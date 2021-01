El músico y compositor folclórico César Isella, falleció hoy a la edad de 82 años por un problema cardíaco, según circuló. El artista folclórico salteño padecía una cardiopatía severa que surgió a raíz de los tratamientos a la que fue sometido en 2012 por una enfermedad.

Una figura emblemática de la canción latinoamericana

Hacemos un repaso por su historia

20 de Octubre de 1938 nace Julio Cesar Isella, en Ciudad de Salta.

Cantante, compositor y periodista.

En 1954, a los 17 años, integró el grupo “Los Sin Nombre”, junto a Tomas "Tutu" Campos (1940-2001), Javier Pantaleón (1940-1978), Luis Gualter Menú, y el Japonés Higa. Los dos primeros terminarían formando “Los Cantores del Alba” y el tercero, “Los de Salta”.

“Los Sin Nombre” llegaron a actuar junto a Ariel Ramírez (1921-2010), en una presentación en el Hotel Salta.

En 1956, integro “Los Fronterizos”, reemplazando a Carlos Barbarán, utilizando su nombre legal Julio César Isella, completando la formación fundada en 1953 por Gerardo López, Eduardo Madeo y Juan Carlos Moreno.

Su ingreso al grupo resultó decisivo para definir el estilo que haría de “Los Fronterizos” uno de los conjuntos más destacados de la historia del folklore argentino.

López e Isella hacían las dos voces barítonas, primera y segunda respectivamente, en tanto que Madeo y Moreno eran la aguda y el bajo.

Esta formación fue la que llevó al grupo al estrellato y la que alcanzó la máxima popularidad. Con ellos en 1964, participó en la histórica grabación original de la Misa Criolla.

Los Fronterizos & Ariel Ramirez - Misa Criolla

En 1966 inició una carrera solista, con el nombre de César Isella. La decisión sorprendió al público, porque luego de la Misa Criolla, “Los Fronterizos” se encontraban en el pináculo del éxito. César Isella cuenta ese momento del siguiente modo: “En 1963, con“ Los Fronterizos ”, habíamos ido a Mendoza y habíamos conocido en un mismo día a Atahualpa Yupanqui, Armando Tejada Gómez, Oscar Matus, el pintor Carlos Alonso, Tito Francia, ya una flaquita tucumana, la mujer de Matus, llamada Mercedes Sosa.

Gloria _Ariel Ramírez y Los Fronterizos César Isella Domingo Cura

Me sorprendió mucho el repertorio que ellos cantaban, era diferente a lo que conocía, tanto melódica como poéticamente. Le agregaban contenido a una música que hasta entonces era solo descriptiva. Ese sonido nuevo me maravilló, y me agarré un metejón con ellos ”. Adhirió entonces fervorosamente al "Movimiento del Nuevo Cancionero".

En 1969, compone la música de "Canción con todos", con letra de Armando Tejada Gómez. Tema musical que la Unesco ha designado como el Himno de América Latina.

Una de las tantas veces que la interpretó en la Plaza Mayor del Folclore en Cosquín 2017.

Cesar Isella - Cancion con todos - Cosquin 2017 Segunda Luna

Con la dictadura militar de 1976 debió partir al exilio, para regresar a su país con el regreso de la democracia en 1983.

En la década de 1990 fue descubridor, padrino y representante de la cantante Soledad Pastorutti.

SOLEDAD PASTORUTTI: Cancion de las simples cosas.

En 2003, el compositor demandó a la cantante de Arequito ya su familia por incumplimiento de contrato.

El vínculo artístico y de cariño entre César Isella y la “Sole” comenzó cuando ella tenía 15 años de edad y estaba comenzando con su carrera.

En 1995, el autor de “Fuego de Animaná”, que en aquel entonces tenía a su cargo la organización de la Peña Oficial de Cosquín, invitó a la joven de Arequito a subir a aquel escenario, pero, por ser menores de edad, ella y su hermana Natalia no pudo cantar. Recién al año siguiente, en 1996, Soledad concretó su actuación y cautivó al público.

Después del gran suceso en Cosquín, la familia Pastorutti le pidió al folclorista y productor que manejara la carrera de Soledad. “Les puse condiciones muy severas porque ella cantaba mal, tenía nódulos en la garganta y era una changuita de 15 años. Había que formarla y educar su voz. Le busqué la mejor fonoaudióloga y comenzamos a trabajar. Fueron siete años maravillosos, viajamos por el mundo, editamos discos e hicimos 27 funciones en el Gran Rex de Buenos Aires ”, recuerda el compositor salteño.

En 2002 firmaron, frente a un escribano público, la renovación del contrato extendiéndolo un año más de lo estipulado -desde 2002 a 2003-; pero los Pastorutti decidieron cortar el arreglo, sin dar ningún tipo de explicación. Entonces Isella no dudó en recurrir a la Justicia. “Ellos se fueron para Arequito y no supe nada de ellos. Comencé a llamarlos para hablar y no me atendieron; entonces esperé siete meses para iniciarles el juicio que acabó ganando en el año 2011. Fue muy comentado el caso en todos los medios ....

Soledad Pastorutti perdió un juicio millonario con César Isella

La obra que deja César Isella es enorme, ya que le puso música a los mejores poetas folclóricos contemporáneos:

Hagamos un repaso ...

América joven (con Armando Tejada Gómez) - Angustia de la pena (con Horacio Guarany) - Breve historia de Juan (con Armando Tejada Gómez) - Canción con todos (con Armando Tejada Gómez) - Canción de la ternura (con Armando Tejada Gómez) - Canción de lejos (con Armando Tejada Gómez) - Canción de las simples cosas (con Armando Tejada Gómez) - Canto a la poesía (con Víctor Heredia) - Carmencita Puch de Güemes (con José Ríos) - Carta de la soledad (con Hamlet) Lima Quintana) - Che Salvador (con Eduardo Ynoub) - Chilenito de Pucón - Donde transita mi soledad (con Víctor Heredia) - Duendecito guitarrero (con Daniel Toro) - El amor te dejo (con Teresa Parodi) - El héroe gaucho (con José Ríos) - El pueblo en armas (con José Ríos) - Fue mar y perdió sus bordes (con Horacio Ferrer) - Fuego en Anymaná (con Armando Tejada Gómez) - Guitarreando (con Cesar F.Perdiguero) - Hogar (con Juan Carlos Dávalos) - La edad del sol - La fiera (con Oscar Valles) - Levantate y canta (con Héctor Negro) - Luna de Córdoba (con Armando Tejada Gómez) - Manos a la obra (con Soledad Pastorutti, Fernando Cesar Isella y Alejandro Lerner) - Manual de La Paz (con Armando Tejada Gómez) - Padre del carnaval (con Horacio Guarany) - Paloma y laurel (con Armando Tejada Gómez) - Patria adentro (con Héctor José García) - Quedate ausencia - Resurrección de la alegría (con Armando Tejada Gómez) - Rumbo a Las Higuerillas (con José Ríos) - Se lo llevo el carnaval (con Cesar F. Perdiguero) - Siglo amor (con Carlos Bergesio) - Triunfo agrario (con Armando Tejada) Gómez) - Un minuto de malambo (con Salvador D'Alessandro), entre otras.

Se va un grande, cada reportaje con César Isella era una fiesta de anécdotas, historias y vivencias. Se trató de un gran conversador. Amable y caballero.

Emotivo y merecido homenaje en el Salón Banco de la Casa de Gobierno en julio de 2008

Cesar Isella - Música en el Salón Blanco

Lo recordaremos siempre por su don de gente y su predisposición cordial para cada entrevista.

Con César Isella se va uno de los cantantes y compositores de folclore más respetado de la Argentina y una de las figuras del Movimiento del Nuevo Cancionero.

El Ministerio de Cultura de la Nación fue uno de los primeros en sumar su adios al artista