Este viernes por la mañana y por causas naturales, falleció el cosiderado “indomable” del rock and roll: Jerry Lee Lewis.

El pianista, nacido en Luisiana, era conocido como The Killer, como un exponente de los “rebeldes” de la década del 50.

Cuando en 1958 Elvis Presley fue reclutado en el ejército, Jerry fue uno de los postulados para sustituirlo en su reinado.

Durante las décadas siguientes, Lewis luchó contra el abuso de drogas y alcohol, disputas legales y enfermedades físicas. Dos de sus muchos matrimonios terminaron con la muerte temprana de su esposa. La propia Brown se divorció de él a principios de los años 70 y más tarde alegaría una crueldad física y mental que casi la llevó al suicidio. Además, la prensa durante aquél año 58, la prensa se enteró de que estaba casado con Myra Gale Brown, de 13 años (posiblemente incluso de 12), que era su prima, y que seguía casado con su anterior esposa. Se canceló su gira, se le incluyó en la lista negra de la radio y sus ingresos se redujeron de la noche a la mañana a prácticamente nada.

Premios y dúos célebres

Ganó tres Grammys y grabó con algunas de las grandes estrellas de la industria. En 2006, Lewis lanzó “Last Man Standing”, con Mick Jagger, Bruce Springsteen, B.B. King y George Jones. En 2010, Lewis incorporó a Jagger, Keith Richards, Sheryl Crow, Tim McGraw y otros para el álbum “Mean Old Man”.

En “The Rolling Stone Illustrated History of Rock & Roll”, publicado por primera vez en 1975, recordó cómo convenció a los disc-jockeys para que le dieran una segunda oportunidad. Entre 1967 y 1970 Lewis obtuvo grandes éxtios.

Provocador como pocos se expresó: “Soy un hijo de puta del rock and roll, del country y del western, del rhythm and blues”, dijo al público en 1973 cuando cantó para el Grand Ole Opry y rompió dos reglas de larga data: no decir palabrotas y no cantar canciones que no fueran country.

En su vida privda, Jerry Lee Lewis se casó siete veces. Su historia familiar está plagada de hechos trágicos.

Lewis ganó millones a lo largo de su carrera, sin embargo acabó debiendo cientos de miles de dólares al Servicio de Impuestos Internos. Cuando empezó a recibir turistas en 1994 en su antigua residencia cerca de Nesbit, Mississippi, con una piscina en forma de piano, estableció un número de teléfono 900 al que los aficionados podían llamar para recibir un mensaje grabado a 2,75 dólares el minuto.

En 1986, junto con Elvis, Chuck Berry y otros, formó parte de la clase inaugural de miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll y este año se unió al Salón de la Fama del Country.

“Great Balls of Fire”(Grandes bolas de fuego") es una película autobiográfica protagonizada por Dennis Quaid, y en el documental de 2022 de Ethan Coen “Trouble in Mind”.

Una obra de Broadway de 2010, “Million Dollar Quartet”, se inspiró en una sesión de grabación en la que participaron Lewis, Elvis, Carl Perkins y Johnny Cash.

Vemos algunas escenas de la pelicula “Grandes bolas de fuego” realizada en 1989.

Ganó un Grammy en 1987 como parte de un álbum de entrevistas que fue citado como mejor grabación de palabra hablada, y recibió un Grammy a la trayectoria en 2005.