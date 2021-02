Omar Moreno Palacios, era un cantautor folclórico, guitarrista y gaucho argentino.​ El artista de 82 años, falleció luego de estar varios meses internado por una encefalitis.

Palacios cultivó un género atravesado por los ritmos de milonga, gato, cifra, mazurca y estilo, y se definía como “un cantor de cosas con historia”.

El folclore despide a uno de sus grandes referentes: Omar Moreno Palacios.

Conocido como uno de los intérpretes de la música surera, fue creador de obras como Sencillito y de alpargatas, entre otras.

En agosto de 1994 y tributado en el imprescindible ciclo “Maestros del alma”, sostuvo: “Para muchos cultores de la milonga, hablar del zaino y vestir bombachas es una mera puesta en escena, para mí es lo cotidiano". En septiembre de 1999, expresó: “Yo no me disfrazo para cantar, vivo con ropa de gaucho porque me siento cómodo y es la forma de ser de cada uno. Puede haber otros intérpretes que cambian su pilcha para actuar, allá ellos, los respeto, pero no comparto su posición". Según recopila la agencia Télam.



El artista se quejaba del poco espacio que el género que abordaba tenía dentro del propio universo del folclore. En 2003 luego de grabar un nuevo álbum, "Surero en todas partes", después de 17 años, dijo: "En mis comienzos anduve 12 años para poder grabar y me cansaba de recorrer las grabadoras para que todas me dijeran 'lo suyo es muy bueno, pero no vende'”.



En enero de 2013, tras ser jurado del Pre-Cosquín y antes de tocar en ese festival, reflexionó: "El público responde un poco a aquello que le piden. Si le piden palmas hace palmas, pero si le apuntás al hombre interior y te ponen el oído que necesitás, podés llegar hasta el alma. Tengo confianza. El público sabe escuchar".

Sus obras más conocidas son La paloma indiana, Huella sin huella, Provincia de Buenos Aires, Te dije la verdad, Lo que es lindo, Buen rumbo, Museo de barro y Trovador surero.