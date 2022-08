Este domingo la Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento del actor Rodolfo Bebán a los 84 años, quien se encontraba internado en un geriátrico desde hacía algunos años.



"Con gran dolor despedimos al actor y director Rodolfo Bebán. Su extensa trayectoria artística incluye inolvidables trabajos en cine, teatro y televisión. Afiliado a nuestro sindicato desde 1962. Acompañamos a sus hijos, familiares y seres queridos en este duro momento", señaló la Asociación en un comunicado publicado en sus redes sociales.

En los años 60 el actor, nacido el 25 de mayo de 1938 con el nombre de Rodolfo Tilli, dueño de unos ojos impactantes, brilló en la telenovela "El amor tiene cara de mujer" de Nené Cascallar, gran éxito que protagonizó con Thelma Biral y Bárbara Mujica, donde ganó el título de "galán" para la prensa de la época.

También en televisión fue figura central de la tira "Malevo" en 1972, El Gato, en 1976 y Nazareno Reyes, en 1984. En teatro fueron sucesos de varias temporadas "Las mariposas son libres", "Extraña pareja y "Vivamos un sueño".

En un corto lapso, en 1980, incursionó en la música y grabó temas como este clásico de Jacqes Brel, No me abandones, que nos recuerda su voz de un tono profundo...

Otros títulos en la pantalla chica que lo tuvieron en sus elencos: Cuatro hombres para Eva; Marcos, el candidato; Alta comedia; El precio del poder, Romeo y Julieta.

Imprimía a sus personajes gran personalidad.

Imágenes de Los muchachos de antes no usaban gomina, con la actriz Susana Campos

En la pantalla grande fue Juan Manuel de Rosas, película de 1972, dirigida por Manuel Antín; Los muchachos de antes no usaban gomina, dirigida por Enrique Carreras en 1969 y el suceso mayor de su aparición en la pantalla grande: Juan Moreira, dirigida por Leonardo Favio en 1973.

Aquí el filme completo, disponible también en YouTube

“Mi gran amor es el teatro. Nací y me crié en él. Cuando no lo hago, lo extraño. Sin embargo, tengo que reconocer que la televisión es la que me dio notoriedad y la posibilidad de grandes trabajos. No puedo escupir contra el viento”, dijo en 2014. Su retiro de la escena se produjo en 2018 ya aquejado por problemas de salud.

El último suceso televisivo del actor fue El precio del poder de 1992, encarando con gran carácter a un empresario inescrupuloso.

En su vida personal tuvo un matrimonio muy publicitado con Claudia Lapacó, con quien tuvo a sus dos hijos: Rodrigo y Diego.

Posteriormente conoció a conoció a Gabriela Gili, con quien mantuvo un profundo y extenso vínculo personal y artístico. Fue el amor de su vida. Tuvieron tres hijos (Facundo, el único que siguió la carrera artística, Daniela y Pedro) y una profunda conexión afectiva que se prolongó hasta que la rubia y hermosa actriz falleció el 29 de diciembre de 1991 mientras dormía por una imprevista crisis cardíaca. Este suceso lo sumió en una época de dolor, reclusión y abatimiento del que sólo podía recuperarse por el apoyo de sus seis hijos, había teido otra hija: Dolores con la actriz Luz Amaral.

El diario La Nación publica una expresión suya que tal vez resume su compleja personalidad

"Me cuesta mucho menos trabajo hacer un Hamlet que un personaje de comedia. Esta respuesta tiene un sentido porque soy un ser volcado hacia la depresión y la angustia y cuando me enfrento con algún papel donde tenga que aflorar lo cómico o lo divertido experimento un gran temor de no dar en la tecla justa, precisamente porque no soy ni cómico ni divertido".

Fue muy feliz con el protagónico junto a Alfredo Alcón: Filosofía de vida, una celebrada obra de la que también participaba Claudia Lapacó.

“Ser fiel a uno mismo requiere de una gran responsabilidad, dijo en una ocasión. No siempre es el camino más sencillo. Pretendo nunca tener que traicionarme a mí mismo”, una expresión de Rodolfo Bebán, el actor que hoy nos deja y pasa al recuadro de los inolvidables. Trascendió que no habrá velatorio.

/Fuentes: Télam/Página 12/ La Nación/