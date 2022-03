Una semana antes de cumplir 72 años, falleció el gran actor William Hurt, este domingo, por causas naturales, así lo confirmó su familia.

Protagonista y ganador del Oscar por "El beso de la mujer araña" en 1986, en la que compartió cartel con Raúl Juliá y de otros títulos aclamados como "Estados alterados" y "Cuerpos ardientes" por citar algunos.

El actor nació en Washington en 1950 y estudió actuación en la escuela Juilliard junto a Robin Williams y Christopher Reeve, y debutó en la película de ciencia ficción Estados alterados, tras su paso por algunas series de TV como Kojak.

En 1991, fue dirigido por Win Wenders en el filme "Hasta el fin del mundo", posteriormente en 1993 protagonizó "La peste" película que fue la adaptación del director argentino Luis Puenzo, en la que actuó junto a Robert Duvall, Raúl Juliá y varios intérpretes argentinos como Jorge Luz, Norman Brisky y China Zorrilla.

Más aquí en el tiempo comenzó a desarrollar papeles secundarios en films como Perdidos en el espacio (Lost in space, 1998) Inteligencia Artificial (A.I. Artificial Intelligence, 2001), La aldea (The Village, 2004), Una historia violenta (A history of violence, 2005), Syriana (2005), y El buen pastor (The good shepherd, 2006) y Robin Hood (2010) de Ridley Scott.

En los últimos años se destacó y las jóvenes generaciones lo cocnocieron como el general Thaddeus Ross en las producciones de Marvel Studios como Hulk, el hombre increíble (The incredible Hulk, 2008), Capitán América: civil war (Captain America: civil war, 2016) y Black Widow (2021), entre otras.

Para quien quiera volver a ver su memorable actuación en "El beso de la mujer araña" aquí la compartimos