Néstor Cuestas, falleció este miércoles a los 76 años de edad, producto de complicaciones en su salud y tras haber padecido coronavirus hace algunas semanas.

Autor, compositor, músico, arreglador musical, escritor, cantor, investigador, tuvo su tiempo como locutor y conductor de radio y televisión, como también, fue director de Radio Nacional en su provincia.



Néstor Cuestas nació el 17 de agosto de 1944 en la ciudad de Paraná y el 12 de agosto de 1958, formó junto a su hermano Rubén, el dúo "Los baqueanos" que luego se convertirían en el reconocido dúo "Los hermanos Cuestas", que llevó la música entrerriana a diferentes puntos del país.

Cabe recordar que junto a su hijo Francisco, Néstor Cuestas, formó el dúo "Los Cuestas" y editaron canciones memorables del territorio entrerriano. Así lo despedía en las redes.

Nestor Cuestas Entre Dos Rios

Más sobre su trayectoria

En enero de 1964, el Festival de Cosquín les entrega a "Los hermanos Cuestas" un reconocimiento y de esa manera, se comienza a integrar la provincia de Entre Ríos, al mapa cancionero del país.

Así, el dúo de los Cuestas comenzó una carrera exitosa divulgando la música entrerriana y en 1972, el Festival de Cosquín los declara "la gran revelación", a partir de la cual recibieron discos de oro, disco de platino y participando en las películas "Los gauchos judíos"; "Mire qué lindo es mi país" y siendo Néstor Cuestas, el autor de las bandas musicales de las mismas. Muchos llaman a Néstor Cuestas "el creador de la chamarrita", porque con su estilo logró imponer definitivamente un sello imborrable, a la música que identifica a Entre Ríos.

Néstor Cuestas fue asesor de cultura popular (ad honorem) de Entre Ríos y el 7 de febrero de 1986 inaugura la primera FM de Diamante y ocupó el cargo de director de Radio Nacional Gualeguaychú, por el cual recibió "El Martín Fierro" (1994).

Tal es la magnitud del sello de los Hermanos Cuestas en la música entrerriana, que hay escenarios en distintos festivales, como calles de La picada y Jubileo, que llevan el nombre "Los hermanos Cuestas".

"Los cantores somos las voces vivas, fieles intérpretes de las angustias y la alegría de un pueblo", solía decir Néstor Cuestas y entre sus enseñanzas, allegados recuerdan que algunas veces afirmaba: "no se puede ser feliz entre los infelices, no se puede ser alegre entre los que sufren. No se puede ser sano entre los enfermos, no se puede crecer entre desocupados. No se puede progresar sin proyectos, no se puede formar una familia cuando hay que pedir pan. No se puede pedir seguridad cuando hay marginados".