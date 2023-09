Mozart más Beethoven: concierto de Pablo Rocchietti en piano

El Aula Magna FCEFyN (Vélez Sársfield 299) recibe el concierto de Pablo Rocchietti el sábado 23 a las 21.

En el marco del ciclo de música que organiza Córdoba Clásica, el artista estará brindando un espectáculo de gala primaveral, para recibir en septiembre a la nueva estación del año. El concierto estará dedicado a la bella música de Mozart y Beethoven, con interpretaciones de piano y comentarios a cargo de Rocchietti.



Las entradas anticipadas se consiguen a $1500 en Rubén Lobros (Dean Funes 163 L. 1). También, estarán disponibles en puerta a $1800 el día de la función. Anticipadas online, ver información aquí.

Sobre Pablo Rocchietti

Nacido en Córdoba, realizó su formación en la Fundación Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Lanús y el Conservatorio Provincial Félix Garzón, posteriormente se perfecciona con distintos maestros en Estados Unidos.



Su actividad artística abarca presentaciones como solista invitado de distintas orquestas, recitales de piano solo y música de cámara. También se encuentran entre sus principales ocupaciones la labor pedagógica y de difusión de la música clásica a través de charlas, conferencias y conciertos comentados.



Ha realizado presentaciones para radio y televisión en medios locales y nacionales. Su repertorio abarca una gran cantidad de obras desde el Barroco hasta nuestros tiempos, habiendo también realizado estrenos de obras de compositores argentinos de la actualidad especialmente dedicadas.



Sus principales maestros han sido Dario Ntaca, Yolanda Paganelli, Alicia Belleville, Josefina Villareal y ha participado y obtenido premios en concursos nacionales e internacionales. Ha sido becario de la Fundación Martha Argerich, Fundación Teatro Colón, Fondo Nacional de las Artes y Fundación Pro Arte Córdoba.



Dentro de su actividad internacional se ha presentado mayormente en salas de América Latina (Argentina, México, Perú, Paraguay, etc.), Estados Unidos (New York, California, Nevada, Florida, etc.) y Europa (Amberes, Bruselas, Frankfurt, La haya, etc.). Recientemente ha recibido el premio Joven Sobresaliente por la Bolsa de Comercio de Córdoba.