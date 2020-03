"Con profunda pena escribo para compartir la noticia de que nuestro amigo y ex miembro de la junta, Mark Blum, falleció como resultado de las complicaciones del coronavirus", ha comunicado la vicepresidenta del sindicato de actores SAG-AFTRA, Rebecca Damon.

Mark Blum, fue un actor y docente que elegía la experiencia del teatro. Sin embargo, se dio a conocer gracias a su papel de Richard Manson en la película 'Cocodrilo Dundee' de 1986.

Para televisión, el intérprete trabajó en 'New Amsterdam' (2008), 'Mozart in the Jungle' (2014) y lo más reciente fue su trabajo en la ficción de Netflix 'You' (2018).

El actor falleció a sus 69 años.

Nueva York es una de las ciudades norteamericanas más golpeadas por el Coronavirus. Se calcula que en las próximas semanas necesitarán 30 mil ventiladores para atender las demandas respiratorias de los infectados con Covid19, pero sólo cuentan con 5 ó 6 mil en la actualidad.