Vicente Fernández, uno de los más grandes cantantes en la historia de la música mexicana, murió a los 81 años este domingo 12 de diciembre, luego de que el pasado 6 de agosto sufrió una caída en su habitación en el rancho Los Tres Potrillos, a las afueras de Guadalajara, que lo mantuvo 4 meses internado.

De acuerdo con un comunicado en la cuenta de Instagram del cantante, el fallecimiento ocurrió a las 6:15 de la mañana, hora local: "Fue un honor y un orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando ", se lee.

El accidente que sufrió obligó a que fuera trasladado en ambulancia a un hospital de la capital jalisciense, en donde tuvo que ser intervenido y ya salió de ahí.

Un momento memorable en la entrega de los Grammy, las tres generaciones: Vicente, Alejandro y Alex: abuelo, hijo y nieto cantando juntos...

El accidente

Al caer en su rancho en el pasado mes de agosto, el cantante sufrió un "traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical", así lo informó su familia en redes el 9 de agosto, agregando que su estado era grave pero estable. Fue asistido en el Hospital County 2000 en terapia intensiva.

En julio anterior había sufrido una infección urinaria que también había obligado a una internación.

Un ídolo en América Latina

Vicente Fernández fue un cantante de música ranchera, empresario, productor discográfico y actor mexicano, padre del también cantante Alejandro Fernández, es considerado un símbolo de la cultura hispanoamericana y uno de los artistas más populares de México.

Las contribuciones de Fernández a la música junto con su vida personal publicitada, le han convertido en una figura global y representativa de la cultura ranchera durante más de cinco décadas.

Multipremiado

Su trabajo le ha valido dos premios Grammy, ocho premios Grammy Latinos, catorce premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En abril de 2010 alcanzó la cifra de 60 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Luego de una extensa y brillante carrera el 16 de abril de 2016 realizó su último concierto de despedida en el estadio Azteca, cantó alrededor de 45 canciones. Sin embargo, anunció que aunque era su último concierto, no se retiraba de la música.

Efectivamente a pesar de su muerte la larga y premiada trayectoria de Vicente Fernández aún no llega a su fin, pues a finales de 2020 anunció que tenía muchísimo material preparado en su famoso rancho Los tres potrillos: “Tengo más de 100 álbumes en el mercado y he grabado más de 300 canciones que aún no se han dado a conocer. Mi vicio es cantar”.

Durante las últimas horas de vida del cantante, el amor de su vida, Cuquita Abarca su compañera desde los 23 años, así como sus hijos Vicente Fernández Jr. y Alejandra estuvieron dentro del hospital orando y concentrando su energía en la mejora de Chente, tal como lo apodaban. Este año nació Cayetana, su primera bisnieta.

Una anécdota de su historia cuenta que por los años 60 las disqueras lo rechazaban .

Luego suerte cambió tras la muerte de Javier Solís, el cantante de bolero ranchero, dichas empresas lo comenzaron a llamar y en 1966, Fernández firmó su contrato con CBS México (hoy Sony Music); sus primeros sencillos fueron Tu Camino y El Mío, Perdóname y Cantina del Barrio.

Esa oportunidad lo catapultaría al éxito mundial, pues protagonizó películas, lanzó decenas de discos y recibió premios, el más reciente fue el Latin Grammy 2021.

/Fuentes: Univisión/Wikipedia/Redacción Cba24n.com.ar)