Kevin Clark, murió el miércoles pasado luego de ser atropellado por un auto conducido por una mujer de 20 años. El actor circulaba con su bicicleta y al ser arrollado por el auto no pudo sobrevivir a las heridas.

El joven actor participó cuando era niño de la famosa comedia "Escuela de Rock" protagonizada por Jack Black. En la película el actor fue el baterista de la banda ficticia y en la actualidad se dedicaba a la música. Era integrante del grupo "Jess Bess and The Intentions".



La madre del joven expresó a un diario de Chicago: "Fueron increíblemente fantásticos y habrían llegado a alguna parte. Él era un talento en bruto. Tenía un corazón de oro”.



Por su parte, el comediante Jack Black lamentó en las redes sociales la temprana muerte del joven músico. “Noticias devastadoras. Kevin se ha ido. Demasiado pronto. Alma hermosa. Tantos buenos recuerdos. Con el corazón roto. Enviando amor a su familia y a toda la comunidad de School of Rock", escribió en Instagram.



La película "Escuela de Rock" está disponible en Netflix. Fue una de las comedias más populares de principios del milenio, y tuvo una serie derivada del filme, con un elenco diferente.