Este jueves se estrena en los cines de la ciudad de Córdoba, la película sobre el violador serial Marcelo Sajen. El equipo de realización estará acompañando el estreno y además se entregará un reconocimiento a Daniel Aráoz que protagoniza esta historia tan dramática. Este encuentro será en Cine Showcase a las 21.

Moroco Colman es el director que se lanzó a escribir el guión para que esta historia de terror no quede en el olvido. Nació en Córdoba, es arquitecto y realizador audiovisual. Fundador de la productora Mas Allá Productora en 2006. Su primer largometraje es “Fin de semana” (2016) que fue estrenado en la Competencia Nuevos Directores en el Festival de Cine de San Sebastián, BAFICI, Festival Latinoamericano de Cine de La Habana, entre muchos otros.

“La noche más larga” retrata la historia real del violador serial Marcelo Sajen. El director también se acercó al libro de investigación periodística "La Marca de la Bestia" de Dante Leguizamón y Claudio Glesser, para realizar el film. Además, tuvo un encuentro con las víctimas que atravesaron este drama y se animaron a denunciar las violaciones.



A Moroco le parece importante contar hoy esta historia por lo que representa en el contexto actual que está viviendo la sociedad. Por lo que representa de ese pasado. “El film funciona como una herramienta muy eficaz para que se conozca el caso. Los jóvenes de hoy no conocen lo que pasó. Por eso me pareció importante acercarme a este tema para ponerlo sobre la mesa, porque es algo que aún sucede, porque uno conoce la lista de muertes por femicidio pero no de las violaciones. Recordemos que hoy tenemos un femicidio cada 30 horas. Las violaciones no se saben porque, por lo general, no se hacen las denuncias, no se publican. La película pone en debate un tema que aún no tiene solución”.



¿Cómo fue su acercamiento a la historia del violador serial?

Cuando atrapan a Marcelo Sajen, yo tenía 35 años. Lo tengo muy presente, es un caso que atravesó a Córdoba, miles de familias que directa e indirectamente tuvieron este acercamiento a todo lo que sucedió y quedó impregnado en la memoria de la gente. Este hombre violó durante 19 años, con 93 denuncias confirmadas pero hay una lista negra donde se cree que es el doble o el triple. Es algo que impactó en toda la sociedad. Yo lo vengo siguiendo desde hace años, siempre lo tuve dando vueltas hasta que decidí hacer una película.



¿Cómo surgió la elección de Daniel Araoz para el protagonismo?

Principalmente Daniel es un actorazo que tiene un perfil que da muy bien para interpretar a Marcelo Sajen. Además es de Córdoba, la tonada local es importante para hacer este personaje. Si bien el film se estrenó en Alemania y quizás ahí no importa la tonada, en el estreno en nuestra ciudad si era muy importante que el actor tenga en claro cómo hablar. Para interpretar a Sajen, hubo una charla con Daniel porque es un papel muy complejo y hay un gran riesgo, tanto para el director como para el actor, en la exposición de este tema.

-Las víctimas de violación fueron muy importantes para el film. ¿Estuvo en contacto con ellas?



Sí estuve en contacto, porque necesitaba tener mucha información para las actrices y para Daniel, porque el relato en primera persona de las víctimas me dio muchos detalles para poder dirigir a los actores. Hay mil maneras de hacer acciones y lo que tratamos es de hacerlo lo más real posible. Cómo actuaba el violador y qué les pasaba a ellas. El violador tenía un ‘modus operandis’, donde las raptaba en la vía pública y las trasladaba por más de 12 cuadras. Entonces hay detalles de cómo las agarraba, qué les decía en el camino. Toda esa información es fundamental en la película. Porque el film hace foco en las víctimas que fueron las que padecieron este caso.



Las jóvenes afectadas ¿Cómo tomaron la idea de hacer una película sobre sus historias?



A ellas les pareció importante darle visibilidad a las víctimas, darles una voz. Porque en su momento fueron muy rechazadas, por el maltrato que tuvieron en la policía cuando iban a hacer la denuncia. Por ejemplo, les decían qué habían hecho ellas para que se excitara el violador. El caso estaba muy escondido, lo trataban de tapar. Entonces las chicas piensan que la película va a servir para darles visibilidad hoy con un tema que aún no tiene solución.



-¿Cómo fue la experiencia de estrenar la película en el festival de cine de Alemania? ¿Qué comentarios recibió el film?



A las víctimas les pareció muy importante que esto se sepa y se pueda ver en todo el mundo, que no sea algo solo de Córdoba. En Alemania se proyectó en un Festival presencial, no quise estrenarla online y luché mucho para que fuera exhibida en el cine. Entonces apareció la posibilidad de estrenarla en Alemania y pudimos viajar con Daniel. Nos pareció importante poder acompañar esta película porque genera muchas preguntas en la gente. Es un caso que allá cuando lo vieron quedaron en shock. No lo podían creer. Entonces, estar presente junto con el público es muy importante para contestar preguntas y la gente quedó muy impactada con el filme. Que pueda ser proyectada en el extranjero, que la pueda ver gente de Europa y Estados Unidos, hace que la historia trascienda, que se conozca el caso en todo el mundo.



En cuanto al proceso de realización del film, el director nos acerca una experiencia que lo impactó: “Tiene que ver con esta lista negra, donde el número de víctimas podría ser el doble o triple. Hace 5 años me puse a trabajar intensamente con el guión y en ese tiempo me llegaron dos casos de chicas amigas de conocidos míos, que habían sido violadas y no denunciaron, quedó en el círculo familiar. Cuando voy a Alemania, al finalizar la proyección, se me acerca una chica y me cuenta que su mejor amiga también había sido violada y tampoco hizo la denuncia. Eso me impactó. Por la cantidad de chicas que no denunciaron y nunca se supo de ellas.



