Jack Sherman, el músico estadounidense, ex integrante de la banda californiana Red Hot Chili Peppers, falleció a los 64 años, según informó la banda en sus redes sociales.

El guitarrista se unió a la banda de Los Ángeles en diciembre de 1983 en reemplazo de uno de sus miembros fundadores: Hillel Slovak.

Sherman fue parte del primer disco del grupo: "The Red Hot Chili Peppers" de 1984 y participó de la composición del segundo álbum titulado "Freaky Syley" de 1985.

"Desde la familia de The Red Hot Chili Peppers quereamos desearle a Jck Sherman una suave travesía al más allá ya que ha fallecido. Jack tocó en nuestro álbum debut así como en nuestra primera gira por Estados Unidos. Era un tipo único y le agradecemos por todos los momentos buenos, malos e intermedios. Paz." así publicó la banda en su perfil de Instagram @chillipeppers

We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN