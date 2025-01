En los próximos días se presentan nuevas actividades culturales que propone la Agencia Córdoba Cultura.



Entre las propuestas desde el 10 de enero, el Museo Provincial de Ciencias Naturales abrirá sus puertas a la fascinante muestra “Leonardo da Vinci – Futuros Presentes”. La exposición presenta 36 máquinas funcionales, basadas en los bocetos originales de Da Vinci, construidas por el ingeniero cordobés Daniel Vázquez. Esta exhibición, que combina arte, ciencia e innovación, es una oportunidad imperdible para redescubrir el legado del genio renacentista a través de una mirada contemporánea.



El Teatro Itinerante de Verano, por su parte, continúa su recorrido por la provincia, llevando espectáculos de diversas disciplinas a plazas, escuelas rurales y centros vecinales. Durante enero y febrero se presentarán más de 140 funciones, con el objetivo de acercar el arte y la cultura a todos los rincones de Córdoba. Este programa, que cuenta con la colaboración de diversos colectivos artísticos e instituciones, se ha convertido en un verdadero éxito, llevando alegría y entretenimiento a grandes y chicos.

Durante el mes de enero, los espacios culturales ubicados en la ciudad capital de la Provincia de Córdoba, permanecerán abiertos al público en el horario de 13:00 a 19:30. Una excelente oportunidad para recorrer las diversas exposiciones y descubrir la riqueza cultural de Córdoba.

Mirá la programación de la semana:

Lunes 6

A las 19. Teatro Itinerante de verano: “La era del plástico” (Titeres Mate de Luna) Plaza Central Camino Real – Sinsacate, Totoral



Teatro de títeres / Infancias / 45 min. En un monte con un río muy hermoso aparece un Super Héroe muy particular: Súper Desechín quien comparte sus conocimientos del cuidado del planeta para que todos se conviertan en Eco Guardianes. Más tarde, se encuentra con Alegría y Tacu, dos niños que aprenden a separar los residuos en sus casas y también los nombra Eco Guardianes. Mientras tanto, el tío de Tacu inventa una máquina de hacer plástico y por la noche sale de ahí el Ser de Plástico, quien vuela por todo el monte llenándolo de plástico al pasar. Al otro día se encuentran animales atrapados y todo contaminado, por lo cual los Eco guardianes se unen a Súper Desechín para deshacerse del Ser de Plástico. El tío Roberto arregla la máquina y la transforma en una recicladora de plástico que logra vencer al Ser y finalmente los Eco guardianes ponen los plásticos en su lugar.



A las 21. Cine móvil: El principito. Plaza de los pioneros – La Cumbrecita



El Cine Móvil continúa con proyecciones de películas infantiles, animadas y clásicas para disfrutar en familia en un mágico recorrido por toda la provincia. La propuesta invita a disfrutar de un espacio de encuentro a través de una selección de películas pensadas especialmente para el público infantil y familiar. Entrada libre y gratuita

Martes 7

A las 18. Teatro Itinerante de verano: “Un Largo Camino a la Abuela” (Florencia Boasso y compañía) Salón comunitario de las Isletillas – Adelmo Boretto s/n – Isletillas, Tercero Arriba



Comedia, clown, teatro / Infancias / 45 min. Ráfaga una joven aventurera, nieta de inmigrantes, recorre mar, cielo, tierra, el mundo entero en busca de su abuela.

Miércoles 8

A las 16. Teatro Itinerante de verano: “Molestio y sus enojos” (Teatro de La Pandora) Camping Rincón de los Sueños – Av Nestor Kirchner S/N- San José, San Javier



Teatro de títeres / ATP / 40 min. Así como el telar crea tramas de diversos colores… la vida teje y entrelaza historias, tramas del Ser… Molestio nuestro Ser en cuestión… nació y creció ávido de Amor, pero no lo obtuvo; necesito brazos que lo acunen, pero se encontró con distancias; palabras que le nombren verdades, pero escucho silencios y mentiras; ternura hasta el empacho, pero recibió retos y dureza. Molestio hoy, hombre adulto, se enoja con la lluvia porque llueve, con la lluvia porque no llueve, con la gallina porque cacarea o porque no cacarea…



Molestio se enoja y lo odia todo… Molestio está molesto, muy molesto ¿Podrá aflojar la pena? ¿Abrazar a un niño? ¿Florecer en primavera? En un ranchito en el norte cordobés, Molestio acompañado de un gallo, dos gallinas, un tunal y varios recuerdos, nos convida un rato de su cotidiano. Este malhumorado protagonista invita al público a realizar un pequeño viaje al interior, convida un espejo de las propias experiencias infantiles y adultas con las del personaje. A entramar sensaciones y recuerdos igual que el telar hace con la lana.

A las 20:30. Cine móvil: Metegol. Plaza San Martín – Hernando



Jueves 9

A las 19:30. Cine a domicilio: Paula (de Florencia Wehbe, Argentina, 2022) Salón de la Universidad Popular – 25 de Mayo y Ruta E53, Barrio El Pueblito



Con la presencia de la directora, Florencia Wehbe se proyecta el largometraje “Paula”. En una sociedad en la que los estereotipos de belleza femeninos resultan inalcanzables, una adolescente de sólo 14 años deberá transitar un solitario camino en la búsqueda de la aceptación propia, en el que la anorexia promete peligrosas soluciones. Entrada libre y gratuita

A las 19:30. Teatro Itinerante de verano: “Renata” (El Lucero) Auditorio Municipal – Bv. San Martín 494, Luca, Gral San Martín



Teatro de Títeres / ATP / 45 min. Renata es una niña intrépida y con las más variadas inquietudes que mientras juega y se divierte con su pelota va rompiendo los moldes sociales. De visita en la casa de abuelo, científico, que dedica su pasar a la búsqueda de fórmulas para mejorar la calidad de vida de los ancianos. Recibe la inesperada aparición de un fornido ladrón. Renata y su abuelo vuelcan su astucia en estrategias disparatadas que intentan desactivar el intento del ladrón.

A las 20:30. Cine móvil: El principito. Rincon Criollo – Anisacate

Viernes 10

A las 10:30. Teatro Itinerante de verano: “El Bosque en blanco” (Grupo Fuga) Teatrillo Mirtha Rossler de Senn – Bv. Santa Fe esq. Belgrano – Alicia, San Justo



Teatro, narración infantil / Infancias / 50 min. Es el relato de la historia de dos personajes que, tras ser excluidos de sus pueblos de origen, emprenden una aventura desconocida por lugares llenos de desafíos. La música y las imágenes propuestas van revelando ese camino que transitan. Los artistas van tramando los sucesos narrados, interactuando con el público.

A las 11. Teatro Itinerante de verano: “Semillando” (Compañía Tribumadre) Polideportivo Aldo Cardona. Escuela de verano – Calle 9 de Julio s/n – Dalmacio Vélez Sarsfield, Tercero Arriba.



Teatro y música / Infancias / 40 min. La obra va narrando sobre el ser semilla y de cómo vamos creciendo, acompañan las canciones como eje de contenido, de pronto va naciendo un árbol, pero con la característica que puede puede caminar, y allí en medio del monte (bosque) se reúnen los árboles y los antiguos , y el árbol que camina les habla por primera vez para decirles que la Tierra está en peligro y que deben llevar el mensaje de que debemos cuidar a nuestra madre naturaleza, también aparecen en ese monte instrumentos poco conocidos hechos con las raíces que va dejando este Árbol, al final todos los allí reunidos juegan a diferentes Juegos ancestrales y terminan celebrando en una ronda del público con baile y canto.

A las 13. Apertura de muestra: “Leonardo da Vinci- Futuros Presentes”. Museo Provincial de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395

Una exposición imperdible que reinterpreta el legado del genio renacentista a través del talento del ingeniero e inventor cordobés Daniel Vázquez. ¿Qué encontrarás? 36 máquinas funcionales, basadas en los bocetos originales de Da Vinci, cobran vida con detalles asombrosos, organizadas en torno a los elementos de la naturaleza: Tierra, Agua, Aire y Fuego. Esta exposición combina arte, ciencia e innovación, mostrando no sólo la genialidad de Da Vinci, sino también la pasión de Daniel Vázquez, quien contó en sus comienzos con la mentoría de Juan Carlos Zampieri, una figura clave en la producción de estas piezas únicas.

A las 17. Teatro Itinerante de verano: “Una Empaparruchada historia de AMOR” (Empaparruchadxs) Salón comunal Toro Pujio – Av. Los Pinares s/n – Toro Pujio, Río Primero



Teatro de Titeres / ATP / 50 min. Luca y Doremi están empaparruchados, pero no se animan a confesar lo que sienten. Entre tropiezos, confusiones y desbarajustes, se meterán en las situaciones más locas mientras buscan el valor para abrir su corazón. Al final, descubrirán que decir la verdad es la forma más linda (y divertida) de encontrar el amor.

A las 18. Teatro Itinerante de verano: “María la panadera” (Teatro de Titeres “El Tornillo”) Club Juventud Unida 4 de Octubre 1930 – Ana Zumarán, San Martín y Unión



Teatro de Titeres / ATP / 50 min. María es una joven emprendedora, muy resuelta, trabaja diariamente, amasando un Pan exquisito, que solo sus manos saben realizar, todos los vecinos vendrán tempranito, como todos, los días, a buscarlo. Una mañana, luego que parte su querido y fiel amigo Pedro, María se dispone a comenzar su labor diaria, cuando inesperadamente, empiezan a ocurrir situaciones extrañas, que llaman su atención, un pícaro Diablillo quiere quedarse con todo el paaan!!, María, con la ayuda de los niños y niñas, resuelve esta historia, mágica, belle ,graciosa, con fin heroico e inesperado. Una obra para grandes y chicos, un bello momento para compartir en familia, nos alegra, construyendo valores, afianzando lazos.

A las 19. Teatro Itinerante de verano: “Achu Sueña” (Compañía Sóniko Mágica) Merendero Carita Feliz – Calle 9 de Julio s/n – Sauce Arriba, San Alberto



Teatro, cuentacuentos / ATP / 40 min. Achu se despierta como todas las mañanas y sale de su casa sin saber que un día especial lo espera: misterios desconocidos lo sorprenden en su habitual camino hacia la escuela. Hechizado por la música y mágicas fuerzas de la naturaleza se enciende en su interior una luminosa chispa que lo despierta dentro de su sueño animándolo a descubrir un poder super secreto que vive en su corazón y en sus manos. Junto a otras niñas y niños aprenderán a sembrar y compartir los tesoros más valiosos con que contamos los seres humanos: el amor, la amistad y nuestra imaginación. Inspirada en sueños y seres y hechos reales.

A las 19:30. Teatro Itinerante de verano: “Caminito entre Cartas” (Compañia Pés Inchados) Salón de usos múltiples SUM – Calle Mendoza esq. Av. Lima – Villa Cerro Azul, Colón



Teatro de títeres, máscaras / ATP / 45 min. Caminito entre cartas. Un paquete muy especial llega a manos de la actriz para contar una historia de amor, una historia de pueblo, una historia entre cartas. Caminito entre cartas… con ritmo de valsecito, cuenta la historia de amor del cartero Jorge y María… y aquella transformación que sucedió entre los habitantes del pueblo.

A las 20. Teatro Itinerante de verano: “Happy Hours” (Paulina Lospajaros). Club deportivo cultural Tuclame (la pista) – Ruta Nacional 38 esq. José Ramón Romero – Tuclame, Cruz del Eje



Teatro de humor fisico y circo / ATP / 45 min. Una simple moza de bar alienada por la rutina laboral busca una línea de escape en su imaginación para poder sostener la pesada bandeja de la cual sabe, ninguna porción, le será propia.

A las 21. Teatro Itinerante de verano: “Ada, casi un homenaje” (La Morocha Teatro) Casa del Bicenenario Jorge Elias David Cura – San Juan esq Manuel Estrada – Morrison, Unión



Teatro musical / ATP / 45 min. "Ada, casi un homenaje” es un unipersonal de teatro musical, que parte de la selección de tangos interpretados en su época por Ada Falcón, la diva de los años 30, que estando en su auge decide dejarlo todo e irse. Cada canción es un punto de partida o un punto de llegada para de-construir la figura mítica de Ada, entenderla como artista, como diva, pero sobre todo como mujer de su época. Poco a poco las canciones harán lo inverso, y funcionarán como puerta al universo de la actriz, revelando aquello de su vida que la une con la “diva del tango”.

A las 21. Teatro Itinerante de verano: “¡Ay Karmina!” (La Fuereña Teatro / Mauro Adán) Teatro Franz Luisa Franz 131- General Roca, Marcos Juárez



Comedia / ATP / 45 min. Un hombre intenta reconocerse a partir de su relación con una adicción. Su problemática surge como un karma del que no está seguro de padecer pero que lo ha acompañado toda su vida. Así irá descubriendo que tanto se ha dejado modificar por “ella” y que tan dispuesto está a alejarse de su compañía. La obra nos invita a reflexionar, visibilizar y abrir el debate en torno a problemáticas actuales como son las adicciones, el bullyng, la obesidad. Utilizando metáforas con humor y picardía no indaga: “¿Que es la vida sino un pedazo de pan que hemos horneado nosotros mismos?

Sábado 11

A las 19. Teatro Itinerante de verano: CRI CRI, como en la biblio (Los Títeres de Valentina) Cavanagh Lawn Tenis Club Belgrano 120 – Cavanagh, Marcos Juarez



Teatro de títeres / Infancias / 45 min. Cri Cri, como en la Biblio, es un espectáculo de teatro de títeres de guantes, inspirado en La Planta de Bartolo, cuento de La Torre de Cubos. Cri, Cri y Bartolo, son amigos, a uno le gusta leer y al otro jugar al fútbol. Bartolo plantará un libro para convencer a su amigo que juegue con él. El libro dará un árbol, el árbol más libros y los libros solidaridad.

A las 20. Teatro Itinerante de verano: El Mundo de Petrushk (Compañía Juli Títeres) Plaza Central Calle Pública s/n – Avellaneda, Ischilín



Circo, teatro, títeres/ ATP / 55 min. Petrushka es una fotógrafa y viajera incansable, recorre el mundo en busca de nuevas aventuras, siempre de la mando de su gran amigo Pietro, y cumpliendo una enorme misión; descubrir cómo viven los niños alrededor del mundo… Haciendo una parada en el Gran Circo Chino encontrarán grandes y pequeños artistas que se sumaran al viaje de Petrushka y Pietro para hacerlo inolvidable.

A las 21. Teatro Itinerante de verano: Soliloquio de la Soledad (Artur Clown) Casa de la Cultura – Ex Estación de trenes San Martín – s/n Mattaldi, Gral Roca



Clown / ATP / 40 min. Artur llega. Se dibuja la figura de una casa. Tiene el deseo de escribir una carta. Pero, en ese espacio íntimo, las cosas se transforman y toman protagonismo generando nuevos personajes, que lo distraen. Y él se abre a conocerlos. ¿Está en soledad?

Domingo 12

A las 18.30. Teatro Itinerante de verano: Un botón en mi cabeza (Arriba las Hu! Manos) Plaza Saturnina Berrotaran – Berrotaran, Río Cuarto



Comedia dramática, teatro de títeres de guante / ATP / 45 min. En la danza de la creación, las Manos Titiriteras dan a luz al primer títere de la Obra: Clott. Una de ellas es verde, se mueve como serpiente y no quiere que la creación viva. Entonces toma la cabeza del recién nacido y arrojándola con fuerza, la parte por la mitad… Desde ese día un botón rojo asoma de la cabeza de Clott. Un botón que lo mantiene unido, pero que lo hace sentir diferente. Su hermana Juana lo molesta diciéndole “Cabeza de botones”, mientras su abuelo insiste en que su botón lo hace ser único y especial. Clott desearía ser “normal”. La Mano Verde hará lo imposible por lograr su cometido.

A las 20.30. Teatro Itinerante de verano: Brotes Mágicos (Stroboscópico) Plaza 25 de Mayo – Rivadavia y Sta. Rosa Las Perdices, Tercero Arriba



Clown / ATP / 60 min. Una montaña de basura cobra vida y nos muestra su poder de transformación. Gracias a ella y los aportes del público logramos descubrir que, a través del juego, la música y la imaginación se pueden crear un Universo de nuevas posibilidades.