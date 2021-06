William Lara, también conocido como Joe Lara, fue el protagonista "Tarzan en Manhattan" (1989). A sus 59 años perdió la vida en un accidente aéreo. El artista se había retirado de la actuación para dedicarse a la prédica religiosa.



Viajaba junto a su esposa y cinco personas más, entre las que se encontraba su yerno Brandon Hannah, esposo de su hija Elizabeth. La avioneta privada se estrelló a los pocos minutos de despegar desde un aeropuerto en Tennessee, y cayó al lago Percy Priest.

Aun se desconocen las causas del accidente. En la avioneta viajaba junto a autoridades de la iglesia cristiana Remnant Fellowship (que fundó su esposa) y se dirigían a Palm Beach para una misión religiosa, según informan diarios de Estados Unidos.



William Lara también interpretó al famoso "Tarzan" en la versión televisiva de los '90.

Era actor y cantante, alcanzó la popularidad cuando encarnó al mítico "Rey de los Monos" en una versión cinematográfica de 1989 en la que la historia se desarrollaba en plena ciudad de Manhattan.



A raíz de esa labor, y a sus dotes como buzo y piloto, el actor fue convocado nuevamente para la serie "Tarzan: the epic adventures", que se emitió entre 1996 y 1997; además de participar en otras películas de acción como Steel Warrior, de 1993; y Steel Frontier, de 1995.

También trabajó en “Sunset Heat”, “Gunsmoke: The Last Apache”, “American Cyborg: Steel Warrior”, “The Magnificent Seven”, “Baywatch” y “Tropical Heat”.



A principios del 2000, el actor había abandonado la actuación para dedicarse a la música country y a su trabajo como miembro de la congregación religiosa fundada por su esposa Gwen Shamblin Lara.



Fuente Télam