El fallecimiento del artista Guillermo Roux fue confirmado este domingo por sus familiares.

Había nacido en Flores, barrio porteño en 1929 y su actividad comenzó en la década del 40, versátil y multifacética y se mantuvo hasta nuestros días.

Guillermo era hijo de Raúl Roux, dibujante e historietista, de nacionalidad uruguaya y sus comienzos fueron junto a Dante Quinterno cuando tenía 16 años.

Polifacético, trabajor y premiado

"Entrar en el mundo del arte me sentó mal. Era muy competitivo. Me llevó mucho esfuerzo encontrar mi camino. Pero no tenía las ideas claras". Contó el maestro en un reportaje a Página 12.

Participó de la fundación de la Escuela de Artes de Jujuy, provincia donde se afincó luego de vivir unos años en Italia restaurando frescos y mosaicos.

Recibió el Premio Konex de Platino en 1982 como el más importante pintor surrealista de la historia en Argentina. También en ese año participó de la Bienal de Venecia y expuso sus obras en las mejores galerías del mundo.

En 2007 fue designado por la Legislatura Porteña “Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires”

En 2018, ya dedicado solamente al dibujo, expuso su obra disruptiva "Diario Gráfico" en el Museo Nacional de Bellas Artes. En ella expuso 290 dibujos trazados en birome entre agosto de 2015 y diciembre de 2017 realizados en su cama, luego de regresar de una internación.

"Yo no soñaba con ser pintor. Soñaba con ser dibujante, hacía lo que tenía que hacer y me ganaba los mangos todos mis meses. Hoy cuando pinto, pinto. No hago una gran alaraca porque pinto, simplemente laburo", dijo en un programa que se emitió por Canal A.

"No se puede negar que el mundo de hoy trae una cantidad de elementos, materiales, formas, que son muy diferentes a los de antes. No se pinta con pincel, el pincel no se usa, el lápiz se usa poco, el grafito se usa poco y antes era muy común El dibujo es una forma de conocimiento, es conocer a través de la forma lo que estamos viendo ", dijo en una entrevista con el Ministerio de Cultura de la Nación.

Hay una única biografía escrita sobre él "Guillermo Roux en sus propias palabras" escrita por la periodista Marta Paula Zacharías, quien opinó sobre el artista: " Él siempre trabajó solo, esclavo de sus propias necesidades de expresión".

Hasta el final ...

A sus 92 años, Roux murió trabajando, creando . En una entrevista en 2018 con el diario Página12 desmitificó y posicionó su tiempo.

Señalaba que su pintura "es absolutamente autobiográfica ... y aspira a cierta trascendencia. No creo en las lecturas posmodernas que hablan de la pérdida del sentido trascendente del arte. Para mí sigue siendo imprescindible pensar en la supervivencia de una obra a través del tiempo "

Lo recordamos con este programa de Canal A

(Fuentes: Télam/Página12)