda (Alta Gracia)

Claudia de Lourdes Tejeda nació en Alta Gracia y es poeta, narradora y gestora cultural. Coordina el Café literario de las Malas Compañías, un espacio de lectura en voz alta que se desarrolla en Alta Gracia. Brinda talleres presenciales y virtuales de escritura creativa y participó de encuentros nacionales e internacionales. Tiene numerosos libros editados entre los que se encuentran: De hiedras y grietas, poemas y relatos (Ed. Brujas, 2004), Como racimo de abejas, narrativa breve (Pirca ediciones, 2009), Andamios de pan, poesía (Quo Vadis ediciones, 2012) y Libreta de almacén, poesía (El mensú ediciones, 2020). También integra varias antologías y publicaciones virtuales en sitios de poesía.

A las 20. Con acento cordobés: DeivBeat entrevista a Larrix

En este cuarto capítulo del ciclo, el freestyle cordobés se hace presente a través de DievBeat quien entrevistará, en el Museo Caraffa, a algunos de los principales referentes locales de este estilo musical. DievBeat, un artista de dilatada trayectoria en el underground, indagará sin velos el fenómeno cultural del rap, el freestyle y el hip hop, que ha tenido un crecimiento insoslayable en los últimos años, con Córdoba como una de sus sedes destacadas en Argentina y el continente. Las entrevistas a jóvenes talentos que cosechan éxitos en los principales escenarios de las competencias de freestyle retratarán un panorama muy completo de este fenómeno cultural a través del cual miles de jóvenes descubren la música y la palabra. Este miércoles el entrevistado será Larrix, uno de los representantes cordobeses en la liga nacional FMS.

A las 21. Desde el atelier de Jorge Cuello

Jorge Cuello fue estudiante de medicina, marchand y artesano. Es un artista que se destaca tanto por las características de su obra como por el desprejuicio para movilizarla en espacios formales e informales, como numerosos murales acompañando a organizaciones sociales (Abuelas de Plaza de Mayo, Campo de la Rivera, La Luciérnaga, Hospital Infantil de Córdoba, entre otros). Fue director de arte del Museo de los Niños Barrilete y tiene un centenar de publicaciones en editoriales nacionales y mexicanas, entre libros y revistas. Desde 2012 construye, con su compañera, el espacio de arte virtual Arte Comebirom Cuello. Desde allí gestiona acciones culturales, muchas de las cuales se relacionan con los niños.

Jueves 29

A las 17. Músicos produciendo: breve encuentro con Ani de la Vega

Ani de la Vega es cantante de la banda Cristales, compositora y comunicadora social, oriunda de la ciudad de Villa María pero radicada en Córdoba Capital. Su acercamiento a la música fue independiente y autodidacta. Cantó en 6 Cosquín Rock y en el transcurso de su vida, giró por varias provincias y tuvo la suerte de conocer a numerosos artistas de rock nacional e internacional. Cristales es la banda donde se desempeña como cantante; el grupo participó de diversas fechas y festivales en el circuito local, y compartió escenario con bandas y reconocidos personajes de la escena nacional como Indio Márquez, Andy Chango, Diego Frenkel, entre otros.

A las 21. Teatro en primera persona: Majo Urlich

María José "Majo" Ulrich, de Capilla del Monte es artista de circo independiente, payasa, acróbata y poeta. Estudió en las escuelas Circo Golondrinas, Circo Criollo y Circo Trivenchis (en Buenos Aires). En el año 2010 debutó como artista en el Circo Barllin (Venezuela). En Argentina trabajó en el Circo Mágico Houdini y en 2015 trabajó en el Fabuloso Circo Millenium junto a los hermanos Salvador. En el año 2012 creó la compañía El Mágico Circo Argentino con la cual se presenta en distintos lugares de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. En 2020 estrenó su unipersonal El Circo de Magic en Capilla del Monte.

Viernes 30

A las 17. Jóvenes del Libertador: Testimonios

Estos testimonios fueron parte del especial 130° Aniversario del Teatro Libertador San Martín, realizado en el mes de abril de 2021 vía streaming. En esta oportunidad, se transmitirán los relatos de jóvenes que forman parte de los tres organismos de formación del teatro: Seminario de Canto, Seminario de Danzas Clásicas y la Orquesta Académica Juvenil. En los testimonios los protagonistas expresan sus sueños, sus anhelos y lo que significa pertenecer al teatro como parte de la formación en sus carreras profesionales.

A las 21. Cultura en el patio: Andrea Boban y Guillermo Dezi

El dúo integrado por Andrea Boban (piano y voz) y Guillermo Dezi Codaro presentan el espectáculo Paisajes de un guitarrero, coplas de Carlos Di Fulvio, donde interpretan obras del músico e historiador argentino. El repertorio consta de obras como Suite Del Altiplano a la Pampa versión piano y guitarra de Carlos Di Fulvio, Telera Tulumbana, (zamba) y Huella Tramontana (huella).

Sábado 31

A las 17. Visita al taller de Docta Taller

En el taller de Leandro Posadas, Docta Taller, crean objetos únicos de diseño y decorativos, como luminarias y mobiliario entre otros. Los objetos, realizados en metal y madera, se caracterizan por la geometría y su impronta industrial. Se preocupan mucho por la terminación, la estética y el diseño. "Docta Taller donde todo es como uno quiere". IG: @docta_taller / FB: Docta Taller

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Varieté CircoVid del Festival de Circo Yo Me Río Cuarto

Este es un espectáculo de variedades realizado en el marco del 14° Festival Internacional de Circo Yo Me Río Cuarto con la participación especial de artistas, compañías y circos tradicionales en Río Cuarto y la zona. Entre los diferentes números del espectáculos se presentaron con acrobacia en dúo la compañía Otro Mundo, acrobacia aérea en tela de Gri Flotron de la compañía Circo en Acción, rola bola de la compañía CircoLibrí, parada de manos por Guadalupe Servian del Circo Servian y antipodismo del circo tradicional Akros con la presentación de Ricardo Rubén de la compañía Circo Tres´Ce.

Domingo 1

A las 17. Visita al taller de Juncor

En el taller de Juncor de Sofía Llanos se trabaja con materia prima natural como el junco, el mimbre y la madera, dando origen a todo tipo de artículos para el hogar. Se realizan procesos artesanales y semi industriales para adquirir productos que se caracterizan por su calidad, utilidad y funcionalidad. IG: @juncor_cba

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Mini recital de Flor Sur

Flor Sur Cello Trío nace a fines de 2015 con el objetivo de abordar un repertorio vinculado a la música popular en un formato totalmente atípico de tres cellos y tres voces. El repertorio viaja por los paisajes de la música popular argentina en composiciones de referentes locales del ámbito del tango, el folklore y la canción arreglados, en su mayoría, por el pianista y compositor Jorge Martínez. En el año 2016 el trío fue seleccionado como uno de los ganadores para las Becas del Bicentenario a la Creación Musical del Fondo Nacional de las Artes, premio que le permitió contar con un nuevo repertorio de temas inéditos en composición y arreglos.