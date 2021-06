El mundo televisivo está de luto, ya que este lunes hubo una nueva víctima de Covid 19 en el ambiente: falleció Juan Carlos López dueño de una extensa carrera como maquillador en los medios, pero conocido por haber trabajado con Susana Giménez durante varias décadas. Su deceso se produjo luego de haber permanecido internado en terapia intensiva por más de un mes, debido a complicaciones en su cuadro. Tenía 66 años.

Nacido en Entre Ríos, López se volcó al maquillaje por el consejo del dueño de una peluquería en la que trabajaba lavando cabello y barriendo el piso. “Si querés hacer plata, trabajá con las mujeres”, le dijo el hombre. Luego de hacer un curso, en 1979 respondió al llamado del viejo ATC (Argentina Televisora Color). Lo contrataron. Y de esa manera ingresó en el mundo televisivo.

A lo largo de su trayectoria también trabajó en cine, en películas como Esa maldita costilla, protagonizada por Susana, y Alma mía, con Araceli González. Llegó a maquillar a Sophia Loren, cuando la estrella italiana estuvo en el programa de Giménez. “Hice muy poco”, reconoció López, abrumado por la belleza de la actriz.

Mientras Susana Giménez continúa internada en Punta del Este luego que se agravara su cuadro de coronavirus, Ángel de Brito confirmó el fallecimiento de López a través de las redes sociales:

Gervasio Larrivey, amigo del estilista, también confirmó la triste noticia. "Hoy es un día muy triste para todos los que te conocimos, admiramos y aprendimos de vos. Descansá en paz, por siempre en mi corazón y en mi recuerdo", escribió.

“Ser el maquillador de Susana Giménez me da chapa. A veces voy a un lugar en el que se reúnen 400 mujeres y me siento bicho raro porque todas se me quedan mirando”, reconoció tiempo atrás, para después reflexionar diciendo que “También es cierto que esa exclusividad a veces no me permite encarar otros trabajos”.

En 2018 López le entabló una demanda a la diva luego de que no lo contrataran ese año para trabajar, argumentando que el presupuesto que había pasado era demasiado elevado. Según el maquillador, había estado a su lado 25 años en negro, sin obra social ni vacaciones. Además, la producción de Susana nunca había contemplado los viáticos de cada viaje en los que acompañaba a la diva, debiéndolos afrontar de su bolsillo. Antes de llegar a juicio, las partes sellaron un acuerdo.

Fuente: centrodeinformes.com.ar