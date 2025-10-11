La industria cinematográfica despide a una de sus grandes referentes: Diane Keaton falleció a los 79 años en California, según confirmó un portavoz familiar a la revista People este sábado.

Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las causas de su muerte, y la familia ha solicitado respeto y discreción durante este momento de duelo.

Nacida el 5 de enero de 1946, Keaton se convirtió en una figura esencial del séptimo arte, desarrollando una carrera que se extendió durante más de cinco décadas. Su nombre se consolidó en la década de 1970, cuando brilló tanto en la comedia como en el drama, destacando especialmente por sus trabajos junto a Woody Allen, que la consideraba una fuente de inspiración recurrente.

Uno de sus papeles más recordados fue el de Annie Hall, en la película homónima de 1977, por el que recibió el premio Óscar a la Mejor Actriz. Ese personaje no solo marcó un hito en la historia del cine, sino que también impuso una nueva estética en el vestuario femenino, gracias a su inconfundible estilo andrógino.

Además de su colaboración con Allen, Keaton fue parte fundamental de otra saga legendaria: El Padrino, interpretando a Kay Adams, la esposa de Michael Corleone. Su talento actoral le permitió transitar con naturalidad entre géneros, participando en filmes como Manhattan, Rojos (por el que fue nuevamente nominada al Óscar), El club de las divorciadas y Alguien tiene que ceder.

Amada tanto por su autenticidad como por su carisma en pantalla, Diane Keaton deja tras de sí un legado artístico difícil de igualar y una influencia que continuará viva en generaciones futuras.