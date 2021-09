El fenómeno mundial, Monsta X, lanzó este viernes su tan esperado single en inglés “One Day”, publicado a través de Intertwine (BMG) en colaboración con Starship Entertainment. Ya está disponible en plataformas digitales.



“One Day”, se trata de haber perdido o roto con alguien, y la sensación de saber que podría sentirse mejor en algún momento, pero estás atrapado en tu emoción actual y no eres capaz de darte cuenta de eso. Renombrados por Grammy.com como "uno de los grupos más prolíficos del k-pop", este lanzamiento en inglés es una continuación de su primer álbum debut en inglés, "All About Luv". Lanzado en febrero de 2019, el álbum se ubicó en el número 5 en la lista Billboard 200, lo que lo convierte en el tercer grupo de K-Pop en figurar entre los 10 primeros, y uno de los primeros álbumes completos de pop en inglés de Corea.

El cantante Kihyun comenta "ha pasado mucho tiempo desde que lanzamos una canción en inglés. Para sacar esta canción, hemos tenido mucho apoyo y ayuda de muchos otros. Me gustaría dar mi más sincero agradecimiento. Debido a la pandemia, no pudimos ver nuestras Monbebe internacionales, sin embargo, siempre han sido la luz y la energía para nosotros. Gracias a nuestros Monbebe, pudimos venir hasta aquí. ¡Por favor denle mucho amor a "One Day" y esperen con ansias nuestras nuevas canciones que saldrán en un futuro cercano!", se comparte en el comunicado de difusión.

El rapero Joohney agrega: “Queridos Monbebes, finalmente lanzamos un nuevo single en inglés después de nuestro primer álbum en inglés "All About Luv". Estoy realmente feliz y completamente preparado para mostrar los diferentes encantos que poseemos. ¡Estemos siempre juntos, cuidándonos unos a otros y demos mucho amor a "One Day!".



(Foto de portada: Starship Entertainment)