MUBI, el servicio global de streaming con curaduría, presenta su programación de mayo con una selección de títulos provocadores, personales y visualmente innovadores. Desde sátiras sobre la autopercepción hasta retratos íntimos del linaje y el legado, la cartelera de este mes invita a repensar quiénes somos y cómo nos miramos.



En mayo llegan cuatro visiones singulares sobre la identidad, el caos y la transformación. Un hombre diferente, de Aaron Schimberg, es una sátira oscura sobre los ideales estéticos y la obsesión por la apariencia, con una interpretación premiada de Sebastian Stan y la conmovedora presencia de Adam Pearson.



It's not me, de Leos Carax, se revela como un autorretrato fragmentado que funde lo íntimo, lo político y lo cinematográfico con apariciones de Juliette Binoche y Denis Lavant. The code, dirigida por Eugene Kotlyarenko, ofrece una crónica ácida y experimental de una relación en cuarentena, utilizando lenguajes visuales propios de las redes, la vigilancia y la hiperconectividad. Por último, el cortometraje Bad for a moment, de Daniel Soares, convierte una dinámica corporativa en una feroz sátira sobre gentrificación, colonialismo y privilegio, posicionando a Soares como una de las voces más provocadoras del cine portugués reciente.

Destacados MUBI

En mayo, MUBI propone una serie de especiales que recorren el cine, desde el desdoblamiento identitario hasta las herencias cinematográficas más singulares. “Aún soy yo: metamorfosis en pantalla” explora la fragmentación del yo contemporáneo en películas donde los protagonistas transitan transformaciones profundas, impulsadas por deseo, inseguridad o presión social. Títulos como Un hombre diferente, Sick of myself, La sustancia, What do we see when we look at the sky? y El rostro de la medusa de la argentina Melisa Liebenthal, conforman este retrato inquietante y actual del "yo" en crisis.



MUBI celebra el Festival de Cannes con una selección que abarca desde restauraciones esenciales como Shanghai blues y Four nights of a dreamer, hasta filmes destacados de la actualidad como La sustancia, The seed of the sacred fig, Grand tour y La chica de la aguja.

"El cine en la sangre" destaca a quienes convirtieron su linaje en estilo propio, con nombres como Cooper Hoffman en Licorice pizza de Paul Thomas Anderson, Margaret Qualley, Sofia Coppola e Isabella Rossellini, celebrando una nueva generación que transforma la herencia en voz singular.



Completan la programación dos programas dobles: uno en tributo a Clint Eastwood, con The good, the bad and the ugly y Million dollar baby, y otro dedicado a Cher, con Mermaids y Moonstruck, donde se entrecruzan el humor, el amor y la identidad.

Finalmente, MUBI reafirma su colaboración con FICUNAM en el especial “Cruzar el umbral”, que incluye 6 títulos seleccionados especialmente para esta edición del festival. Obras como The stride of lichen, Here and elsewhere, Light in the tropics y A journey in spring trazan un mapa del cine contemporáneo más radical y poético.

Exclusivos MUBI. Recientes y excelentes

Un hombre diferente

En mayo llega Un hombre diferente, la nueva película de Aaron Schimberg que explora con humor oscuro y estilo provocador la obsesión por la apariencia y la identidad. Sebastian Stan, galardonado en Berlín con el Oso de Plata a mejor actor, encarna a un actor transformado quirúrgicamente que lucha por recuperar el papel que lo definiría, mientras Adam Pearson aporta una presencia magnética y conmovedora. Una sátira audaz sobre los ideales estéticos y la autopercepción. Disponible el 1 de mayo.

It's not me

Con It's not me, Leos Carax dirige por primera vez la cámara hacia sí mismo en un hipnótico autorretrato que evoca el espíritu de Jean-Luc Godard. Encargado originalmente por el Centre Pompidou y presentado en Cannes, este collage autobiográfico de metraje privado, extractos cinematográficos y archivos visuales traza una mirada íntima a su vida, su cine y su papel como padre. Provocador, dinámico y visualmente deslumbrante, el film es también una reflexión brillante sobre el arte, la política, la historia y la familia. Con apariciones de Denis Lavant y Juliette Binoche, It's not me es un manifiesto personal del creador de Holy motors y Annette, y un homenaje a la libertad del lenguaje cinematográfico. Disponible el 9 de mayo.

The code

En medio del caos íntimo de los primeros meses de la pandemia, The code ofrece una mirada provocadora y contemporánea sobre el colapso de una relación. Combinando humor ácido y un estilo visual experimental que integra cámaras de seguridad, smartphones y el lenguaje de las redes sociales, la película ahonda en las tensiones entre aislamiento, intimidad y tecnología. Una crónica divertida y desconcertante de cómo vivimos —y amamos— en tiempos excepcionales, dirigida por Eugene Kotlyarenko. Disponible el 16 de mayo.

Breves encuentros

Bad for a moment

En Bad for a moment, una inofensiva dinámica corporativa se convierte en una sátira feroz sobre el privilegio, la gentrificación y el absurdo del mundo laboral moderno. Con humor oscuro y una estética memorable, Daniel Soares, una de las voces más prometedoras del cine portugués, retrata con ingenio cómo se destruye y se reconstruye un barrio de Lisboa marcado por los contrastes sociales. Inspirada en el auge de los “rage rooms” y el paisaje urbano cambiante, este cortometraje expone con agudeza las tensiones de clase, las heridas coloniales y las contradicciones del progreso. Ganadora de una mención especial del jurado en el Festival de Cannes 2024, Bad for a moment posiciona a Soares como un creador a seguir de cerca.



Disponible el 13 de mayo

Destacados. Aún soy yo: metamorfosis en pantalla.

What do we see when we look at the sky?

En un mundo donde la identidad parece fragmentarse entre lo que somos y lo que mostramos, el ciclo “Aún soy yo: metamorfosis en pantalla” llega en mayo como una provocadora exploración del desdoblamiento personal a través de películas donde los personajes atraviesan transformaciones radicales, impulsadas por la inseguridad, el deseo o la presión social. Desde Sick of myself de Kristoffer Borgli y La sustancia de Coralie Fargeat, hasta el universo poético de What do we see when we look at the sky? de Alexandre Koberidze y El rostro de la medusa de la argentina Melisa Liebenthal, la selección ofrece un retrato contemporáneo del "yo" en crisis. Un ciclo tan inquietante como revelador.

Un hombre diferente - 1 de mayo

What do we see when we look at the sky? - ya disponible

El rostro de la medusa - ya disponible

The substance - ya disponible

Sick of myself - ya disponible

Festival de Cannes

The seed of the sacred fig

En mayo celebramos el espíritu de Cannes con una colección que reúne lo mejor de su edición más reciente, desde restauraciones de clásicos hasta algunas de las propuestas más provocadoras del cine contemporáneo. Esta selección diversa incluye películas como La sustancia de Coralie Fargeat, The seed of the sacred fig de Mohammad Rasoulof, Grand tour de Miguel Gomes y La chica de la aguja de Magnus von Horn. En la sección “Cannes Classics”, destaca la restauración por su 40 aniversario de Shanghai blues de Tsui Hark, junto con la obra de culto Four nights of a dreamer de Robert Bresson. Un recorrido que celebra la fuerza del cine como forma en constante evolución.

It's not me - 9 de mayo

Bad for a moment - 13 de mayo

Four nights of a dreamer - 13 de mayo

Shanghai blues - ya disponible

The seed of the sacred fig - ya disponible

The second act - ya disponible

La chica de la aguja - ya disponible

Grand tour - ya disponible

Motel destino - ya disponible

La sustancia - ya disponible

El cine en la sangre

Licorice pizza

Reconociendo a quienes nacieron bajo los reflectores, pero han forjado su propio camino, la programación de mayo incluye "El cine en la sangre", un especial dedicado a cineastas e intérpretes que han transformado su linaje en una voz singular dentro del cine contemporáneo. Desde Cooper Hoffman en Licorice pizza de Paul Thomas Anderson hasta Margaret Qualley en la provocadora La sustancia, pasando por la mirada íntima de Sofia Coppola en Priscilla y el universo performático de Isabella Rossellini en Green porno, esta colección celebra trayectorias que, lejos de vivir a la sombra, amplifican su legado con autenticidad y estilo. Disponible el 23 de mayo.



Liberal arts - 29 de mayo

Priscilla - ya disponible

La sustancia - ya disponible

The dreamers - ya disponible

Green porno - ya disponible

A fish called Wanda - ya disponible

Programa doble: Clint Eastwood

Million dollar baby

Este programa doble celebra los 95 años de una leyenda del cine con dos películas esenciales que revelan distintas facetas de su genio, tanto delante como detrás de cámara: The good, the bad and the ugly, clásico del western dirigido por Sergio Leone, y Million dollar baby, un drama contemporáneo ganador del Oscar a mejor película. Dos miradas distintas, un mismo protagonista: Clint Eastwood en su máxima expresión.

The good, the bad and the ugly - 30 de mayo

Million dollar baby - ya disponible

Mermaids

Un programa doble protagonizado por la espectacular Cher, que incluye Mermaids y, la ganadora de un Oscar, Moonstruck, películas que exploran el crecimiento personal a través de complejas relaciones familiares y amorosas. Con un estilo visual y narrativo que utiliza contrastes de colores brillantes para reforzar los temas emocionales, combinando el humor y romance en sus historias.

Mermaids - 8 de mayo

Moonstruck - 16 de mayo

Programa doble: Cher

FICUNAM: Cruzar el umbral

A journey in spring

MUBI continúa su alianza con FICUNAM para ofrecer una curaduría audaz de cine contemporáneo internacional, un total de 6 títulos que estarán disponibles en el catálogo virtual en celebración a la edición número 15 del festival.

El especial "FICUNAM: cruzar el umbral" reúne cortometrajes como The stride of lichen de la mexicana Tania Ximena Ruiz y largometrajes como Here and elsewhere, un documental co-dirigido por Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin, Groupe Dziga Vertov y Anne-Marie Miéville; el viaje cosmológico-antropológico titulado Light in the tropics de Paula Gaitán, cineasta cuya carrera tendrá un foco especial en el festival; o A journey in spring, un inspirador drama taiwanés dirigido por Wang Ping-Wen y Peng Tzu-Hui; entre otros. Sé parte del festival y disfruta de gran cine contemporáneo curado a mano a tan sólo un click de distancia.

Morichales - 29 de mayo

Here and elsewhere - 29 de mayo

Archipelago of earthen bones - To Bunya - 29 de mayo

Light in the tropics - 29 de mayo

The stride of lichen - 29 de mayo

A journey in spring - 29 de mayo