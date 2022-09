Coolio, el reconocido rapero estadounidense falleció este jueves a las 59 años. La noticia fue dada a conocer por su mánager sin aportar más datos acerca de las causas del fallecimiento.

El artista de música urbana recibió un Grammy en 1996 a la mejor interpretación por “Gangsta´s Paradise”

La carrera del músico inició en California a finales de la década de los ochenta. Su fama a nivel mundial llegó en 1995 con la salida del mencionado hit que integró la banda sonora de Mentes Peligrosas, el film en el que Michelle Pfeiffer interpreta a una maestra que ayuda a jóvenes que sufren programas sociales

“Gangsta’s Paradise”, que tiene una base musical de “Pastime Paradise” (1976) de Stevie Wonder, vendió millones de copias en todo el mundo, encabezando las listas musicales de 16 países y convirtiéndose en el tema número uno del listado Billboard en 1995.

El tema llegó a tener una sátira, “Amish Paradise” de Weird Al Yankovic, cuya letra era totalmente contraria a la original, lo que da una idea del impacto que tuvo en la cultura pop.

Historia breve

El rapero había nacido en 1963 en Pensilvania; en los 80 se mudó a Los Ángeles donde inició su carrera musical.

Publicó varios trabajos a lo largo de su trayectoria: “It Takes a Thief”, del que se desprendieron sencillos como “Fantastic Voyage” y “It Takes a Thief”.

Posteriormente se destacan “My Soul”, “Coolio.com”, “El Cool Magnifico” -con guiños a la comunidad latina de Los Ángeles-, “The Return of the Gangsta”, “Steal Hear y “From the Bottom 2 the Top”.

Al mismo tiempo participó en el mundo audiovisual con más de cien apariciones en series y películas. Además, publicó unl libro de cocina y condujo el programa Cookin’ with Coolio.

Su tema “hit” testimonial con traducción al español

Según trascendió se abrió una investigación para intentar determinar las causas de la muerte de Coolio. Todo indica que el forense tomará una determinación luego de la autopsia del cuerpo y una prueba de toxicología.

Según lo que pudo saberse, los paramédicos que intentaron asistir al rapero consideran que se trató de un paro cardíaco.