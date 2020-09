El legendario contrabajista norteamericano de jazz Gary Peacock murió hoy a los 85 años, de acuerdo a lo informado desde su cuenta de Twitter por el baterista Jack DeJohnette, con quien Peacock y el pianista Keith Jarrett formaron uno de los grandes tríos de la historia del género.

Estuvo en 2017 en el Festival de Jazz de nuestra ciudad de Córdoba.

Recordamos un fragmento aquella gran presentación...

"Stella By Starligth" Gary Peacock Trio en Córdoba, Argentina, 18/Nov/2017

Repasamos datos de su vida

Nacido en Burley, Idaho en 1935, Peacock creció en Yakima, Washington, donde tomó clases de piano a comienzos de la escuela primaria. Durante su adolescencia, agregó batería a su repertorio y tocó en varias bandas locales. En el año 53 Peacock, tuvo una experiencia mientras tocaba la batería para su clase de graduación que le hizo darse cuenta de que el jazz era su vocación.

“Tuve una revelación curiosa”, dice. “Supongo que fue durante la actuación, poco después de tomarme un descanso, me di cuenta muy claramente que mi vida pasaría por hacer música, y básicamente jazz e improvisación musical. Fue una sensación que ni siquiera me cuestioné. Era tan profundo, tan completo y tan natural. No me estaba hiperventilando ni nada. Yo estaba como, ´Oh, lo logré. De acuerdo. Bien. Esto es lo que voy a hacer´”.

Peacock cuenta que no había planeado ser bajista en ese momento pero tomó el instrumento básicamente porque “no había bajistas”.

A principios de los años 60, Gary se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde actuó con un grupo de artistas de renombre, entre ellos los saxofonistas Jimmy Giuffre y Roland Kirk. De 1962 a 1963 fue miembro del trío del pianista Bill Evans, apareciendo en el álbum Trío 64 junto con otro socio de larga data en su carrera, el baterista Paul Motian.

En 1964, Peacock reemplazó brevemente al bajista Ron Carter por varias fechas en vivo con el quinteto de Miles Davis. En esa misma formación conoce a un joven baterista de apenas 18 años llamado Anthony (Tony) Williams que invita a Peacock a grabar su álbum debut en 1964 Life Time.

Algunos años más tarde y ya con cientos de discos en su haber, en febrero del 1977 Gary graba Tales of Another, el primer disco junto a los que serán luego sus dos compañeros de rutas más largos. El pianista Keith Jarrett y el baterista Jack DeJohnette junto a los que Peacock formaría uno de los tríos más influyentes de la historia del género hasta la actualidad.

Con esa formación, aquí interpretan “I Fall In Love Too Easily”