Jorge Cumbo falleció en la madrugada de este jueves en el Sanatorio Güemes donde estaba internado a causa de un cáncer.

El aerofonista, compositor y arreglador conformó varias formaciones a lo largo de su trayectoria artística: el trío Cumbo / Vitale / Gónzález; dúo junto a Leo Maslíah y con Manolo Juárez respectivamente, además tocó con otras figuras como Peteco Carabajal.

Claudio Koremblit, documentalista, admirador y amigo del músico, escribió un sentido mensaje de despedida en su cuenta de Facebook: “Ayer nomás recordamos la gira del 2012, cuando lo convencimos de volver de España, donde tenía la quena guardada en un cajón. Tu alma sigue cerca, inspirándonos siempre. Chau querido. Hasta siempre ”.

La Agencia Télam cita algunos conceptos de una entrevista en 2012 donde reconocía que su actitud vanguardista era algo que le generaba incomodidad:

"Cuando yo lo hacía me preguntaba cómo es que no tenía algún colega con quien compartir una idea", en relación a su actitud precursora.



"Ahora -continuó en esa charla- todo el mundo hace lo mismo, me 'autoasigno' un lugarcito en la historia de la música argentina, me dan oportunidad y estoy agradecido a este país por eso", agregó el músico, arreglador y cantante.

Su primera grabación data de 1976: "La nieve y el arco iris" seguida por 10 obras que combinan jazz, folclore e improvisación abriendo un camino nuevo para músicos que lo sucedieron.

Fue líder del Trío Cumbo con el cordobés radicado en Francia: Gerardo Di Giusto y Ricardo Moyano. Además fue parte de la agrupación: Los Amigos del "Chango" Farías Gómez.



Fue un hombre reconocido por la prensa y recibió distinciones como el Premio Konex en 1995 y el Premio Discepolín, entre otros.

Su último trío lo formó en 2019 junto a Facundo Guevara y Osvaldo Burucuá, y su último trabajo fue en cine, en el mediometraje "Rodar volar andar", del realizador Felipe Ramón Lima -hijo del poeta argentino Hamlet Lima Quintana-, donde hizo su aporte musical junto a Feliciano García Zercchin (saxo y flautas).

Juan Martín Medina, colega, con quien compartió escenario invitado por Peteco Carabajal lo despidió definiéndolo como: “un imprescindible de nuestra música que se ha ido hoy” y propuso celebrar por siempre su vida.

(Fuente: Télam)