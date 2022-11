Este miércoles, falleció a los 96 años, el maestro Atilio Stampone, luego de permanecer varios días internado en el Instituto del Diagnóstico. Desde hace una semana se informó que padecía un cuadro de fiebre y falta de oxigenación.

Sus restos son velados esta noche de miércoles entre las 20 y las 24 hs. en la sede de SADAIC, entidad de la que fue presidente durante varios años y serán inhumados este jueves en el Cementerio de la Chacarita.

Compositor de grandes piezas del tango, arreglador y director, era considerado “maestro de maestros”, sin embargo confesaba que seguía estudiando .

Había nacido en julio de 1926 en el barrio de San Cristóbal, ferviente hincha de Racing y se lo recordará por siempre por obras como "Afiches", "Con pan y cebolla", "De Homero a Homero", “Desencanto”, todos con letras de Homero Expósito), "Aguatero", "Cadícamo" (letra de Enrique Bugatti), "Ciudadano", "Concertango", "El Nino", "El Tapir", “Fiesta de mi ciudad”, milonga, letra de Andrés Lizarraga, “Fiesta y milonga”, con letra de Eladia Blázquez, "Impar", “Mi amigo Cholo”, con letra de Albino Gómez, “Mocosa” con lletra de Andrés Lizarraga, "Para violín y piano", "Romance de tango" y “Un guapo del novecientos”, entre otras.

Fue presidente de SADAIC en dos ocasiones, Director de la Orquesta Juan de Dios Filiberto y empresario de “Caño 14” mítico sitio donde se lucían los mejores exponentes de la música ciudadana.

Según sus propias palabras:

“El tango, como todo género, tiene altibajos. En la década del 40, la de los grandes bailes de clubes, cuando me inicio con Astor Piazzolla, apareció Juan D’Arienzo y fue un boom impresionante, era la vedette, convocaba a la gente. Me acuerdo que el horario que hacíamos nosotros en el Marzotto con Piazzolla, cuando debutamos en el '46, era de 16.30 a 20:30, tocábamos cuatro salidas, media hora arriba y media descansábamos. Los bailes eran tres salidas...”, recordaba.

Fue un gran amante de la música clásica y compuso la música de películas recordadas como “Un guapo del 900”, con Alfredo Alcón, que fue un gran éxito a tal punto que el se hizo famoso con esa película, después hice “La mano en la trampa”, y la música para “La historia oficial”, el último trabajo que hizo para la pantalla grande.

Atilio Stampone viajó por todo el mundo con su música, junto a Oscar Aráiz fue célebre el espectáculo que hicieron en Ginebra, y siempre destacó que "cuando asumió Alfonsín, en el 84, hicimos dos funciones en el Teatro Colón, una de abono y otro para todo el público, después seguí haciendo la música de ese espectáculo por todo el país". Pero a mí me gustó siempre estudiar. ¡Y sigo estudiando!… El que cree que sabe, no sabe nada… ¡porque no terminamos nunca de aprender!", así aseguraba el “maestro de maestros”

Eterno aplauso para este singular protagonista de la mejor época del tango.

Fragmento de un programa de Canal 7 en 1981 con tres grandes: Osvaldo Pugliese, Roberto Goyeneche y Atilio Stampone…