La agenda de actividades de la Agencia Córdoba Cultura propone diversos eventos para disfrutar de los artistas locales. Cada semana se presenta una nutrida programación que puede consultarse también en cultura.cba.gov.ar

Esta semana se destacan las actividades por el aniversario del Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte. Para festejar la existencia de esta casa histórica refuncionalizada como museo y recientemente puesta en valor, el miércoles 15 desde las 9 propone una jornada de encuentro y diálogos entre museos de Córdoba denominada Museos en el territorio.

También, desde el miércoles 15 al domingo 19 se llevará adelante el 3ª Festival de Stand Up “Hablando de humor” en la ciudad de Río Cuarto. Esta edición contará con la participación de artistas de Buenos Aires, Córdoba y Río Cuarto.

El sábado 18, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos. En Córdoba, los Museos de la Agencia Córdoba Cultura proponen una jornada para descubrir, disfrutar y reflexionar con diversas actividades para el público general con entrada libre y gratuita.

Por último, el mismo sábado 18 pero a las 19, llega al Teatro Real un estreno de la Comedia Cordobesa “Útero Bicorne” una obra escrita por Brenda Sorbera, integrante de la Comedia Infanto Juvenil. Es un monólogo que, además de leerse, por su sentido del ritmo y musicalidad, se escucha.

Mirá toda la agenda cultural de la semana:

Martes 14

A las 20.30. Cine: El Libro de las soluciones (de Michel Gondry, Francia, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Tras pelearse con unos productores que no entienden nada de su trabajo, Marc, un excéntrico director de cine, huye con su película para terminarla. Acompañado de su fiel equipo, se esconde en un pequeño pueblo rural de Francia con su tía Denise.



Repite el viernes 17 a las 20:30, miércoles 15, jueves 16 y sábado 18 a las 18. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

A las 18. Cine: Las ausencias (de Juan José Gorasurreta, Argentina, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



La vida de Juan José Gorasurreta está atravesada por las imágenes. En su nuevo largometraje, el histórico cineclubista se apropia de las películas que lo formaron para encontrar relaciones y patrones nuevos y generar así un cruce entre su historia personal, la de Argentina y la del cine. Repite el miércoles 15 a las 20:30. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

A las 18. Cine en el Palacio: Crulic (de Anca Damian, Rumania, 2011) Museo Evita Palacio Ferreyra – Avenida Hipólito Yrigoyen 511



El ciclo con entrada gratuita que continúa en el mes de mayo con la selección de películas que componen el ciclo “La vida animada”, en su tercera edición, un conjunto de largometrajes animados para adultos, que exploran diferentes técnicas de dibujo. La propuesta narrativa explora los desafíos cotidianos de sus protagonistas, las dudas sobre la existencia y la muerte, los vínculos y el amor. En 2007, Claudiu Crulic, un rumano de 33 años, fue arrestado por robo en Polonia. Al no conseguir ayuda del consulado rumano, comenzó una huelga de hambre que lo condujo a la muerte cuatro meses después. El caso, muy seguido por los medios, provocó la dimisión del Ministro de Asuntos Exteriores rumano y del cónsul en Polonia. Además, tres médicos fueron acusados de ser los responsables de su muerte. Esta película intenta analizar los sentimientos y sensaciones de un hombre que sufre una lenta agonía. La animación mezcla diferentes técnicas: dibujos a mano, animación a partir de fotografías, documentos escaneados, stop motion y animación digital 3D. Ha sido la primera película rumana animada en dos décadas, y el equipo encargado de ella se formó específicamente para este rodaje.



Entrada gratuita hasta agotar capacidad de sala.

A las 19. Teatro itinerante: MAL KRI ADAS (Las Fabricantes) Centro de Jubilados y Pensionados Costa Sacate, Bv. Córdoba s/n, Costa Sacate. Río Segundo



Comedia. ATP. 40 minutos. Dos medias hermanas por parte de padre; son citadas por éste en un bar. Mientras esperan ellas sacan a la luz infantiles rivalidades.

A las 20. Cine por la diversidad: Medianoche en París (de Wody Allen, Estados Unidos, 2011) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Aborda el ciclo “el cine según los guionistas”, cuatro películas (ingeniosas, lúdicas y lúcidas) para pensar en la labor del guionista en el cine. Se proyectarán: El ladrón de orquídeas, Barton Fink, Medianoche en París y Siete psicópatas. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Ballet Oficial de la Provincia: Estaciones de amor. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



El Ballet Oficial de la Provincia pone en escena Estaciones de amor (Coreografía de José Luis Lozano con música Andrés Risso) y La noche de Walpurgis (Coreografía de Leonid Lavrosky y música de Charles Gounod).



Reposición coreográfica a cargo de Silvina Pino, Alexander Ananiev y Jairo Benítez. Entradas desde $3.500 disponibles a través de autoentrada.com y en boletería del teatro.

Miércoles 15

A las 9. Jornada de encuentro y diálogos entre museos de Córdoba: “Museos en el territorio”. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte – Rosario de Santa Fe 218



En el marco del Día Internacional de los Museos y el aniversario del museo, se realiza una jornada dedicada a la reflexión sobre cómo los museos trabajan con su comunidad, una jornada para difundir, evaluar, mejorar y fortalecer el compromiso del museo con su comunidad local, promoviendo una mayor inclusión, participación y relevancia, creando puentes, redes con otros museos cercanos. Distintos museos del interior de nuestra provincia presentarán trabajos que den cuenta de ejemplos de buenas prácticas, donde visualizan ese vínculo con la comunidad de su localidad.



Charla abierta a todo público se dividirán en dos bloques expositivos, (mañana y siesta).

A las 10.30. Teatro Itinerante: Cri Cri, como en la Biblio (Los títeres de Valentina Escuela José María Paz, República del Líbano 1083 – B° Parque, San Francisco. Dpto. San Justo



Teatro de títeres. Infancias. 45 minutos. Un espectáculo de teatro de títeres de guantes, inspirado en La Planta de Bartolo, cuento de La Torre de Cubos. Cri, Cri y Bartolo, son amigos, a uno le gusta leer y al otro jugar al fútbol. Bartolo plantará un libro para convencer a su amigo que juegue con él. El libro dará un árbol, el árbol más libros y los libros solidaridad.

A las 11. Popping – Cuerpo – Danza. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



Ciclo de conferencias performáticas sobre danza contemporánea con la participación del artista invitado Germán Massimino, uno de los más importantes referentes de la danza urbana, específicamente el Popping, un estilo de baile hip hop. La entrada es libre y gratuita.

A las 17. Charla: “Un museo inútil” a cargo del especialista en museos Eduardo Ribotta. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218



La charla “El Museo Inútil” aborda una perspectiva provocativa y reflexiva sobre el papel y la función de los museos en la sociedad contemporánea. Una oportunidad para cuestionar nuevas formas de concebir y practicar la museología, enfocadas en la experimentación, la participación del público, la inclusión y la diversidad de voces y perspectivas. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Teatro Itinerante: Hay un naranjo en mi huerto (Teatro de títeres Manos a la obra). Biblioteca Mariano Moreno, Bv. Roca 605, Alcira Gigena. Dpto. Río Cuarto.



Teatro de títeres. ATP. 45 minutos. Todo sucede en la huerta de un simpático gusano, llamado Nicanor, que junto a su nieto Coquito, plantaron una semilla de naranjo. Deberán cuidar del arbolito en todo su proceso de crecimiento la araña Panchita, la hormiga Ramona, y unos feos ácaros son parte de esta historia donde se resalta el valor del ciclo de la naturaleza armónica y perfecta y donde aprendemos lo verdaderamente importante del espiral de la vida.

A las 19:30. Cine Club del CCC: La delgada línea roja (de Terrence Malick, Estados Unidos, 1998). Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Ciclo que tiene como objetivo destacar y apoyar la escena del cine cordobés, al tiempo que ofrece a los espectadores la oportunidad de disfrutar de reconocidas películas nacionales e internacionales. Año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial en la Isla de Guadalcanal, en el Pacífico. Un grupo de hombres de la compañía de fusileros del ejército americano “C de Charlie” combate contra el ejército japonés por la conquista de una estratégica colina. Este grupo forma parte de las tropas enviadas para relevar a las unidades de infantería de la Marina, agotadas por el combate. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

A las 20:30. Clase-taller de introducción a la observación astronómica. Museo Provincial de Ciencias Naturales – Poeta Lugones 395



Dictado por el Prof. Carlos Alberto Colazo, este taller está destinado a conocer la esfera celeste y sus características, distinguir los distintos factores que intervienen en la observación visual astronómica, aprender sobre los instrumentos ópticos portátiles y herramientas tales como cartas celestes, lunares y mucho más. También contaremos con una instancia práctica de observación, con instrumentos astronómicos y sin ellos, donde se realizará el reconocimiento de estrellas brillantes, constelaciones y observación de la Luna con reconocimiento de accidentes de relieve (cráteres, llanuras, cordilleras, etc.).



Para público jóvenes y adultos. Inscripciones AQUÍ Cupos limitado.

A las 20:30. 3ª edición del Festival de Stand Up “Hablando de humor”. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 56, Río Cuarto



En el marco de los Focos del Humor Camino al Festival Pensar con Humor que se desarrollará del 25 al 27 de Julio en Córdoba, hasta el domingo 19 se llevará adelante la 3° edición del Festival de Stand Up. Al igual que en ediciones anteriores, este 2024 contará con la participación de artistas de Buenos Aires, Córdoba y Río Cuarto, y espectáculos centrales de Celeste Kun, Agustina Aguilar (ambas de Buenos Aires), Estaba Cantado y Peroncho de Córdoba Capital. También, en Un Tal René Banda Norte, se realizarán shows rotativos desde el jueves 16 al domingo 19, donde subirán a escena comediantes emergentes de la provincia. La apertura será de la mano de Gabriel Ventosi con su show “El flaco 5XL”. Entrada libre a la gorra.

Jueves 16

A las 13. Teatro Itinerante: El Pícaro Sueño (El Desbarranco) Escuela Hipólito Bouchard, Enrique Carra 1873, B° Bouchard, San Francisco – Dpto. San Justo



Teatro de títeres. ATP. 45 minutos. Es un espectáculo inspirado en las vivencias de algunos niños cercanos a las autoras. Con la intención de reparar y desmitificar con el juego teatral y titiritesco un conflicto que padecen muchos niños, que es el terror nocturno, escribimos esta divertida historia que da credibilidad a la visión imaginaria de estas pesadillas nocturnas. En esta historia proponemos aceptar las visiones que los niños tienen y enfrentar las pesadillas con sus propios recursos lúdicos, con la intención de que ellos mismos se apropien de las soluciones.

A las 15. Teatro Itinerante: Animaladas (Verde que te quiero verde) Escuela Ceferino Namuncurá, Paraje Los Cerros, Pampa de Achala – Dpto. San Alberto



Teatro de títeres. Infancias. 45 minutos. Animaladas es una propuesta que invita a un viaje sensorial por medio de la música, las artes plásticas y el teatro de títeres. Al ritmo del chamamé y en código de comedia Animaladas nos dará a conocer al Aguara Guazú, uno de los diez animales argentinos en peligro de extinción. Todo intervenido por la pintura de Jorge Cuello, reconocido artista cordobés, lo que hace de esta obra de títeres un cuadro en movimiento.

A las 18. Presentación del libro: “El derrumbe de Guatimozín: la caída del último emperador mexicano”. Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375



Se presenta el libro de poesía de la escritora Victoria Revol. Un hombre que ha perdido completamente la memoria debe reiniciar su vida en una zona marginal, junto a seres humanos apartados de la sociedad. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Presentación del libro “Mentes Paralelas”. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



La escritora italiana Laura Tripaldi presenta su libro acompañada por un pequeño vernissage y una musicalización final. Actividad organizada por Instituto Italiano de Cultura de Córdoba. Entrada libre y gratuita.



A las 18:30. Ciclo de Charlas: “Desafíos actuales de la gestión de patrimonio documental”. Casa Museo Gobernador Amadeo Sabattini – Mariano Moreno 270, Villa María.



Ciclo de charlas en torno a las problemáticas actuales de conservación y patrimonio, está organizado por Casa Museo Gobernador Amadeo Sabattini de la Agencia Córdoba Cultura y la Dirección de Patrimonios y Museos de la Municipalidad de Villa María. La preservación del patrimonio histórico en diferentes soportes, abre en la actualidad, una serie de desafíos. La vertiginosidad de la vida actual y su tecnologización también imprimen a estos tiempos la necesidad de repensar prácticas en torno al patrimonio para que su preservación no pierda su ineludible vigencia. En el encuentro se abordará esta problemática desde la perspectiva de gestión del Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, con la disertación de Mgtr. Gabriela Parra Garzón, directora del Archivo Histórico Provincial. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Tangos en el centro. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



En el marco de los ciclos gratuitos programados para el año 2024, la Agencia Córdoba Cultura y La Dirección de Gestión Artística dependiente de la Secretaría de Comunicación y Cultura de la Municipalidad de Córdoba tienen el agrado de invitar al público a la octava edición del ciclo: “Tangos en el Centro”, con la presentación del Ensamble Municipal de Música Ciudadana. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de sala.

A las 20. Sinfonía N. 5, de Ludwig van Beethoven. Teatro del Libertador San Martín (Vélez Sarsfield 365)



La Orquesta Escuela Mediterránea sube a escena junto a la Orquesta Académica Juvenil del Teatro del Libertador para interpretar la Sinfonía N. 5, de Ludwig van Beethoven, bajo la dirección del maestro Hadrian Avila Arzuza.

A las 20. Teatro Itinerante: Farsa del hombre que voló (Mascaviento Teatro). CENMA Antonio Sobral, Oostendorp y Juan XXIII, Serrano. Dpto. Roque Saenz Peña



Teatro. ATP. 50 minutos. Los personajes de esta “farsa” están abocados a un deseo, volar. Alzar el vuelo como un pájaro ha sido un anhelo de la humanidad desde siempre. En tiempos lejanos un anciano “sabio” y su “criada” realizaron esa proeza mucho antes de la existencia de las máquinas voladoras. La fuerza de la imaginación, la bondad y la picardía prometen una aventura divertida y profunda. La maravilla reside en hacer de un sueño, una realidad. De eso está hecha esta pieza teatral, que requiere del público esa misma inocencia para “creer” en la historia y aunar deseos, fuerzas y energía. Los personajes (característicos de la Comedia del Arte) son eficaces produciendo todo lo necesario para que esto ocurra.



A las 20.30. Jueves de Comedia: “Abrazar NOS duele”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



En plena pandemia, tres hermanas vuelven a reunirse, en la plaza en la que solían jugar cuando eran niñas. Con el consabido protocolo, cumplen con un rito: festejar el cumpleaños de Paula, una de ellas. Así, junto a la autoritaria Claudia y la sufriente Susana, enfrentarán recuerdos y reproches ocurridos, tratando de restaurar viejas grietas que dificultan la unión fraterna. En la trama quedará claro que, de alguna manera, la crianza de los padres y madres marca el destino y llega a la descendencia ciertas peculiaridades que se exacerban en la adultez, como el miedo o la fortaleza para afrontar los avatares de la vida. Claudia, la mayor, es casi un calco de la figura paterna; mandona, heredó de su progenitor militar, la fascinación por las marchas castrenses y el orden. Susana, la del medio, más sumisa, padece la convivencia con un hombre que la maltrata y la castiga ferozmente. Paula, la menor, anclada en una especie de inmadurez que le permite disfrutar de la vida como si aún fuera una muchacha, trata de sobrellevar su existencia refugiada en una juventud que pretende prolongar. A pesar del pasado doloroso, ha logrado llegar a su madurez con optimismo y buena predisposición.



Entrada general $1.500, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Cine: La noche adentro (de Alejandro Alonso y Carina Piazza, Argentina, 2024). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



María y su padre viven en una zona alejada e inhóspita, la monotonía de sus vidas se ve alterada cuando un día llega una militante herida. Con el correr de los días el cerco militar se va cerrando sobre ellos, no hay posibilidad de huir y la casa se vuelve una trampa mortal.



Repite viernes 17 a las 18 y sábado 18 a las 20:30. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

Viernes 17

A las 10. Encuentro para desarrolladores de videojuegos: Gamebiz 2024. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Tercera edición de GAMEBIZ, uno de los eventos locales referentes del sector de videojuegos que reúne a los actores estratégicos que conforman la industria: desarrolladores, editores, creadores, programadores, narradores, consultores y gestores de proyectos. El evento tiene el objetivo de potenciar los negocios de la industria de videojuegos a nivel local e internacional. Invitados y speakers internacionales de lujo, charlas y espacios de networking.



Inscripciones AQUÍ Cupos limitados.

A las 10. Teatro itinerante: Objetos perdidos (Marionetas en libertad). Escuela 2 de Abril, Falucho esp. Larrea, B° Roca, San Francisco. Dpto. San Justo



Teatro de objetos, maquinarias y escenografías animadas. ATP. 50 minutos. ¡Objetos! ¡Objetos perdidos! Si Ud. perdió un objeto, tal vez lo tengo aquí, tal vez lo tengo yo. ¡Pero si no es suyo, regálamelo! ¡Que a quien lo pida se lo doy! Elinor viaja de pueblo en pueblo, con su carrito itinerante y su mágico pregón descubriendo las historias de los objetos perdidos. Aquella mañana es citada en el Barrio Antiguo, donde recibirá un premio misterioso: un objeto seleccionado especialmente para ella. Deambula el día entero por la Plaza Central y el Gran Mercado acompañada de sus maravillosas historias, aunque sin noticias del intrigante premio. Cuando parece que sus fantasías no se cumplirán, la magia de los recuerdos le da alas a sus sueños.

A las 10.30. Teatro Itinerante: Pitilo y la Paloma (FIDA Teatro y Títeres) Escuela Ingeniero E. Olmos, Zona Rural, Plaza San Francisco. Dpto. San Justo



Teatro de títeres. ATP. 55 minutos. Pitilo y la Paloma, es una obra de títeres para niños, inspirada en una historia verdadera, la historia de cada uno que existimos en este mundo de indiferencias y mezquindades, que pasamos a la par de cada necesidad siendo indiferentes. Basada en esta historia real, surge Pitilo y la Paloma, una historia de amistad. Pitilo y Morgan, el mejor rockero de la cuadra, juegan a las idas y venidas en la calle, entreteniendo la soledad, hasta llegar a una simpática historia de amistad.

A las 11. Teatro Itinerante: Caminito entre cartas (Compañía Pés Inchados). Centro Educativo Martín Güemes – Zona Rural, La Palestina – Dpto. San Martín



Teatro de títeres, máscaras. ATP. 45 minutos. Un paquete muy especial llega a manos de la actriz para contar una historia de amor, una historia de pueblo, una historia entre cartas. Caminito entre cartas… con ritmo de valsecito, cuenta la historia de amor del cartero Jorge y María…y aquella transformación que sucedió entre los habitantes del pueblo.

A las 13. Teatro Itinerante: Tambor Tambora (Títere Nomade) Escuela Rural Rafael Obligado, Calle Pública Ruta 21 P/ Sebastian Elcano, Paraje La Maza. Dpto Río Seco



Teatro de títeres en miniatura. ATP. 60 minutos. Teatro de Títeres en miniatura, de pequeño formato, de 3 minutos de duración, que invita a una sola persona por vez, a disfrutar de la escena. Tambor Tambora nos sumerge en la vida de Ella: la Negra Mariposa. Una mujer y su cotidianidad. Sus deseos y sus sueños. Y el Candombe, ritmo ancestral con identidad cultural, nos hace sentir y viajar hacia lo íntimo y profundo del ser.

A las 16. Teatro Itinerante: La luz de los Pájaros. Punto de la Mujer, Capilla de Sitón. Dpto. Totoral.



Poesías animadas en teatro de papel. ATP. 30 minutos. ¿Cuántos pájaros cruzaste hoy, cuántos te acompañaron camino a casa? Si mirás el cielo vas a encontrarlos, saludándote con sus plumas… A veces también se esconden en los corazones de las personas libres. A los pájaros les gusta hacer nido, cantar y dibujar en el aire, como cuando andas en bicicleta. ¿Qué es un pájaro y qué no lo es? Cuando volás, ¿de qué color son tus alas? “La luz de los pájaros” es una propuesta íntima de poesías animadas en un teatrillo de papel. Historias de pájaros cobran vida a través del juego entre la música, la palabra y la imagen.

A las 16.30. Teatro itinerante: Moteiukas Atolondrado (En Concreto Teatro). Biblioteca Popular La Mermela, B° Santa Lucía, Chancaní. Dpto. Pocho



Clown. ATP. 45 minutos. Espectáculo de circo y humor para toda la familia.

A las 17. Conversaciones con artistas: Diego Bastos. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Recorrido y charla por la exposición “Diario mínimo: La construcción de un malentendido” con el artista Diego Bastos y el curador Christian Román. En este encuentro artista y curador dialogarán con el público sobre la producción de las obras y el proceso curatorial de la exhibición. En las salas 6 y 7 del museo. Actividad para todo público con entrada gratuita.

A las 18. Presentación del libro: “Rastrear la violencia hasta la escuela”. Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375



El libro de las escritoras Gelda Concepción Godino y Judith Celada, es un ensayo sobre exploración teórica de la violencia para exponerla y visibilizarla como fenómeno cotidiano cada vez más grave e intenso que compromete el propio cimiento institucional de la Escuela, junto a las funciones y motivos por las cuales fue creada y constituida. Esta obra es el resultado de información y experiencias sobre acontecimientos, saberes, lecturas y charlas de docentes concurrentes a los cursos de capacitación y formación de casi veinticinco años ininterrumpidos de trabajo. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Música: Grupo Sualam + Pablo Sigismondi presentan “Trazos por el camino“. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Sualam y Pablo Sigismondi presentan un espectáculo multidisciplinario donde músicas y danzas del Pueblo Gitano y de Oriente, se entrelazan con el impactante relato de fotografías traídas por la aguda mirada de Pablo Sigismondi. Un viaje impactante que nos llevará por India, Turquía, Serbia, Rusia y España.



Entrada general $6.500 disponible a través del sitio autoentrada.com y a partir de una hora antes del espectáculo, en boletería del CCC.

A las 20. In Crescendo junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Teatro del Libertador San Martín (Vélez Sarsfield 365)



El cuarteto de guitarras In Crescendo junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba interpreta la Obertura de la ópera II Guarani, de Carlos Gomes, el Concierto andaluz para cuatro guitarras y orquesta, de Joaquín Rodrigo, además Festa do interior, de Mário Olinto y Sinfonía N. 6, de Claudio Santoro, con la dirección de Claudio Cohen en calidad de invitado. Precio de las localidades: Platea, 15.000; cazuela, 11.000; tertulia, 9000; paraíso, 6000; palcos altos y bajos, 50.000; palcos cazuela, 40.000; silla PA y PB, 12.500 pesos. Localidades por Autoentrada y en boletería (martes a sábados de 9 a 20 y domingos de función de 17 a 20, tel. 414-3412). Con Cordobesa en tres pagos.

A las 21. Escena Nacional: “Habitación Macbeth”. Teatro Real – Sala Carlos Gimenez – San Jerónimo 66



A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público. Erigir un espejo para reflejar alguna circunstancia ficcional y producir así una unidad referencial con los espectadores es una estrategia muy común en la que el teatro suele quedar atrapado; apedrear el espejo en el momento en que esa unidad se ha producido y amenaza cristalizarse no lo es (por eso Shakespeare y Beckett son geniales, no quieren reflejar al mundo sino revelar su condición de lápida).



Repone el sábado 18 a las 21. Entradas desde $12.000 disponible a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

Sábado 18

Día Internacional de los Museos. Se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos. En Córdoba, los Museos de la Agencia Córdoba Cultura proponen una jornada para descubrir, disfrutar y reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro a través de las colecciones y actividades que ofrecen estas instituciones culturales. Además se invita a celebrar este día con entrada libre y gratuita a todos los museos provinciales. Los visitantes podrán recorrer las salas de estos espacios, participar de visitas guiadas, talleres y otras actividades especialmente organizadas para la ocasión. Toda la grilla de actividades destacadas AQUÍ

A las 11. Visitas especiales en el Día Internacional de los Museos. Museo Provincial de Ciencias Naturales – Poeta Lugones 395



Se realizan visitas guiadas especializadas que integren las actividades educativas y de investigación que se llevan adelante en el Museo. Se propone un recorrido dinámico con actividades lúdicas para que los visitantes puedan observar algunos ejemplares con los que se trabaja en el laboratorio y conocer sobre los procedimientos y técnicas de conservación utilizados en la institución. Actividad gratuita para público general. El cupo es limitado, por orden de llegada. Repite a las 12, 15 y 16 horas.

A las 11. Talleres Culturales: Mañanas de tango. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Todos los sábados de mayo continúa este taller que enfatiza en captar nuevos adeptos del tango, sin condicionamientos académicos. Con la premisa de romper con la distancia de géneros, generaciones, ideologías, etiquetas, tendencias, etc.. Se dictarán tres ramas del tango: Tango canyengue, tango salón y tango nuevo. Coordina Pedro Trujillo. Inscripciones: 3515649424. Valor por clase $ 1.500

A las 12. Día Internacional de los museos: Suelta de folletos de exposiciones pasadas. Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622



Se entregarán folletos y catálogos de muestras pasadas, gratuitamente y por orden de llegada, hasta agotar stock, con el fin de dar a conocer al público visitante acerca de las muestras, artistas y fotógrafos que pasaron por el museo.

A las 15. Día Internacional de los museos: “Relatos de experiencias: encuentro de accesibilidad. "Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Encuentro sobre accesibilidad en museos. El objetivo de esta propuesta es dar a compartir experiencias de accesibilidad cultural realizadas por instituciones o proyectos de la ciudad de Córdoba. La actividad es gratuita y abierta al público.

A las 15. Día Internacional de los museos: Jornada de dibujos abierta con dibujantes en el Sobre Monte Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218



Actividad abierta al público, donde participa el grupo de dibujantes urbanos “Urban Sketchers” y otros amigos o visitantes del museo a los que les interese la propuesta. La consigna es abrir salas y patios a dibujantes, croquiseros y artistas para celebrar nuestro día, con este encuentro entre los espacios de este patrimonio. Una tarde para observar, bocetar distinto la casa más antigua de Córdoba. Entrada libre y gratuita.

A las 15. Día Internacional de los museos: Visita al pie de obra con Hilda Zagaglia. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



La artista Hilda Zagaglia propone recorrer las salas del espacio comentando los diferentes momentos de su producción En el teatro del mundo. Esta muestra se configura a partir de las visitas al taller de Hilda, su propia voz y sobre su hacer y en relación al libro “Hilda Zagaglia, De lo inasible a lo visible”, publicación digital de la editorial Bosquemadura. Las producciones corresponden a diversas etapas de la carrera de Zagaglia, desde sus obras que remiten a la dictadura hasta las últimas performances en Alta Gracia, en las que se visibiliza el legado de los esclavos junto con el de los jesuitas. Es desde esta trama de encuentros y lecturas posibles que se disponen en las salas los diferentes momentos de su obra. Signos e imágenes que irradian una luminosa práctica de la pintura situada y sostenida. La entrada es libre y gratuita, de martes a sábados, de 10 a 19

A las 16. Teatro itinerante: Aroldo y Antonio, sin riesgo no hay circo (Circoscópico Circo) Plaza central Mataldi, Mataldi. Dpto. Gral Roca



Circo. ATP. 45 minutos.Los artistas entran a escena y comienzan las risas. Aroldo y Antonia son dos personajes que navegan por el mundo del circo jugando y desafiándose bajo la consigna de “sin riesgo no hay circo”. A través de la realización de números y secuencias de malabares, diábolo, acrobacia y contorsiones, transcurre este espectáculo para todo público.

A las 16:30. Día Internacional de los museos: Retratá a tu museo. Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622



Actividad que invita al público a fotografiar y dibujar al museo. Propone a los participantes a sacar una fotografía con sus celulares de un espacio del museo que les haya generado interés y realizar, posteriormente al recorrido por las exhibiciones, un dibujo de aquel espacio que les gustó, sin ver la fotografía y apelando a la memoria visual, para luego comparar y establecer un diálogo entre ambos lenguajes visuales.



Actividad gratuita con cupo limitado, sujeta a inscripción previa AQUÍ

A las 17. Taller de juegos y canciones para Infancias. Polo Audiovisual Villa María – Av. Dante Alighieri y Boulevard Cárcano, Villa María



Raúl Manfredini y Cecilia López presentan una propuesta lúdica, a partir de la cual los asistentes aprenderán juegos de palmas y rondas junto a canciones de Argentina y Latinoamérica, tradicionales y actuales para compartir y divertirse. Entrada libre y gratuita.



A las 17. Teatro Itinerante: Un Colorín… nada colorado (Astrolabio Teatro). Salón Comunal, Av. San Martín s/n, Caminiaga. Dpto Sobremonte



Teatro de títeres. ATP. 50 minutos. Colorín es un duendecito que viene desde lejos y otros cuentos, tras las huellas de un temible duende devorador de raíces de árboles. En el camino, conoce a Luisito y un naranjito de jardín. Le propone una estrategia para cumplir la misión de salvar a los árboles del barrio. El malvado Rufián está cerca y ellos sólo cuentan con la amistad, generosa y compartida, y un cepillo como bandera.

A las 17. Teatro Itinerante: Celebrando la niñez (Compañía Qui Noa). Salón Pro Fomento, Nicolás Bruzone – Dpto. Gral Roca



Teatro circo. ATP. 40 minutos. Qui y Noa nos invitan a alcanzar los sueños volando y soñando, con las disciplinas circenses como herramientas para lograrlo, realizando rutinas de malabares, acrobacia grupal, monociclos, hula. Con el amor, la pasión y el compañerismo como nexo entre estos seres, que van por el mundo con entusiasmo y empeño para alcanzar lo que parece inalcanzable, ¿podrán cumplir sus sueños? ¿Los sueños se hacen realidad?…



A las 19. La Comedia Cordobesa presenta “Útero Bicorne”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Llega el estreno de la Comedia Cordobesa, una obra escrita por Brenda Sorbera, integrante de la Comedia Infanto Juvenil. Útero bicorne es un monólogo que, además de leerse, por su sentido del ritmo y musicalidad, se escucha. Cada una de las escenas se funda a partir de una prenda de vestir y dos idénticas líneas de texto: “Una vez que lloré. Estamos mi abuela, mi mamá y yo”. Viaje íntimo e introspectivo de Eliana: una mujer descubre haber nacido con una malformación congénita llamada Útero Bicorne. “Este órgano que en su normalidad es como una pera, en ella, es como un sombrero de arlequín, como un corazón: Está partido al medio.”Metáfora profunda sobre cómo el ideal social y científico de perfección del cuerpo femenino y el mandato sobre las formas hegemónicas de la maternidad, producen heridas irreparables. Generación tras generación de mujeres de una misma familia compartiendo hilos, costuras, voces, derrotas, felicidades, poéticas, sangre, un útero maldito que, sin embargo, no necesita compasiones para desestimar a la muerte; no necesita redenciones para saber que, del arte, también puede nacer la vida.



Repite el domingo 19 a las 20. Entrada general $1.500 disponible a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Teatro Provincial en el Centro: La narradora impura. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



La compañía Ensaya Teatro de San Marcos Sierras, presenta un espectáculo de narración oral escénica en formato unipersonal, con textos seleccionados que abordan el empoderamiento de la mujer y son atravesados a su vez por una temática social de género que los enlaza. El personaje de la narradora se vale de distintos espacios escénicos tales como su camarín, donde se prepara para contar, el pasillo donde atraviesa cada instante previo a la sala de cuentos y este último espacio donde expande todo su potencial como narradora y actriz. Hay un espacio más en la platea destinado al último cuento, elegido por la intimidad y cercanía que le suman a la historia. Entrada libre y gratuita

A las 20. La Orquesta Provincial de Música Ciudadana. Teatro del Libertador San Martín (Vélez Sarsfield 365)



La Orquesta Provincial de Música Ciudadana junto a la cantante y bandoneonista Lisette Grosso se presenta como artista invitada. La dirección artística es de Damián Torres y la actuación de la pareja de baile que forman Delfina y Javier. El programa conjuga el tango de Carlos Gardel y Alfredo Lepera a Astor Piazzolla y Pino Solanas, a través de canciones como Volvió una noche y Vuelvo al Sur. El repertorio incluye Eladia Bláquez, Eduardo Rovira y Leopoldo Federico, representante de la renovación del tango.



Entrada desde $1.000 disponible a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Coro Polifónico Delfino Quirici presenta “La expresión del espíritu”. Parroquia Las Higueras



Un rico programa en el que, a través de distintos estilos musicales y poéticos, pasearán por diversas emociones del espíritu humano, sea en el plano terrenal o en el divino: el temor, el amor, la gratitud…; con textos de Victor Hugo, Rilke y otros, musicalizados por compositores de diversas nacionalidades y épocas como Fauré, Bruckner, Lauridsen o Whitacre. Dirección artística: Julio Menéndez. Directora invitada: Mtra. Natalia Vartanian. Entrada libre y gratuita.

Domingo 19

A las 11. Tejiendo Infancias. Teatro Real – Hall – San Jerónimo 66



Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita.

A las 15. Piano Libre. Paseo del Buen Pastor – Av. Hipólito Yrigoyen 325



Ciclo de conciertos espontáneos que tiene como objetivo fomentar el encuentro de aficionados de todos los géneros alrededor del piano. El instrumento se instala al aire libre, en las explanadas del Paseo del Buen Pastor, donde los aficionados y visitantes pueden encontrarse y compartir la música. Allí se dan cita estudiantes de música, melómanos, concertistas y aficionados de todas las edades en un evento plural y transversal a todos los géneros y niveles. Entrada libre y gratuita.

A las 15. Teatro Itinerante: Con los residuos del cajón, hacemos una canción (Marotte en Fuga). Salón municipal de Piquillin, San Martín Sur 201, Piquillín. Dpto. Río Primero



Títeres de mesa. ATP. 45 minutos. En una vereda de barrio dos niños desafían el aburrimiento con juegos e imaginación. Así crean un noticiero y, con la ayuda de amigos fantásticos, buscan noticias ambientales en su cuadra. Intentando salvar la vida de un pajarito descubren el peligro de los residuos contaminantes. Mediante la técnica del títere de mesa, con humor, canciones y poesía, la obra propone al pequeño público a reflexionar sobre la constitución de sus juguetes y vestimentas. La obra aporta sugerencias cotidianas para el tratamiento de residuos electrónicos. Los personajes buscan la identificación del público infantil y la reflexión de la familia sobre el tema.

A las 16.30. Teatro Itinerante: La Opereta Desclowntrolada (Les Lechus Teatro de Los Ander’s) Centro Cultural “El Semillero”, Ruta E55 km 10 y medio, La Calera. Dpto Colón



Clown, teatro físico y mimo. ATP. 45 minutos. Dos clowns queriendo invitar al público a que sea su amigo, descubrirán infinidades de juegos con cada elemento que encuentren en su camino. Hay risas, corridas, carcajadas, gags, tropezones y caídas, golpes propios de la técnica milenaria del slapstick, mucha emoción y mucha ternura. Primando siempre el sentido del humor y el teatro físico con diferentes ritmos musicales y atmósferas creadas con una escenografía austera y sencilla pero con historias y situaciones desopilantes.

A las 17. Comedia Infanto Juvenil presenta “El Niño Sirena”. Teatro Real – Sala Carlos Gimenez – San Jerónimo 66



Adrián guarda un secreto. Alguien le hace guardar un secreto. Perdido en las profundidades del mar naufraga entre recuerdos. En el mar, donde comienzan todas las historias, una sirena una vez perdió su voz. A Adrián se la robaron. Él busca las palabras que lo salven de las profundidades. Repite domingo 26 a las 17 hs. Entrada general $1.500, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 19. La Comedia Cordobesa presenta “Útero Bicorne” en el Teatro Real. Entrada general $1.500 disponible a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Coro Polifónico Delfino Quirici presenta “La expresión del espíritu”. Salón Blanco de la Municipalidad



Un rico programa en el que, a través de distintos estilos musicales y poéticos, pasearán por diversas emociones del espíritu humano, sea en el plano terrenal o en el divino: el temor, el amor, la gratitud…; con textos de Victor Hugo, Rilke y otros, musicalizados por compositores de diversas nacionalidades y épocas como Fauré, Bruckner, Lauridsen o Whitacre. Dirección artística: Julio Menéndez. Directora invitada: Mtra. Natalia Vartanian. Entrada libre y gratuita.