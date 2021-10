La noticia fue divulgada por el periodista Franco Torchia en su cuenta de Twitter: Tadya Lebón, la hija del músico David Lebón falleció este jueves.

“En Nueva York, donde vivía hace muchos años, murió Tayda Lebón, artista a toda hora, inteligente a todo volumen y artífice de su supervivencia. Hija de David Lebón. Hace meses venía pidiendo ayuda. Aún sin más detalles. Mucha tristeza ”, escribió Torchia en la red social. Al rato, afirmó que la causa de la muerte fue por suicidio.

Hija del primer matrimonio del artista, Tadya se definía como pansexual, es decir que prefería a las personas sin distinguir orientación sexual o género.

Se supo que desde hace un tiempo vivía una situación angustiante por lo que pedía ayuda.

En reportajes periodísticos señaló que sintió un gran amor por su padre y que gracias a él "Yo puedo ser libre porque se me ha permitido ser libre. Y eso es algo que nunca me faltó de mi papá. Me siento amado, escuchado siempre. Está orgulloso de mí. Respeto es lo que aprendí de él ".

Con respecto a la relación que mantenía con su madre, Liliana Lagarde, contó que la nombró Tadya, nombre de una princesa india, porque era el nombre elegido por si nacía niña y que lo mantuvo aún cuando al nacer comprobó que no era mujer, historia que conoció en el momento de su transición.

Al conocerse la noticia de su fallecimiento, familiares, amigos, artistas como así también representantes de diversidades sexuales se manifestaron con pesar en la redes.

Centro de Asistencia al Suicida en Córdoba: 0351226-6135