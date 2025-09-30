La actriz argentina Adriana Aizemberg reconocida actriz y ex dirigente sindical, murió este lunes a los 86 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, quien comunicó su fallecimiento a través de sus redes sociales. “Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizemberg, actriz y ex dirigente de nuestro sindicato, quien desarrolló una prestigiosa y amplia trayectoria artística. Enviamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, destacaba el comunicado.

Sobre Adriana Aisemberg

Adriana Vera Aisemberg nació el 1º de diciembre de 1938 en Santa Fe y falleció el 29 de septiembre de 2025. Al llegar a Buenos Aires, se incorporó al teatro Fray Mocho, donde debutó en la obra Historias para ser contadas. Se formó con Augusto Fernandes, maestro con quien compartió la experiencia fundacional del grupo ETEBA, junto a Helena Tritek, Hugo Urquijo, Lito Cruz, Carlos Moreno, Franklin Caicedo y Héctor Bidonde. También integró el elenco estable del Teatro San Martín y el grupo Gente de Teatro, de David Stivel.

Se afilió a la Asociación Argentina de Actores y Actrices en 1964. Fue reconocida por nuestro sindicato y por el Senado de la Nación con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable en 2004. Como dirigente sindical, integró el Secretariado Mutual durante la presidencia de Pepe Novoa, entre 1996 y 1998.

Su trayectoria

Trabajó en los escenarios más importantes de nuestro país. Entre las numerosas obras teatrales en las que participó se destacan La leyenda de Pedro, La señorita de Tacna, Fausto, Reflejos de una vieja leyenda, Pequeñas patriotas, Seis personajes en busca de un autor, Trilogía del veraneo, Las llaves de abajo, El misterio de dar, Venecia, El violinista en el tejado, La calle 42, Extraños en un tren, Houdini, Nenucha, la envenenadora de Monserrat, América Hurrah, entre muchas otras.

Su extensa labor cinematográfica incluye títulos como La Raulito, Plata dulce, Sostenido en la menor, Mundo grúa, El abrazo partido, Buenos Aires 100 kilómetros, Amapola, Mazel Tov, Derecho de familia, Todo sol es amargo, El amigo alemán, El pozo, Los delincuentes, Rambleras, entre otros.

En televisión y en producciones para plataformas, se destacó en decenas de ficciones. Entre ellas: El encargado, Planners, Poliladron, Mujeres asesinas, Loco por vos, Cosa juzgada, Los exitosos Pells, Vulnerables, Las palomas y las bombas, Signos, Amas de casa desesperadas, El mundo de Antonio Gasalla, La bonita página, El sabor del silencio.