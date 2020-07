El célebre compositor de bandas sonoras como La misión, Cinema Paradiso y El bueno el feo y el malo ha fallecido en una clínica romana en la que estaba ingresado como consecuencia de una caída.

La ceremonia religiosa se realizará en la intimidad de su hogar, así lo informaron sus alegados quienes dijeron que, a las 6 de la mañana de este día 6 de julio dejó de existir el gran creador de la música de películas que, en muchos casos recordaremos más por su música que por su argumento.

Morricone había nacido en Roma el 10 de noviembre de 1928. Se formó en la Academia de Santa Cecilia, donde se graduó en trompeta, composición, instrumentación, dirección de banda y música coral. Alumno dilecto de Goffredo Petrassi, en su juventud Morricone integró el grupo de música experimental Nuova Consonanza y compuso música de concierto según el mandate estético de las vanguardias de pos guerra. Comenzó a trabajar para el cine en 1961, con la columna sonora para la película IlFederale, de Luciano Salce. Por esa época trabajó también como arreglador de algunos de los nombres importantes de la canción italiana, como Mina y Gianni Morandi. En 1970 fue el arreglador y director musical de Per un pugno di samba, un disco italiano de Chico Buarque y en 1978 compuso la canción oficial del Mundial de fútbol que se jugó en la Argentina.

Cancion del Mundial Argentina 1978-"El Mundial"(-Ennio Morricone-)

Celebradas sus partituras para los "spaghetti western" en los inicios de esta actividad firmaba como Don Savio porque temía sacrificar su prestigio de músico de conservatorio . Intuitivo, magistral, protagonizó una época grandiosa entre los sonidos y las historias cinematográficas.

De esa época citamos" Por un puñado de dólares"(1964) "Por unos dólares más"(1965), "El bueno, el malo y el feo (1966) la llama trilogía del dólar.

EL BUENO, EL MALO Y EL FEO (Ennio Morricone)

Luego llegó la llamada trilogía del tiempo con estos títulos: Érase una vez el Oeste (1968), Los héroes de la mesa verde (1972) y Érase una vez en América (1984. Con el director Sergio Leone logró una simbiosis admirable, curiosamente habían sido compañeros de escuela primaria.

"Para mí, es más que un simple colaborador. He construido cada una de mis películas con él. No es que Cinema Paradiso sería otra sin su música, simplemente sin Morricone no sería. Y así una a una todas mis películas", decía hace poco menos de una semana Giuseppe Tornatore sobre Morricone. Su comentario iba a cuenta del reestreno de la cinta que todo el mundo ama aunque sea a escondidas. Al fin y al cabo, pocas veces ha sido retratada de manera tan cálida y divertida la condición eminentemente popular de un arte, en efecto, popular. Levante la mano quien no ha llorado con estas imágenes y esta melodía...

Cinema Paradiso "soundtrack final" "Tema finale" "final theme"

En 2018 el director siciliano, Giuseppe Tornatore que filmó un documental sobre Morricone cuando el compositor recibió el Oscar en 2016, realizó la entrevista para el libro Ennio - The Maestro.

La música de Morricone revalidó el argumento de La batalla de Argel (1966) de Gillo Pontecorvo y el vagabundaje del genial Totó en Uccellacci e Uccellini (1966), de Pier Paolo Pasolini.

A lo largo de seis décadas y más de 500 partituras firmadas, compuso también para otros directores importantes, en Italia y el mundo.

Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha (1970), de Elio Petri; Sacco y Vanzetti (1971), de Giuliano Montaldo. Quién no sintió el dolor de la injusticia con esta canción de Sacco y Vanzetti...

Ennio Morricone - Here's to You - Sacco e Vanzetti (1971)

Más películaas que brillaron con su creatividad: La cosa (1982), de John Carpenter; La misión (1986), de Roland Joffé. Hasta vimos distintas a nuestras cataratas del Iguazú con la melodía de La Misión

Ennio Morricone "Mission" - Concerto di Natale 2012 - Assisi

Los intocables (1987), de Brian De Palma; Bugsy (1991), de Barry Levinson; Lobo (1994), de Mike Nichols; U Turn (1997), de Oliver Stone, son algunos de los títulos que tienen sus columnas sonoras.

Quentin Tarantino, que le rindió homenaje en Kill Bill (2003) y Bastardos sin gloria (2009), le dio la oportunidad de ganar un Oscar, después de haber estado nominado en cinco oportunidades. Fue con la música para Los ocho más odiados (2016).

FSO 2016 Oficial | The Hateful Eight

En 2007, el compositor había recibido el Oscar a la trayectoria. Ese fue un momento sobresaliente para un trabajo que también fue reconocido con el León de Oro a la trayectoria en el Festival de Venecia, tres Grammy y cuatro Golden Globes en Estados Unidos, diez David de Donatello de la Academia del Cine de Italia, entre muchos otros. A principios de junio había sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes, en España, junto con su colega John Williams. El momento en que el protagonista de sus "westerns spaghetti" Clint Eastwood, le entrega el Oscar Honorífico..

Ennio Morricone receiving an Honorary Oscar®

Adios maestro, gracias por la emoción.

(Fuentes: La Opinión, Página 12 y propias)