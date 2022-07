La noticia la confirmó este lunes su círculo famliar, Liliana Caldini murió este domingo a los 70 años. No se dieron a conocer los motivos de su fallecimiento.

Desde la Asociación Argentina de Actores lamentaron su fallecimiento con un posteo en las redes sociales. "Lamentamos el fallecimiento de la modelo y actriz Liliana Caldini. Fue una de las figuras más populares de la publicidad en los años ´70. Trabajó en televisión, cine, teatro y radio. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, abrazándolos en este duro momento", escribieron.

Nacida el 26 de agosto de 1951, a los 18 años saltó a la fama con la publicidad de los cigarrillos Chesterfield en la que bailaba la canción Tiritando, de Donald. Fue tan fuerte su presencia en la pantalla, que marcó tendencia con su mini falda, su peinado de cabello rubio y su polera ajustada.

Formó parte del elenco del filme, "El extraño del pelo largo" junto a Nacha Guevara y Litto Nebbia, que cuenta los inicios del rock nacional. También fue integrante de la familia televisiva Los Campanelli, otro éxito de los años 70.

La publicidad que la hizo famosa...

Casada durante doce años con el locutor Cacho Fontana, tuvo dos hijas, Ludmila y Antonella y era abuela de Lucas y Joaquín.

"Tengo miedo a morirme sufriendo", reconoció en ese último diálogo con el diario La Nación . "Ojo, tampoco me gustaría vivir muchos años. Me gustaría vivir mientras me pueda valer por mí misma".

Había abandonado su carrera artística y se dedicó a ser productora del locutor y animador, reconociendo quese convirtieron en "buenos amigos" luego del fin de su pareja.

Escenas de "El extraño del pelo largo", hoy película de culto...

"Los nietos ​son lo mejor que me pasó en la vida. Son mis edecanes y mis motores", agregaba en ese reportaje de 2021. "Cuando decaigo, están ellos. Están en mi mente y en mi corazón. Lucas tiene 22 años y estudia Economía; Joaquín, de 21, juega al fútbol y hace poco se fue a vivir a Miami. Lo extraño horrores", agregó.

Fue ícono de belleza en sus épocas de modelo y en la actualidad se negaba a las cirugías. "Me muero si me hago algo y me convierto en otra persona", confesaba. "¿Viste que hay gente a la que le tenés que pedir la cédula para reconocerla? Y te da pena, porque eran mujeres bellas que no necesitaban hacerse eso".

Antes de la pandemia conducía un programa en Radio Nacional llamado "Todo tiene música" en el que "Hablaba con la mujer de Sandro, venía Roque Narvaja a cantar en vivo, era muy alegre. Todo con música para nosotros, para los de mi generación", detallaba.

Hablaba cuatro idiomas: español. italiano, inglés y francés, era muy buena cocinera y melómana además de adorar el baile que incluso llevaba a lugares de adultos mayores. Impuso en los últimos años en Mar del Plata "La playa de los grandes" un carnaval playero carioca para que la gente grande se mueva.

"Mi plan es ayudar a los adultos mayores a liberar endorfinas, generar felicidad, pero también a socializar", explicaba.

En 2019 pudo compartir un programa con Donald en radio Nacional Folclórica: "Su canción nos unió hace medio siglo. Fue una simbiosis. Yo nunca había hecho publicidad y cuando me convocan, la música de él me hizo bailar. En el colegio me hicieron muchísimo bullying después del comercial", se emocionaba.

"Hoy voy por la calle y me saludan como si no hubieran pasado el tiempo. Me piden todavía enseñarles el pasito de la publicidad", contaba con orgullo, agregando que su papá no la dejaba usar la mini que lucía en la publicidad y que como truco se ponía una pollera larga sobre la minifalda y al salir se la dejaba a la portera del edificio".

En un reportaje confió a la periodista Gabriela Grosso que "Me quedó en el tintero hacer un viaje en motorhome, el sueño de mi vida. Me encantaría y nunca lo pude cumplir. Otra cosa pendiente es vivir en la Patagonia: siempre soñé con tener una cabañita frente a un lago". También le hubiera gustado volver a la televisión.