Católicas por el Derecho a Decidir Argentina invita a la inauguración de la muestra fotográfica “Marea Verde –Octubre Rosa: cuerpo, salud, autonomía”.



Hasta el 14 de noviembre, en la sede central de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba (A.G.E.C.) (Dean Funes 266, Ciudad de Córdoba), se podrá visitar la muestra Marea Verde – Octubre Rosa: cuerpo, salud, autonomía. A través de una selección de imágenes, la exposición recupera el recorrido de mujeres y diversidades en la lucha por el reconocimiento de sus derechos. La entrada es libre y gratuita.

“A lo largo de la historia, los movimientos feministas han tejido redes y abierto caminos para visibilizar la lucha por una salud integral y una vida libre de violencias. Desde un paradigma de derechos humanos y un enfoque de justicia, seguimos reclamando el acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos, la soberanía sobre el propio cuerpo y políticas públicas que reconozcan la centralidad de los cuidados. En un contexto de retrocesos y desigualdades, estos siguen siendo desafíos urgentes para garantizar una vida digna y autónoma”, describe el comunicado de difusión.



“De la mano de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (A.G.E.C), liderada por Pablo Chacón, la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, la Juventud Sindical Mercantil y María Wonda, esta muestra invita a poner el foco en el cuidado de la salud y el ejercicio de la autonomía de nuestros cuerpos. Es una propuesta que entrelaza prevención, acceso a información y salud sexual y reproductiva, con la movilización masiva de la Marea Verde que hizo historia al conquistar el aborto legal, seguro y gratuito como una cuestión de salud y de derechos. En el mes de lucha contra el cáncer de mama, esta iniciativa retoma el sentido colectivo del cuidado y reivindica la autonomía como pilar para elegir sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida”, agrega el comunicado.



“La muestra es una reversión de la exposición Marea Verde. Postales feministas del deseo y busca poner en valor la historia, el significado y el conocimiento de la Ley 27.610, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Es también una invitación a hacer memoria y presente de esas luchas que abrieron paso a nuevas libertades y siguen transformando el futuro”, detalla la difusión.



Sobre la muestra



Las imágenes expuestas han sido producidas por colectivas y fotógrafas/os de distintas provincias argentinas: Córdoba, Catamarca, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Santiago del Estero, Chaco, Mendoza, Jujuy, Tucumán, La Pampa. Forman parte del libro Marea Verde, postales feministas del deseo, publicado por Católicas por el Derecho a Decidir Argentina en el año 2021, con la curaduría de Natalia Roca, Mar Sánchez Rial y Débora

Cerutti.



Autoras/es: Agustina Saubaber - Aimé Martinez - Aisha Maya Bittar - Alejandra Bonaccini - Analía Cid - Anita Pouchard Serra - Belén Grosso - Carolina Pildain - Cecilia Bethencourt - Constanza Lupi - Dana Cartannilica - Deborah Valado - Fisgona Colectivo de Fotógrafas - Giselle Valente - Juan José - Mazzeo - Julieta Dorin - Laura Rivas - Leila N. Lafi - Lucía Hernández - Manuela Carnelli - Marcos Mattos - Mariana Moretti - Micaela Soledad Arbio Grattone - Miriam Bobadilla - Monk Fotografía - Nadia Cejas - Nadia Petrizzo - Nicolás Avelluto - Juli Ortiz - Otra Óptica Colectivo - Pablo Zotalis - Paola Olari Ugrotte - Patricia Villazón - Pedro Palacios - Pilar Camacho - Romina DS Martinez - Rueda Photos - Sabrina Gomenzoro - Sebastián Pittavino - Virginia Chaile - Zahira Rivero Norte - Y más.



Curaduría colectiva: Cuerpo, Salud, Autonomía | Marea verde- Octubre Rosa. Ayelén Vadillo, Diana Hernández, Tania Cucui, María Belén Wonda.