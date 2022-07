A los 77 años falleció este viernes Pedro Pablo García Caffi, fundador del Cuarteto Zupay y director del Teatro Colón entre 2009 y 2015.

“Con profunda tristeza, el Teatro Colón lamenta en anunciar el fallecimiento del maestro Pedro Pablo García Caffi, músico, director de escena, productor y administrador cultural y quién fuera Director General y Artístico del Teatro Colón entre Febrero de 2009 y Enero de 2015″, expresó un comunicado del coliseo lírico difundido en la noche del viernes.

Músico, director de escena y administrador cultural dirigió la Camerata Bariloche, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y el Teatro Argentino de La Plata.

Fue autodidacta en historia del arte, aficionado a la cinematografía y sus estudios musicales y teatrales los realizó con diversos maestros notables de diversas disciplinas.

Nacido en Buenos Aires en setiembre de 1944. En la década del 60 se desempeñó como reportero gráfico para varios medios y agencias del país. Realizó reportes a personalidades del deporte y el arte y produjo trabajos especiales como: “Coronación” Cúpulas de Buenos Aires, “Fisonomías Porteñas” o “Númen Fotográfico” Luz y Sombra en las Esculturas, Estatuas y Plazas de Buenos Aires.

A los 22 años, en 1966, junto con su hermano Juan José García Caffi, fundó el Cuarteto Zupay que integraron además, en esa primera formación, Eduardo Vittar Smith y Aníbal López Monteiro. Luego de que su hermano dejó la formación vocal en 1969, asumió la dirección de los arreglos musicales y vocales hasta 1991, el año de la disolución de un grupo de música popular que tuvo especial protagonismo en los primeros años de la década de los años 80, desde el final de la dictadura militar y durante el primer lustro del gobierno de Raúl Alfonsín.

Con 16 álbumes de estudio el Cuarteto Zupay recorrió todos los ritmos musicales con una estética vocal y sonora que fue la que los distinguió y marcaron una época en la música nacional.

En 1998 fue elegido presidente del Centro de Música de Cámara.

En Marzo de 1992 fue designado Director General de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. En 1997 fue contratado como director ejecutivo de la Camerata Bariloche. En 1999 fue designado Director General y Artístico del Centro de las Artes Teatro Argentino de La Plata, desempeñándose hasta enero de 2002.

En enero de 2009 fue designado Director del Teatro Colón. Así, condujo la reapertura del coliseo lírico en mayo de 2010, en vísperas del Bicentenario, luego de un largo y polémico proceso de restauración y modernización llevada adelante durante la primera gestión de Mauricio Macri al frente del gobierno de CABA. En ese cargo, se mantuvo hasta que presentó la renuncia en enero de 2015.

Peronista durante toda su vida en 2020 publicó una carta con críticas al actual gobierno que culminaba diciendo: “el problema es cultural”. “Uno vive siempre pensando que con los hechos culturales se puede superar la fogosidad de los hechos materiales para de alguna manera elevarse a otros niveles de valores permanentes. La sociedad está sufriendo, hay un malestar generalizado que es el que a mí me preocupa. Ese malestar aparece cuando no encontramos la manera de salir, yo sigo creyendo que esto no termina bien porque no pueden gobernar dos personas que ninguna de las dos gobierna. Además el presidente no puede ser el jefe de gabinete de la vice, esto de alguna manera tendrá que solucionarse”.

Fue integrante de una familia de artistas: la poeta, escritora, cantante y pintora Lupe García Caffi es su madre. Los músicos Juan José García Caffi, Eduardo Emanuel García Caffi y Graciela García Caffi son sus hermanos.

La anécdota: cuando se le preguntó porqué vestía siempre de negro respondió: "Por fiaca. Siempre fui descuidado con la ropa. Si no me la comprara mi mujer andaría en calzoncillos por la calle. Soy un obsesivo esteticista, menos conmigo. Y las combinaciones me llevarían mucho tiempo. Me identifico con el director de cine Tim Burton ante una pregunta similar: ‘Porque gano media hora por día en mi vida".

También reconoció que de la exitosa época con el Cuarteto lo que más le molestaba era la exhibición pública, que vivía como una histeria personal, lo que luego asumió como un error propio.

Lo evocamos con el Cuarteto Zupay, con el que realizó giras internacionales y obtuvo innumerables premios y discos de oro.

Entre los temas incorporados a su repertorio se destacan la Marcha de San Lorenzo, Zamba del nuevo día, Chiquilín de Bachín, Si Buenos Aires no fuera así, Jacinto Chiclana, Canción de cuna para un gobernante, Oración a la Justicia, Como la cigarra, Te quiero y Ojalá. De María Elena Walsh hicieron muchísimas canciones, que íntegraron casi todos sus álbumes.

