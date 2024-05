Este viernes despertamos con la mala nueva del fallecimiento de Manolo Lafuente, el cronista del Multimedio SRT.

Lo publicó su hermano Javier en redes sociales con estas sentidas palabras:

“MANOLO LAFUENTE: Hace unas horas murió mi hermano.Ese loco inaguantable, un genio de las letras y de la parla, periodista ingobernable, muy amigo de sus amigos y muy enemigo de sus enemigos, imbancable por mas de 24 horas y extrañable toda la vida y después de su muerte, un tipo jodido que derrochaba cultura, una persona buena que repartía besos por doquier, un viejo cansado que se estaba olvidando de vivir. Te vamos a echar de menos…”

Manuel Eduardo Lafuente en su documento, durante años cronista de la vida cotidiana con el vuelo de los poetas. Nacido en el barrio porteño de San Telmo “barrio plateado por la luna, rumores de milonga son toda mi fortuna” según sabía evocar él mismo. De permanente estado “civil” especialmente entre los años 1976 y 1983 según escribió en la la revista regional de Sierras Chicas “La Unión”.

Geminiano destacaba él mismo, como para dejar testimonio anticipado de que tenía la capacidad de ver la realidad en 360 grados y de contar con precisión lo blanco y lo negro de las situaciones.

Inició su instrucción primaria en la Escuela Rodríguez Peña, luego en laEscuela Superior de Comercio “Carlos Pelegrini” ambas de Buenos Aires y posteriormente en la Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano” de nuestra ciudad.

Estudió y aprendió piano en el Instituto “Fontova” Buenos Aires, parientes del Negro, según su propia referencia.

Cursó en las facultades de Ciencias de la Comunicación y Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajó en la redacción del diario Córdoba.

Eligió Córdoba como su lugar y Unquillo como su residencia.

Sus columnas poíticas y literarias durante años brillaron en los distintos programas del Multimedio SRT.

Como muestra, su manera única de comentar libros, en este caso “Los Manchado” de María Teresa Andruetto…Véanlo y escúchenlo

En sus últimos tiempo se empeñaba en hacer un espectáculo en vivo homenajeando a Alfredo Zitarrosa, uno de sus tantos admirados. Aquí compartimos un trabajo audiovisual que produjo sobre el gran cantautor uruguayo.

En el año 2022, se realizaó un ciclo titulado “Los 60 del 10” precisamente para celebrar y recorrer los 60 años del canal universitario.

Recordamos su participación en conversación con el periodista Daniel Díaz.

Su vocación más sentida: la música y la poesía y desde chico enamorado de las Sierras Chicas cuando cruzaba descalzo el arroyo de Cabana.

Cuando le preguntaron qué le gustaba de Unquillo para elegirlo como su lugar de residencia contestó:

-Todos los personajes y lugares de los que disfrute aprendiendo la bohemia creativa y sincera de mi juventud: el “ruso” Papy, el “Payo” Ortiz de Guinea, “Chingolo” y “Juanchín” Ferrarotti, Pedro Bajo (y familia, incluyendo a Cristina),Carlitos Pizarro, el “Negro” Bertoloni, Daniel Rizzoti, “Pequeño” Ramírez, “Clavo” y Marta Alfieri, el Bar Unión, El Ancla, un bar americano con ritmo de ciudad (je)…, Altavoces, la red publiciataria de Unquillo con música y canciones que esperamos sean del agrado de todos ustedes, el cine Rivadavia donde mirábamos las pelis desde la vereda mucho antes de que se filmaran “Splendor” y “Cinema Paradiso”, Marta Valentina Rosas y Belgrano (sí, así!!), Rita Panigatti, Celeste Bax, Mönica Jesicky, Tovarich (ovejera belga), Lulú (gran danés, danesa…), el Festival de los cuatro rumbos.

Repasamos otro de los tantos momentos brillantes de Manolo, en este caso en el programa de Canal 10 “Bien de Córdoba”

Al responder sobre cómo fueron sus comienzos en los medios respondía:

-Un vecino que laburaba en Los Principios me jodía para entrar al diario, y yo me resistía. Hasta que apareció una revista dominical ¡¡en color!! en 1978, y entré. La dirigía Nores Bodereau, a la derecha de Menéndez a pesar de lo cual, y nunca supe cómo pudo ser, publiqué reportajes a prohibidos como El dúo Salteño, Raúl Mercado, Dino Saluzzi, y a otros que debieran haberlo estado si es que prohibir estuviera bien en algún caso, Silvana Suárez.

Así lo explicaba con Luis Zanetti en su programa por Canal 10

Sería interminable mencionar los programas radiales y televisivos en los que tuvo participación. En cada uno de ellos dejó recuerdo de su presencia única, irreverente, punzante, graciosa.

Nos quedamos con su recuerdo, su bohemia, su personalidad ingobernable y con la respuesta que dio en aquél mismo reportaje cuando le preguntaron quién le hubiera gustado ser si no fuera Manolo Lafuente y él respondió:

-Si yo fuera Maradona viviría como él. Como soy Manolo Lafuente, vivo como yo. Me hubiera gustado ser tantos…León Felipe, Machado, Zitarrosa, Gardel, Cortázar, Groucho Marx, Marcel Marceau, Chaplin, Gassman, Yupanqui, Erik Satie, Chopin, y como los géneros son para las tiendas (me dijo hace mucho Rodolfo Mederos) la “Negra” Sosa, Evita, Jeanne Moreau… pero más que tantos… me hubiera gustado haber sido tanto…