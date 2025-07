El cantante Aldo Monges falleció este sábado 19 de julio en la Ciudad de Buenos Aires. Conocido como "El Trovador Romántico de América", su voz dejó una huella profunda en el folklore argentino.

El artista murió durante la madrugada, luego de enfrentar complicaciones de salud ocasionadas por una hemorragia cerebral que había sufrido tres años atrás. Tenía 83 años.

La noticia fue confirmada por su esposa, Zulma, quien lo acompañó durante toda su enfermedad. “Lamentablemente, Aldo partió esta madrugada”, expresó. “Desde aquella hemorragia no logró recuperarse. Su estado empeoró mucho ayer y finalmente falleció. Es un momento muy doloroso para nosotros”, relató en diálogo con la prensa.

Zulma también explicó que tanto ella como su hijo Gastón fueron quienes lo cuidaron durante todo este tiempo: “Éramos solo nosotros dos los que estábamos a su lado, y su partida nos ha afectado profundamente”.

Los restos del músico serán trasladados al Panteón de Autores y Compositores del Cementerio de la Chacarita, un lugar reservado para figuras destacadas de la cultura nacional.

¿Quién fue Aldo Monges?

Nacido el 17 de enero de 1942 en la ciudad de Córdoba, Aldo Monges fue una de las grandes voces románticas del folklore argentino. Comenzó a cantar a los cinco años y a los doce ya había compuesto sus primeras canciones.

Su carrera tomó impulso gracias al respaldo de Horacio Guarany, quien lo motivó a grabar sus primeros temas. En 1971 lanzó su álbum debut Olvídame muchacha. Entre sus temas más recordados se encuentran Canción para una mentira y Chacarera de una noche.

También incursionó en el cine, participando en películas como La carpa del amor y Los éxitos del amor, y colaboró con artistas como Daniel Toro y Carlos Torres Vila en los discos Los románticos de la canción argentina Vol. 1 y 2.

A lo largo de su carrera se consolidó con títulos como Brindo por tu cumpleaños, Qué voy a hacer con este amor y Dime por qué lloras, tema de 1972. Grabó álbumes como Mi viejo (1988), Las malas mujeres (1994) y La vuelta del trovador (2005). Además, llevó su música a otros países, especialmente México y Estados Unidos.

En 2019 fue homenajeado en el Teatro Real de nuestra ciudad, en un emotivo evento que reunió a Los 4 del Suquía y otros artistas. Esa noche, Monges expresó: “Le pido a Dios que no me olviden pronto. Siempre estaré con ustedes, aunque ya no esté presente. Les estaré eternamente agradecido”.