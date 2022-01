Este jueves se informó el deceso de la cantante brasileña Elza Soares. Si bien tenía problemas de salud no se había alejado de los escenarios.

Su trayectoria que comenzó por los años 50 se basó en los ritmos de la bossa nova y el samba fusionados con el jazz y el funk. En los años recientes se acercó al hip-hop y también a la electrónica.

Tenía la voz áspera, de mujer sufrida y vivió la pobreza, escándalos mediáticos y tragedias familiares como así también la fama a edad temprana.

Viuda a los 21 años y con cinco hijos se vinculó sentimentalmente al reconocido futbolista Mané Garrincha pero la relación no resultó ya que Elza sufrió violencia física de manos del jugador que padecía alcoholismo. Tuvieron un hijo en 1976 y al poco tiempo la cantante dejó al futbolista. Garrincha moriría también un 20 de enero, pero de 1983, y el hijo de ambos, "Garrinchinha", perdería la vida tres años después en un accidente automovilístico, hecho que provocó una fuerte depresión en Soares y la llevó al borde del suicidio.

En 1997, luego de estar tres años fuera de Brasil, publicó Trajetória y ganó el Premio a la Mejor Cantante de Samba.

Un dato que da cuenta de lo particular de este artista: A Mulher do Fim do Mundo, un álbum moderno en todos los sentidos, con una temática que abordó la violencia de género y el ambiente de los bajos fondos brasileños, fue su trabajo más vanguardista y lo grabó a los 85 años.

José Louzeiro escribió su biografía y en el título resume la esencia de su personaje y vida: Eliza Soares una mujer que "vivió cantando para no enloquecer".

(Fuente: Página 12)