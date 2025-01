Murió Alfred Oliveri, icónico notero de “CQC” y apasionado narrador de historias

El mundo del espectáculo está atravesado por una enorme pérdida. La muerte de Alfred Oliveri causó un hondo pesar en la comunidad artística. El periodista y cineasta falleció a los 55 años, y la noticia fue confirmada por su pareja Prashanti Paz, en sus redes sociales: “Descansa en paz mi amor. Te amo para toda la eternidad”.





Con una trayectoria marcada por su talento para contar historias, Oliveri se destacó en la televisión como notero del recordado programa “Caiga Quien Caiga” (CQC) y participó en otros exitosos ciclos como “La TV ataca”, “Teleshow” y el programa musical “Rebelde sin pausa”. Su pasión por el rock lo llevó a ser parte activa de la escena cultural de los años 90, forjando lazos profundos en el ambiente artístico y capturando como nadie la esencia de aquella época.



En los últimos años, Oliveri volcó su mirada hacia otra de sus grandes pasiones: la gastronomía. Como director, creó la franquicia House of Chef y dirigió largometrajes que exploraron el universo culinario a través de figuras destacadas como Germán Martitegui, Mauro Colagreco y Gastón Acurio. Su habilidad para retratar la vida y el arte de los chefs más reconocidos lo convirtió en una referencia dentro de este género documental.



En el plano personal, su historia de amor tuvo un giro inesperado cuando se reencontró con una novia de juventud en París, lo que marcó un nuevo capítulo en su vida. Finalmente, decidió instalarse en Países Bajos junto a ella. “Tuvimos un reencuentro increíble en Londres y luego nos mudamos a Holanda, donde ella vive, y desde entonces no nos separamos más”, confesó en una entrevista a La Nación en 2022.



La partida de Alfred Oliveri deja un legado inigualable en el periodismo, la televisión y el cine documental. Su manera de plasmar historias, ya sea desde los escenarios del rock o entre los sabores de la alta cocina, quedará grabada como testimonio de su sensibilidad y talento únicos.

Despedida en las redes sociales

El mundo artístico le rindió homenajes y mensajes de despedidas en la virtualidad. Fito Páez compartió un foto donde aparece junto a Alfred y Juanse: “Se nos fue Alfredito. Siempre riendo, siempre buscando, siempre inyectando positividad. Un hombre de la cultura rock. Protagonista de la noche porteña en los agitados 90. Aquel texto confesional sobre aquellos años es un texto impostergable. Honesto, seco y divertido. Quienes lo conocimos lo vamos a extrañar. Todo el amor para sus amigxs y familiares.”, dijo Páez.



El líder de los Ratones Paranoicos, tambié posteó: “El mundo no comprende lo que hacemos aquí, Alfred tu gran presencia y lealtad hablan por todos los que te queremos, que sea un viaje dulce y sutil como ampliamente lo deseabas. LOVE”.



También, Jean Pierre Noher compartió su tristeza y contó cómo fue su último encuentro con Oliveri: “Dios, afloja un poco. Alfred querido, me llamaste desde el remis que te llevaba a Ezeiza en tu última visita por Buenos Aires y me quedo con esa conversa después de siglos. Tu charme, tu generosidad y tu discreción. Alfred forever en el cuore”. El artista sumó a su publicación un video de una entrevista que Alfred le realizó en la TV Pública.





Además, el reconocido chef peruano Virgilio Martínez publicó una foto junto a Oliveri y remarcó cuánto le dolía su partida. “Te vamos a extrañar, amigo/director. En todo momento un paso adelante. Te tenemos más cerca que nunca”, sostuvo quien tiene el restaurant elegido como el mejor del mundo por The 50 best y cuyo trabajo fue retratado por Alfred en el elogiado documental Virgilio.

Por su parte, Germán Martitegui también le dedicó unas palabras y aseguró: “Tu luz nos tocó a todos”. Vale recordar que uno de los trabajos con más repercusión de Oliveri fue Tegui: Un asunto de familia, donde mostró cómo el jurado de MasterChef cerró las puertas de su prestigioso restaurant y viajó a Mendoza para crear una experiencia culinaria en la que solo apeló a las materias primas del lugar.

(Fuente TN)