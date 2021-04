La plataforma Mubi estrena el film "Songs my brothers taught me" (2015) de Chloé Zhao (directora de "Nomadland" ganadora del Óscar a Mejor película). El film fue la primera película de la directora y ya está disponible.



Escrita y dirigida por Chloé Zhao, "Songs my brothers taught me" es una conmovedora y trágica historia coming-of-age ambientada en la bella reserva Pine Ridge de Dakota del Sur.



La película se centra en el adolescente Johnny y su pequeña hermana Jashaun, dos hermanos Lakota Sioux cuyo vínculo se pone a prueba tras la repentina muerte de su ausente padre vaquero. Con un hermano mayor en la cárcel y viviendo con su distante madre soltera, los dos pasan sus días explorando el duro terreno de su pequeño pueblo, donde las oportunidades son escasas y la pobreza, el alcoholismo y la violencia son moneda corriente. Cuando surge la oportunidad de una nueva vida en Los Ángeles, Johnny se enfrenta a la difícil decisión de dejar atrás a Jashaun para siempre.



La primera película de Zhao, que combina la desesperación de sus personajes con una estética lírica impresionante que recuerda a la obra de Terrence Malick, es un retrato melancólico y una mirada delicada a una comunidad marginada que capta sutilmente la vida cotidiana de un medio social subrepresentado. Tan empática como naturalista, marca la auspiciosa introducción de una voz cinematográfica distintiva e innegable.



Mientras vivía en Nueva York, Chloé Zhao leyó sobre el alto índice de suicidios en Pine Ridge y empezó a hacer viajes allí y a conocer a la gente del lugar. Zhao describió Songs My Brothers Taught Me como una contemplación del tiempo que pasó en la reserva de Pine Ridge, durante los cuatro años que duró el rodaje de la película. Con la participación de jóvenes actores lakotas, muchos de los cuales actuaban por primera vez en cine, Zhao presenta un retrato convincente y complejo de la vida moderna en la reserva de Pine Ridge, al tiempo que explora el fuerte vínculo entre un hermano (John Reddy) y su hermana menor (Jashaun St. John).



Mirá el tráiler:

SONGS MY BROTHERS TAUGHT ME | Trailer Oficial | MUBI