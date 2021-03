La plataforma on demand Mubi, presenta el programa especial "Amor. El cine de Wong Kar Wai". Se trata de una retrospectiva a la vida y obra del director asiático más aclamado de los últimos tiempos. Sus películas llegarán a Mubi restauradas.



Sobre el director



Con 5 años, Wong Kar Wai se mudó con su familia a Hong Kong desde su natal China. Sin poder hablar cantonés, el pequeño Wong había perdido el pilar de toda interacción humana: la comunicación. Al ver a su hijo sin amistades, su madre -que también pasaba por la misma discordia lingüística- decidió llevarlo al cine un día tras otro para ver película tras película.



En el cine, Wong entendería que el lenguaje más universal es el de las imágenes. El séptimo arte rompía con la barrera de las palabras y mientras el proyector siguiera encendido todos los espectadores entendían la misma lengua: niños, adultos, ancianos, y migrantes chinos por igual.

El cineasta originario de Shanghai se graduó en diseño gráfico de la Universidad Politécnica de Hong Kong. Tras egresar, casi de inmediato se inscribió en un programa de formación de guionistas de la famosa cadena de televisión TVB.

Durante su período como guionista televisivo conocería al legendario Patrick Tam, uno de los directores pioneros de la Nueva Ola de Hong Kong entre los 70s y 80s. Con la mentoría de Tam, Wong arrancaría su carrera en el cine.



De hecho, Patrick Tam dirigió Final Victory (1987) escrita por su alumno y se encargó del montaje del que sería el primer éxito de crítica y segunda película de Wong: Days of Being Wild (1990). Así como Bruce Lee tuvo a Ip Man como su maestro en los puños, Kar Wai tuvo a Tam como su consejero en el set.

El director ofreció una entrevista exclusiva con Mubi, y la compartimos.



-El proceso de restauración le ha permitido revisar sus películas, arreglando viejos problemas y haciendo nuevos cambios. ¿Siente que una película está alguna vez terminada, o siempre hay más formas de jugar con lo que se ha hecho? ¿Debe considerarse una película como una obra de arte viva?



Como dice el refrán: "ningún hombre pisa el mismo río dos veces, porque no es el mismo río y él no es el mismo hombre". Habiendo llegado al final de este proceso, estas palabras siguen siendo válidas.



-Usted es conocido por trabajar con la improvisación en el set, y con guiones o escenarios que cambian durante la producción. ¿Sus películas le sorprenden en la forma final que adoptan? ¿Cómo es para usted este proceso de descubrimiento, de realización del verdadero destino de una película?



El cine es un proceso orgánico de principio a fin, por lo que debe haber muchas sorpresas en el camino. Nunca se sabe qué película se tiene realmente hasta que se entrega.



-¿Qué opina sobre el papel de la curaduría en el cine, tiene más importancia con el auge del streaming de películas?



Cuando era joven, la idea de "world cinema" no existía. Veíamos cualquier película que encontráramos en los cines. Hoy, algunas de esas películas han vuelto a ser accesibles en las plataformas de streaming. En cierto modo, no importa tanto dónde existan mientras las personas tengan acceso a ellas.



-¿Influirá esta experiencia de ver cine en casa, en su forma de hacer películas o de pensar en el cine en el futuro?



Hoy en día cuesta menos esfuerzo transmitir una película en casa. Sin embargo, el streaming no debería afectar fundamentalmente a la forma de hacer una película, siempre y cuando el placer de ver películas no cambie, y nosotros, como cineastas, sigamos sirviendo a ese propósito.