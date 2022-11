Murió Irene Cara, la protagonista de "Flashdance" y "Fama"

Irene Cara, la recordada intérprete de los éxitos “Fama" y ”Flashdance" fue encontrada sin vida este viernes en su casa de Florida.

La noticia fue dada por su representante Judith A. Moose a través de Twitter con estas palabras: “No puedo creer tener que escribir esto, y mucho menos dar la noticia. Por favor, compartan sus pensamientos y recuerdos de Irene. Estaré leyendo todos y cada uno de ellos; y sé que ella estará sonriendo desde el Cielo. Ella adoraba a sus fans”.

Irene Escalera, tal su verdadero nombre nació en Nueva York el 18 de marzo de 1959, de origen puertorriqueño, fue dueña de un estilo que impactó en los jóvenes de los 80. Especialmente a través del suceso obtenido por las películas íconos de aquella generación: “Fama” y “Flashdance”.

Coco Hernández era el nombre su personaje en “Fama” película de 1980 que le proporcionó el momento más relevante de su carrera que se había iniciado en la televisión, cantando y bailando.

Tanto la canción principal como “Out here on my onw” fueron nominadas al Oscar, adjudicándoselo “Fama” como mejor tema original.

La película derivó en una serie televisiva que también resultó un suceso, allí el rol que había interpretado. se le adjudicó a Erica Gimpel.

Irene Cara participó también de la banda sonora de la película “Flashdance”. El tema principal, “Flashdance... What a Feeling”, le volvió a otorgar el Óscar en 1983 a la mejor canción original así como el Premio Grammy a la Mejor interpretación vocal femenina pop en 1984.

Lo curioso es que la canción había sido grabada originalmente por Tony Espósito pero la grabadora prefirió una voz femenina para la versión definitiva.

Lanzó a la venta tres álbumes durante los años 80: Anyone Can See, en 1982; What A Feeling, en 1983; y Carasmatic, en 1987.

Luego de estos éxtios participó en “DC Cab” y “City Heat”; y en varios programas de televisión. También actuó en teatro en vivo y musicales.

Se casó en 1986 se casó con un doble de riesgo de Hollywood: Conrad Palmisano y se divorciaron en 1991.

En los últimos años sus actuaciones las realizaba con su propia banda Hot Caramel.

“La familia de Irene ha solicitado privacidad mientras procesan su dolor”, expresó su representante, Judith Moose. Y concluyó: “Era un alma bellamente dotada cuyo legado vivirá para siempre a través de su música y sus películas”.